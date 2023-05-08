“ İSTANBUL’U DİNLİYORUM”

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Koro Müziği Sempozyumunda (WSCM), Orhan Veli Kanık’ın çok bilinen ve sevilen şiirlerinden “İstanbul’u Dinliyorum”; Özkan Manav’ın bestesiyle Andrea Bocelli, Sarah Brightman ve Michael Bublé gibi ünlü isimlerle sahne alan Georgia Eyalet Üniversitesi Korosu tarafından dünyada ilk kez seslendirildi.

Uluslararası Koro Müziği Federasyonu (IFCM) tarafından 3 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük koro etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), 25 Nisan’dan bu yana başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu’nun tarihi mekanlarında tüm coşkusuyla sürerken, ilkleri de müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Sempozyumun İstanbul’dan ilham alan “Değişen Ufuklar” temasına uygun olarak, ilk kez seslendirilmek üzere siparişi verilen 6 eser arasında yer alan, Özkan Manav’ın Orhan Veli Kanık’ın çok bilinen ve sevilen “İstanbul’u Dinliyorum” şiirinden bestelediği eser, şef Deanna Joseph yönetiminde Georgia Eyalet Üniversitesi Korosunun yorumuyla AKM Türk Telekom Opera Salonunda ilk kez dinleyicilerle buluştu. Eserde sesler sözcüklerle iç içe geçerek İstanbul’un ruhunu sahneye taşıdı. Türkiye’nin yanı sıra Venezuela, Singapur, ABD, Almanya ve Malezyalı bestecilerin sempozyum için besteledikleri eserler de dünya prömiyerlerini AKM’deki gala konserleriyle yapmaya devam ediyor.

‘ BİR’ RESİM SERGİSİ

Parçalanmış ‘Bir’ Dünyada ‘Biz’ Olabilmek





Sanat eserleri platformu Poscop’un ilk sergisi ‘BİR’, 9 Mayıs’a kadar AKM Galeride sanatseverlerle buluşuyor. Parçalanmış dünyada ‘biz’ olabilmenin gücünü sorgulayan, farklı disiplinlerden 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı

karma sergi Darüşşafaka Cemiyeti’nin yararına gerçekleştirilecek.

Sanat eserleri platformu Poscop, ilk etkinliğini Atatürk Kültür Merkezi iş birliğiyle, ‘BİR’ isimli yeni sergisiyle başlatıyor. ‘BİR’ sergisinde 19 sanatçının; resim, seramik, fotoğraf, baskı, heykel, dokuma gibi farklı sanat disiplinlerinden eserleri yer alıyor. Sanatçıların kendi başlangıç noktalarından yola çıkarak, bireysel tecrübelerini zengin dışavurumlarla yansıtan eserlerin yer aldığı sergi, parçalanmış dünyada biz olabilmenin gücünü sanat aracılığıyla sorgulama olanağı sağlıyor. 9 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olan serginin gelirinin yarısı, eğitimde fırsat eşitliği için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.

Poscop’un kurucusu Servet Büyükkuşoğlu Akkaya koordinatörlüğünde gerçekleşen sergide; Ayla Bener, Azra Ayverdi Baydar, Batu/han Sicimoğlu, Burçin Belentepe, Can Akşit, Canan Harmancı Demirel, Filiz Karsan, Gökçen Atamgüç, Jale Karsan, Kalender Atakul, Melis Önalan Altıparmak, Murat Germen, Murat Aksoy, Ogeday Rodop, Orçun Beslen, Özgen Ulukutlu, Remzi Karabulut, Saliha Beyza Umurca, Sibel Karsan Akkaya’nın eserleri yer alıyor.





ÜSKÜDAR 8. KİTAP FUARI’NA BÜYÜK İLGİ

Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 8.’si başladı. Türk tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından açılışı yapılan fuar, 9 gün süresince kültür- sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının en çok takip edilen isimlerini İstanbullularla buluşturuyor. 120 yayınevi ile 500 yazarın katılımıyla 840 sempozyum ve etkinliğin düzenleneceği fuarın en güzel fotoğrafını çekene de sürpriz hediyeler verilecek.

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın onur yazarı olduğu 8. Kitap Fuarı, 29- Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında 120 yayınevi, tarih, kültür sanat, bilim dünyasının öne çıkan isimleri ile Türkiye’nin en sevilen 500 yazarını İstanbullularla buluşturuyor. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden yüzlerce eserini okurların beğenisine sunan fuarda başta Cemil Meriç, Cengiz Aytmatov olmak üzere Mim Kemal Öke’den Beşir Ayvazoğlu’na, İskender Pala’dan Nabi Avcı’ya onlarca yazar ve ünlü isimlerin katıldığı 840 sempozyum ve söyleşi etkinlikleri düzenleniyor. Üsküdar 8. Kitap Fuarının açılışına eski bakanlardan Nabi Avcı, Cevdet Yılmaz, MEB Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, yazarlar İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Uğur Derman, Çiçek Derman’ın yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı katıldı.

ÇOCUKLARIN SESLERİ YANKILANDI!



Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), çocuk korolarının da yer aldığı konserler ile birbirinden yetenekli çocukların hünerlerini gözler önüne serdi. Grand Pera’da aynı sahneyi paylaşan Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu ile Türkiye’den Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Korosu, geleneksel ve çağdaş koro müziğinin en güzel şarkılarını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl İstanbul’da gerçekleşen dünyanın en kapsamlı koro etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu (WSCM), çocuk korolarının da yer aldığı konserlerle koro müziğinin her türünü sanatseverlerle buluşturdu.

5 kıtayı temsil eden 30 farklı ülkeden konuşmacıyı, 55 koro ve 2500 koristi 25-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da buluşturan sempozyumda, Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu ile Borusan Çocuk Korosu sanatseverlerle buluşurken, Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu ile Türkiye’den Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Korosu, Grand Pera’da aynı sahneyi paylaştı. Cantemus Çocuk Korosu, Bartók ve Kodály gibi geleneksel halk müziklerine dayanan şarkılardan önde gelen çağdaş Macar bestecilerin eserlerine kadar coşkulu bir repertuvarla dinleyicinin karşısına çıkarken, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Korosu Türkiye koro müziğindeki çeşitliliği yansıtan renkli repertuvarlarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Kültürler arasında köprü kuran konserde, minik koristler müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

BUBİ´’NİN “RÖLYEF KAFESLER VE HEYKELLER SERGİSİ”



Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Bubi, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “RÖLYEF KAFESLER ve HEYKELLER SERGİSİ” ile DG Art Project de sanat severlerle buluştu.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergi açmış olan Bubi, 27 Nisan - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün* yaptığı DG Art Project’teki sergisinde alışılmış malzemelerin dışında; karton, bez ve halatın yanı sıra paçavra gibi atık ürünlere de yer veriyor. İşlerindeki ilkel, yabani örgülerin yanı sıra kimi zaman düzgün inşa edilmiş kafesler sanatçının birden fazla ruh halinin göstergesi olarak görülebilir. Düşünerek planlayarak işe

başlamam diyen Bubi, “Üretim sırasında ansızın konsantre olurum. İş o andan itibaren kendi kendini götürür. Şayet uyanıksam genelde işler çamurlaşır.”

Alışılmış estetik kaygılardan ve ehlileşmeden uzak ümmi kalmanın çabası içinde kafeslerle çevirdiği dünyasında sosyal yaşamın da olduğu gibi üretimlerinde de öteki olan bir sanatçıdır Bubi…

Bubi, günümüzde geri dönüşüm ve sürdürülebilirliği yaptığı eserlerle birleştiren, ruhundaki tüm duygularını sanatına yansıtan otodidakt bir sanatçı. Küratör Zeynep Öztürk Bubi için “Bubi’nin eserlerinde monotonluğa ve düzene karşı bir çıkış var. Düzenin içindeki düzensizliği vurguluyor. Sanatında özgün ve özgür bir sanatçıdır. Attığı her düğümde kimsenin göremediği bir düzen var. Ondandır ki eserlerinde imzaya gerek duymuyor.” diyor. Kumaşlardaki örüntüyle Bubi, kullandığı renkler ve dokusal yapı ile eserin ritmini oluşturuyor. Bu ritmi ise adeta oyunsal bir yapı içinde veriyor. Geometrik arayışlar, detaylar içindeki

malzeme örüntüleri durgunluğun içindeki ince – kalın, büyük – küçük dokunuşlar ile izleyiciyi yapıtın içine hapsediyor. Bu üç boyutlu görüntü içinde izleyici eserle bütünleşiyor.. DG Art Project’te açılan sergi, 27 Haziran 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

YENİDEN” SERGİSİ AÇILDI!

51. sanat yılını kutlayan değerli ressam Tülin Onat, “Yeniden” adını verdiği yeni sergisini sanatseverler ile İstanbul Lale Vakfı’nda buluşturdu. Serginin açılışına sanatçının dostları ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı zorluklarla birlikte sanatçının özel hayatındaki inişli çıkışlı dönemleri artık geride bırakmış olmanın dilek ve umudunu taşıyan “Yeniden” Sergisi, 28 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Sergide sanatçının 20 eseri yer alıyor.

Tülin Onat, 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1967’den itibaren yurt dışında ve müzelerde inceleme ve çalışmalar yaptı. 1973’de Avusturya Hükümet bursuyla Salzburg yaz akademisine gitti. 1980’lerin başlarında “Kadın” konusunun işlendiği yapıtları daha sonraki biçimsel çalışmalarının habercisi niteliğindedir. İlk kez kullanılan şekilli tuvaller, soyutlanmış biçimlerin tekrarı ve tekrardan doğan ritim. Bu yıllarda resimlerindeki değişim hızla artarken mekan sorunu da azalma, yalınlaştırma ve nostaljiden sıyrılma eylemlerini birlikte getirmiştir. Bu tarihlerde yaptığı mekanda köşeyi kaplayan “Galaksi” adlı yapıtı (1988, Derimod Kültür Merkezi) ilk kez tuvalin yerde de duvarla birlikte düzenlenebileceğini gösterdi ve çok ilgi çekti. Daha sonra yerde ve duvarda sergilediği kalın tuvalleri (Nesne Tuvaller, Büyük Sergi, İRHM ve ARHM 1990) ile resmin mekanla birlikte düşünülebileceğini gündeme getirdi. Tülin Onat’ın duvar yalnızca taşıyıcı eleman değil resmin bir parçasıdır söylemi tüm sergilerinde kendini açıkça dile getirir.



