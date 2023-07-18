“Türk Dilinin İlk Sözlüğü” 951 Yaşında!

VakıfBank Kültür Yayınları, Türk dilinin en değerli eserlerinden “Dîvânu Lugâti’t-Türk”ü yeniden okurlarıyla buluşturuyor. 951 yaşındaki Türk dilinin ilk sözlüğü olan eser, öz Türk kültürünün hatırlanmasında önemli bir referans kaynağı olarak raflarda yerini aldı.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) dilbilimci, etnograf ve Türkolog Kâşgarlı Mahmud’un “Dîvânu Lugâti’t-Türk: Türk Dilinin İlk Sözlüğü” eserini yayımladı. 11’inci yüzyılda Türklerin yaşadığı şehirleri gezerek karşılaştığı lehçeleri detaylı bir şekilde öğrenen Kâşgarlı Mahmud, öğrendiği kelimeleri ve atasözlerini karşılaştırmalı olarak bir sözlük altında topladı. Türkçenin kültürel derinliğinin en ince ayrıntısına kadar ortaya koyulduğu eser, bugüne kadar yapılan çevirilerden farklı olarak Kaşgarlı Mahmud’un belirlediği sıra yerine, Türk alfabesindeki sıraya göre hazırlandı. Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan kitap, Mustafa Ç. Kaçalin tarafından Türkçeye kazandırıldı. Türklerin yaşadığı yerleri gösteren ilk Türk dünyası haritasının da yer verildiği eserde, 800 civarında kelime deyimler, atasözleri ve şiirlerden örneklerle ve Arapça çevirileriyle paylaşılıyor.

STAR WARS AHSOKA’DAN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI!



Duyurulduğu andan itibaren tüm gözlerin çevrildiği Lucasfilm’in en yeni dizisi ‘Star Wars: Ahsoka’ için geri sayım devam ediyor. 23 Ağustos’tan itibaren sadece Disney+’ta izleyicilerle buluşacak olan yapımda, tüm dengeleri alt üst edecek olan kaçınılmaz büyük savaş başlayacak.

İSTANBUL, Türkiye (Temmuz 2023) – “Bir kez Asi olan ölene dek Asi’dir.” mottosuyla eski Jedi Şövalyesi Ahsoka ile Thrawn arasındaki nefes kesecek mücadeleyi izleyicilere taşıyacak olan ‘Star Wars: Ahsoka’dan yeni fragman yayınlandı. Rosario Dawson’ın Ahsoka’y hayat verdiği, Star Wars evreninde geçen Lucasfilm imzalı dizi, 23 Ağustos’tan itibaren sadece Disney+’ta izlenebilecek.



Galaksiye yönelik çıkan ve Thrawn’un başını çektiği tehdide karşı kendisine güçlü bir ekip kuran Ahsoka, karanlığın çöküp kötülüğün hakim olmasını engellemek için hayatının en büyük savaşlarından birini verecek.



“BULUTLARIN ÜSTÜNDE”



Başrollerinde Ruhi Sarı ve Cemal Hünal’ın oyuncu kadrosunda Kerim Aydemir, Gamze Karababa ve Özge Aydın’ın yer aldığı “Bulutların Üstünde” adlı sinema filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Filmin Temmuz’daki vizyon tarihi 8 Eylül 2023 olarak güncellendi.

Çınar Yapım yapımcılığında, Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğünün katkısıyla tamamı Uşak'ta çekilen, Deniz Çınar’ın yazıp yönettiği komedi-dram türündeki "Bulutların Üstünde" filmi bir gazetede muhabir olarak çalışan Gökhan'ın (Cemal Hünal) ıssız bir yerde arabası ve telefonunun bozulmasının ardından lakabı ‘Bulut Avcısı’olan Barış ile (Ruhi Sarı) yollarının kesişmesi ile birlikte başlarından geçen tuhaf olayları konu alıyor.



Dans Pistine Yeni Bir Soluk Getiren Roosevelt



Indie rock’ı elektronik müzikle harmanlayarak synth pop’un en sevilen isimlerinden biri haline gelen, Billboard Elektronik Müzik Listesi’nde ilk 10’a girmeyi başaran, ‘Montreal’, ‘Moving On’, ‘Fever’ gibi kültleşmiş şarkılarının yanı sıra 2023’te başarılı bir çıkış yakaladığı ‘Ordinary Love’ı sevenleriyle buluşturan, Almanya’nın müzik sahnesine son dönemdeki en büyük hediyesi Roosevelt, 16 Aralık’ta %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

2010’ların başında Pitchfork tarafından ‘En İyi Çıkış Yapan Şarkı’ ödülüne hak kazanan “Elliot” isimli EP’si ile müzik sektörüne başarılı bir giriş yapan Alman şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Roosevelt Zorlu PSM’yi dans pistine dönüştürmeye hazırlanıyor.

CHVRCHES, Glass Animals ve Charlotte Gainsbourg gibi isimlerin parçalarını yeniden miksleyerek Billboard Elektronik Müzik Listesi’nde ilk 10’a giren, indie pop’tan techno’ya uzana ritmleri melankolik şarkı sözleriyle birleştirerek herkesi dans ettirmeyi başaran Marius Lauber yani bilinen adıyla Roosevelt, %100 Müzik katkılarıyla 16 Aralık 2023’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konsere imza atacak.

SAKIP SABANCI MÜZESİ’NDE FARKLI BİR DENEYİM!



Sakıp Sabancı Müzesi, sanata yavaş bakma ve farkındalık ilkelerinden ilhamla “Müzede An’da” programını hayata geçirdi. Sanat terapisi prensipleriyle, SSM için tasarlanmış bir rehberli ses deneyimi olan Müzede An’da, müzelerin potansiyel iyileştirici mekânlar olduğunu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerini sanat eserlerine odaklanmaya ve eserlerle dönüştürücü ilişkiler kurmaya davet ediyor.



Modernizmin İzinde Türk Resmi sergisinden seçilen sekiz eserle birlikte müze bahçesinde yer alan Anish Kapoor ve Seyhun Topuz’un heykelleriyle hazırlanan Müzede An’da programının içeriğini ziyaretçiler akıllı telefon veya tabletleriyle hem müzede hem de diledikleri yerde SSM’nin web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak deneyimleyebiliyor. Dışavurumcu Sanat Terapi Uygulayıcısı Seren Pehlivanoğlu İlkdoğan işbirliğiyle tasarlanan programda, ziyaretçiler kendi kulaklıklarını kullanarak QR kodla işaretlenen eserlerle daha derin bağlar kurup, bedenlerinde uyanan duygu ve düşünceleri fark edebiliyor.

Efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla “Napolyon”

Yaşamı ve imparatorluğu üzerine sayısız tarihi inceleme yapılan ikonik Fransız İmparator Napolyon Bonapart'ın hayatı, efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla beyazperdeye taşınıyor. Oscar ödüllü başarılı oyuncu Joaquin Phoenix'in Napolyon rolünü canlandırdığı film, destansı aksiyon sahneleriyle şimdiden heyecan yaratıyor. “Napoleon (Napolyon)”, 24 Kasım tarihinde sinemalarda olacak.



19. yüzyılda yaşayan ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ünlü Fransız imparatoru Napolyon’un inişli çıkışlı yükselişini ayrıntılarıyla anlatan Napolyon (Napoleon) filmi için geri sayım başladı. Efsanevi yönetmen Ridley Scott imzasıyla seyirlik dolu, destansı bir aksiyon vaat eden filmde Oscar ödüllü Joaquin Phoenix Napolyon Bonapart’i canlandırıyor.

YAŞAM BAHÇESİ’NDE HASAT HEYECANI

Beylikdüzü’nde eğitim gören öğrenciler, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde hasat heyecanı yaşadı. Minikler, Yaşam Bahçesi’nde doğayla iç içe, keyifli bir gün geçirdi. Eğitmenlerle bahçeyi gezen öğrenciler ardından mevsim sebzelerinden salatalık ve kabak topladı. Mahsulleri dalından taze taze toplayan öğrenciler keyifli anlar geçirirken, bahçe yetkilileri de hasat hakkında çocuklara bilgilendirme yaptı.