KÜLTÜRSEM TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI!

Kültür ve sanatla iç içe bir Beylikdüzü için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getireceği Kültürsem Tiyatro Festivali başladı. Belediye bünyesindeki Kültürsem’den eğitim alan öğrencilerin bir dönem boyunca hazırlandığı oyunların sahneleneceği festivalin ilk gününde, “Bir Sheakespeare Rüyası” isimli oyun izleyenlerin beğenisine sunuldu. 24 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde her gün farklı bir oyun ücretsiz olarak, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.

maNga: Fethetti!

Alternatif Türkçe Rock müziğin MTV ödüllü öncü grubu maNga, İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında Maltepe'de An Epic Symhony ile sevenlerini coşturdu.

İstanbul Night Flight ile klasik olma yolunda giden An Epic Symphony performansını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiren maNga, konseri boyunca sevenlerinden çok büyük alkış aldı.

ŞEHİR TİYATROLARINDA SEZON SONA ERDİ!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının Ekim ayında başlattığı 2022-2023 Tiyatro sezonu, 31 Mayıs akşamı sahnelenen oyununun bitimiyle birlikte sonlandı.

2022-2023 Tiyatro sezonunu birbirinden farklı yeni oyunları ile renklendiren Şehir Tiyatroları, Ekim ayından bu güne, haftanın 6 günü perde açtı ve sezon boyunca yaklaşık 200 temsil sahneleyerek, Eskişehir’in ilçelerine götürdüğü oyunlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranıyla 50.000’in üzerinde seyirci sayısına ulaştı. Her ay ortalama 14 farklı oyun ile izleyici karşısına çıkan Şehir Tiyatroları, “Yaşasın Demokrasi”, “D-21 (Deniz’e Mektup)”, “Ödenmeyecek, Ödemiyoruz”, “Yaban Arısı” ve “Bobo’nun Yolculuğu” adlı yeni oyunlarını, yeni sezonda seyirci ile buluşturdu.

Şehir Tiyatroları, Avrupa Birliği Hibe Programı ile katkı aldığı Kukla Projesi kapsamında “Karavanla Gezici Kukla Tiyatrosu” projesini de hayata geçirerek “Pinokyo” adlı kukla oyununu Eskişehir’in merkezinde sahneledi ve ilçelerine götürerek orada yaşayan çocuklarla buluştu. “Pinokyo” oyunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği aracılığıyla Hatay’a giden şehir tiyatroları ekibi, sahnelediği oyunlar ve atölyeler ile Hatay’ın farklı ilçelerinde yaşayan depremzede çocuklarımızın yüzlerini güldürdü.

“İSTANBUL OPERA FESTİVALİ"

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği 6 etkinliğin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali; yabancı konuk solist sanatçı, koreograf ve rejisörlerin de katkı sağladığı muhteşem bir opera şölenine hazırlanıyor.

Bu yıl, 10-22 Haziran tarihlerinde, ülkemizin kültür ve sanat hafızasında önemli yeri olan ve yüksek teknoloji ile dijitalin sanatla buluşturulduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanatseverleri AKM ödüllü salonu Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonu’nda ağırlayacak.

Demet Akbağ’ın Sesiyle!

Çocuklara zamanda yolculuk yaptırırken dönemin en önemli eser ve icatlarla buluşturan ‘Şeker Fareler’ kısa sürede çok sevildi. Minik dostların heyecanlı macerası gelecekten gelen ‘Demetia’ karakteriyle ikiye katlandı. ‘Şeker Fareler’e yardım etmek için gelen ‘Demetia’ hem sesiyle hem görüntüsüyle şaşırttı.



Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun efsane ismi Demet Akbağ, Demetia için mikrofon başına geçti. Demetia’nın sesi olan Demet Akbağ çocukların karşısına sesiyle çıktı. Akbağ’ın bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden esinlenilerek hazırlanan Demetia karakteri dizinin 7.bölümünde ortaya çıktı. Beyaz saçları ‘Neredesin Firuze’den, gözündeki aksesuvar ‘Bir Demet Tiyatro, Feriştah’tan, dişleri ise ‘Eyyvah Eyvah Firuzan’dan alınan Demetia dizinin favori karakteri oldu.

Ay yapım: Türkiye’deki televizyon dünyasının kapılarını aralıyor!

Birçok önemli yapıma imzasını atan Ay Yapım, dünya çapında özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen Academy Day etkinliğine ev sahipliği yapan Ay Yapım, 30 ülkeden televizyon dünyasının önde gelen temsilcilerine, Türkiye’deki televizyon dünyasının kapılarını aralıyor.

Ay Yapım, bu hafta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys ödüllerini de düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin bir araya geldiği Academy Day etkinliği bu yıl Ay Yapım ev sahipliğiyle Türkiye’de ilk kez İstanbul’da gerçekleşiyor. Uluslararası kültür ve medya endüstrisinde ön plana çıkan şirketlerin, kendini ve üretim yaptıkları ülkeyi tanıtmalarını sağlayan Academy Day, 31 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Katılımcılar 140’dan fazla ülkede yayınlanan Türk dizilerinin çekildiği mekanları yakından görme fırsatı yakalarken İstanbul’un ve Türkiye’nin köklü, zengin geçmişi ile kültür ve medya endüstrisini de detaylı şekilde tanıma şansı bulacak. Çeşitli panellerin gerçekleşeceği Academy Day Istanbul kapsamında katılımcılar, Türk içerik üreticileri, senarist, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelecek.

MÜZELER HAFTASI

Beylikdüzü Belediyesi’nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören öğrencileri Müzeler Haftası kapsamında, ilçe belediyeleri arasında yapılan ilk eğitim tarihi müzesi olma özelliği taşıyan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti. Hafta boyunca devam eden etkinliklerde eğlenme ve öğrenme fırsatını bir arada yaşayan öğrenciler oldukça keyifli zaman geçirdi.