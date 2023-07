Yazmak düşünce yeteneğinin en iyi ifade şeklidir. Aslında yazmak insanın içindekileri atmanın da en etkili yoludur. Kendinizi ifade şekliniz önemli olsa da yazmak bunların içinde belki de en rahat eylemdir.

Yazmak ve yazarken dünyayı unutmak ama bir yerde de dünyayı yazmak ilginçtir. Soyutlandığınız nadir anlardan biri olsa gerek.

Ne kadar yetenek olsa da farklı bir bakış açısı ile “İnsan her şeyi yazamaz.” algısı vardır insanlarda. Roman yazarıysanız şiir yazamazsınız, şiir yazıyorsanız öykü yazamazsınız gibi bir anlayış söz konusudur.

Hâlbuki yazma eylemi hayal gücüyle alakalıdır ve siz ona hangi şekli vermek isterseniz ona dönüşecektir. Hangi türde yazacağınız ve hangisinde başarılı olacağınız tamamıyla sizin kalem gücünüze bağlıdır.

Diğer sanat dalları gibi edebiyat da beşinci sanat olarak kişinin birikimine ve neler yapabileceğine bağlıdır. O yüzden tek bir kategoriyle kalmayabilir yazarlar.

Edebiyata yatkınlık varsa zaten birkaç türde yapılması için hiçbir engel yoktur. Hatta insanın kendini geliştirmesi için gereklidir de.

Tek bir türe bağlı kalmamak gibi tek bir sanata da bağlı kalmayabilir kişi. Hem ressam hem şair olunmaz diye bir kuram yok.

Sanatçı için sadece gerekli şartlar önemlidir. Yeterli koşullar oluştuktan sonra “Bilumum Yazar” olmak da kaçınılmazdır.

Sanatçı dediğimiz özgürlüğü ile bilinir. Kendisini kısıtladıktan sonra özgür de olmaz bir sanatçı.

Kelimelerin gücünü her şekilde her türlü kullanabilmeli bir yazar. Bu yüzden de her dalda yazabilmelidir de.

Mümkün olan her türü denediğinde de sanatçı kendisini en çok bulduğu türleri de keşfetmiş olacaktır. Sanat özgürlük olduğu gibi kelimelerin sihrini de iyi kullanabilenler gerçekten bu işin hakkını verebilmektedir.

O yüzden de “Bilumum Yazar!” olmaya devam ve hatta “Kalemimi biledim, büyük cümleler kuruyorum.” diyebilmeli.