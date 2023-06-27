ŞANLIURFA- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. 28 Haziran Çarşamba bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 1Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Kurban paylaşmaktır, kardeşliktir, iyiliktir, berekettir. En önemlisi kurban; birlik, beraberliktir. Müjdeler alacağınız bir bayram olmasını temenni ediyor, hemşehrilerime bir bayram müjdesi de ben vermek istiyorum. Kurban Bayramı süresince ulaşım ücretsiz sağlanacak. Kurban kesim yerlerimiz, hijyen timlerimiz ve denetim mekanizmalarımız hazır. Trafik ve dikkatli sürüş kurallarına da uymayı ihmal etmeyelim. Hayırlı bayramlar Şanlıurfa.” Sözlerine yer verdi.

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban kesim alanlarına daha kolay ulaşmaları ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlayacak.

HABER: ERCAN AYDIN