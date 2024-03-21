Trendyol Süper Lig de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Şampiyonluk yarışı hız kesmenden devam ederken, 34 golün atıldığı haftada altı mücadeleyi ev sahipleri, 3 karşılaşmayı da deplasman ekipleri kazandı. Tek karşılamanın beraberlikle sonuçlandığı hafta da Trabzonspor – Fenerbahçe maçından çıkan saha olayları haftanın üzücü olan tarafıydı.

Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 4-3 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. İki defa öne geçtiği mücadelede yenik duruma düşen sarı kırmızılılar son dakikalarda Carlos Vinicius ile bulduğu gol üç puanı getirdi. Icardi iki gol attığı karşılaşmada bir de penaltı kaçırırken, diğer gol Mertens ile geldi. Kasımpaşa ise son dakikalara kırmızı kart görmeleri nedeniyle 10 kişi devam etti.

Haftanın en dikkat çeken mücadelesi ise kuşkusuz Trabzon da oynandı. Şampiyonluk yarışında ki Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında iki farklı üstünlüğünü koruyamasa da son dakikalar da Batshuayi’nin ayağından bulduğu gol galibiyeti getirdi. Fenerbahçe de ilk iki golün sahibi Fred olurken, Trabzonspor ise Bardhi ve Trezeguet ile skor buldu.

Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor karşısında da mağlup ayrıldı. Son üç mücadeleden puansız ayrılan Beşiktaş son dakika da bir de penaltı atışından yararlanamadı. Beşiktaş da tek gol devre arası takıma katılan Muçi’den gelirken, Antalyaspor’a galibiyeti getiren goller Bünyamin Balcı ve Adam Buksa (P)’dan geldi.

Küme düşme hattı ve orta sıralarda aynı zamanda Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Anadolu ve diğer İstanbul ekiplerinin mücadelelerinde ise; Hatayspor, Samsunspor karşısında 3-0 galip ayrılarak beş maç aradan sonra kazandı ve haftayı düşme hattının üzerinde kapattı. Rizespor ise sahasında Gaziantep FK karşısında 3-1 galip geldi ve üst sıralarda ki yerini koruduç Gaziantep takımı ise haftayı düşme hattında tamamladı. Orta sıralarda bulunan Adana Demirspor ve Sivasspor takımlarının mücadelesinde ise ev sahibi 4-1 kazanarak yoluna devam etti. Ankaragücü de sahasında, Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek yedi maç aradan sonra galip geldi ve küme de kalma adına önemli bir galibiyet almış oldular. Alanyaspor, Kayserispor’u tek gol ile geçerken üst üste üç maçından galip ayrılıp yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Pendikspor’da sahasında son sırada bulunan İstanbulspor’u konuk etti. Son dakika da bulduğu golle ligde kalma mücadelesi adına altın değerinde üç puanın sahibi oldular. Haftanın beraberlikle sonuçlanan tek mücadelesinde ise Karagümrük ile Konyaspor 1-1 beraberlikle sahadan birer puanla ayrıldılar.

Gol krallığında Fenerbahçe’den Dzeko 18 golle zirvede yer aldı. Icardı, bu hafta attığı iki golle gol sayısını 17 yaptı. Thiam ve Manaj 15 golle takip ettiler.