Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu tescilleyen Galatasaray’da neredeyse 1 hafta boyunca süren eğlenceler taraftarı bir nevi rehavete düşürmüştü. Çünkü şampiyonluk kazanılsa bile geriye çok kritik bir maç kalmıştı: Fenerbahçe derbisi! Ancak Galatasaraylı futbolcular tam tersine inanılmaz rahat ve kendinden emindi, hele ki Icardi… Derbi günü geldi çattı 11’ler açıklandı. 3 sürpriz isim kendine ilk 11’de yer buldu. Formsuz Oliveira ile Mertens’i haftalar boyunca kesmeyen Buruk, sezonun final maçında bu hamleyi yaparak Berkan ve Zaniolo ile başladı. Geçtiğimiz hafta beklenen performansı gösteremeyen Rashica’nın yerine de, ilk yarıdaki derbide esip geçen Barış Alper Yılmaz’ı sürdü sahaya. Kimse Galatasaray’ın bu kadar üstünlük kuracağı bir maç beklemiyordu açıkçası, buna ben de dahil. Fenerbahçe kaleye isabetli şut atamadı. Zaniolo ile Barış Alper Fenerbahçe savunmasına çok zor anlar yaşattı driplingleriyle. İstanbulspor maçında gereksiz bir kırmızı kart görmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zaniolo, derbide 2 gol atarak herkese herkese cevabı verdi. Sezonun flaş ismi Mauro Icardi ise bu derbiyi de boş geçmedi! Gelelim Kazımcan Karataş’a… Arda Güler sanırım bu sezonki en zor maçını oynadı. Kazımcan, Arda’ya nefes aldırmadı. Galatasaray adına bu sezonun en rahat karşılaşmalarından biriydi. Oley çektirmeye kadar gitti iş. Fenerbahçe’nin bu durumda şapkayı önüne koyup bir sorgulaması gerekiyor. Eğer Galatasaray bulduğu fırsatları değerlendirse tarihi farka kadar gidecekti olay. Demek ki neymiş; oyuncuların eğlenmesi ve tatil yapması düzgün top oynamalarına engel değilmiş bunu gösterdi bu sezon Galatasaray. Çok da güzel kutlandı şampiyonluk. Platformlar kuruldu şarkılar söylendi. Şampiyona yakışır bir final oldu bu. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray’ı tekrardan canıgülden tebrik ederim.