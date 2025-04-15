Hayatınıza bir bakın.

Neler var sımsıkı sarılabildiğiniz?

Sevdikleriniz için neler yapıyorsunuz ya da onlar sizin için neler yapıyorlar?

Kendiniz için neler yapıyorsunuz?

Kimi zaman her şey anlamsız geliyor mu?

Her şey boş ve değersizmiş gibi…

Kimi zamanda yaşamın başlı başına bir mucize ve doyulmayacak kadar tatlı olduğunu düşünüyor musunuz?

Kimi zamanda hayatın bir oyun olduğunu...

Ve bazen de iyilerle kötülerin karıştığını.

Ve taşların hiç bir zaman yerli yerine oturmadığını..

Bu her iki duyguda var, hissediyor ve kimi zaman da yaşıyoruz.

Her şey boş ve anlamsız aynı zaman da doyumsuz...

Hayatın akışında birçok duyguyu hepimiz yaşarız. Hepimiz yaşarız ama bunun algılanması farklıdır. Kimisi bir yerlerde çok üzülürken aynı olay bir başka yerde bir başka insanı aynı derecede etkilemez. Etkilenmek ve ilgilenmek o güne kadar aldığımız eğitim, terbiye, aile içinde sevgi, kendini tanıma gibi birçok şeyin birleşmesinin sonucudur. Ve hepimiz aşkı, dostlukları, kardeşliği hep özleriz…

Zaten hangimiz özlemiyor ki güzellikleri?

Hangimizin yüreğinde acı yok ki!

Hangimizin yüreği yanmadı ki!

Hangimiz kendini yalnız ve kimsesiz hissetmedi ki kimi zaman?

Hangi hayat düzgün ve tam ki!

Tüm hayatlar yarım yamalak…

İşte bu yüzden yaşamın kıymeti bilinmeli..

Daha çok sevmeliyiz… (yazarın Akıp Giden Hayat adlı kitabında yer almıştır.)