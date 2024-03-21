Bazen bir yol göstericiye ihtiyaç duyarsınız. Diğer taraftan da kendiniz de yol gösterici olabilirsiniz. Koçluk kavramına denk gelen bir kelime “Mentor”.

Hangi şekilde ifade ederseniz edin önemlidir mentorunuz. Bir kere uzman olması gereklidir alanında. Dahası onu takip edebilmeniz için hayata bakış açınızın da aynı olması gereklidir. Sizi ters istikamete sokacak birini mentor olarak seçmeniz mantıksız olur.

Bir mentordan beklentiniz de hayat amacınıza göre olmalıdır. Sanatsa sanat gelişimse gelişim yönünde olmalıdır. Tabi farklı bir keşif yapmak istemezseniz.

İnsan düşünüyor yine de kendimizin yön veremediğimiz hayata başka birisi nasıl yön versin diye. Ama mentorların yaptığı yön vermek değil tam olarak. Tecrübelerini ya da uzmanlık konularını paylaşan ve sadece tavsiyeler veren güruhtan oluşuyor mentorlar.

Mentor seçeceksek önceden konunun eğitimini almış biri tercih etmek gerekli. Bilgisine ve becerisine güvenebilmek gerekli öncelikle.

Bir de salt doğru olarak kabul etmemek gerekli her şeyi. Mantık süzgecinden geçirmeden kabul de etmemek gerek fikirleri. Sorgulamak insanın doğasında var, bazen bunu reddetmiş olsa da.

“Köleler itaat eder, sorgulamaz. Sorgulayanlar özgürlüğüne düşkün olanlardır.”, yazılsın bir kenara.

Herkesin kendi hayatını yönetmesi beklenir ama bazen yollar karışır bazen kafalar karışır, özellikle de “Kendini gerçekleştirme” dönemlerinde. Kendinize karışmasanız bile ya yardım almak için ya da yeni bir şey öğrenmek için ihtiyaç listesine eklenebilir.

Bazı insanlar kıyafet seçiminde bile soracak birilerini ararken etraflarında kimisi de kendi yolu ve istediklerini seçip ilerlemektedir. Hangisi daha makbul bilemeyiz ya da ortasında bir yerlerde mi olmalı? Belki…

Günümüzde inanılmaz arttı mentorluk yapanların sayısı hatta bir sektör haline geldi. Neredeyse iyisini ayıramıyoruz.

Ne güzel gelişi güzel yaşıyorduk, nereden çıktıysa bu mentorlar; bilmiyoruz. Kendinizi sizden iyi kimse tanıyamaz. Sınırlarınızı sizden iyi kimse bilemez…

O yüzden ihtiyaç halinde camı kırınız gibi mentor bulabilirsiniz ama hayatınızın asıl mentoru sizsiniz…