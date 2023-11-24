2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri sona erdi. Almaya da düzenlenecek olan turnuvaya katılacak 24 takımın 21 tanesi ve oluşturdukları torbalar netlik kazandı. Sadece play-off etabı ile katılacak 3 takım için toplam 12 takım daha mücadele edecekler.

Almanya da 2.Torba takımı olarak mücadele edeceğiz.

A grubunu lider bitiren İspanya ile İskoçya. B grubunda lider Fransa ile Hollanda, C grubunda İngiltere ve İtalya katılım hakkı kazandılar. Milli takımızın bulunduğu D grubunda son maçımızda Galler deplasmanından alınan 1 puan bize grup liderliğini getirmiş oldu, ikinci sırayı ise Hırvatistan aldı. E grubunda Arnavutluk ve Çekya, F grubunda Belçika ve Avusturya, G grubunda Macaristan ve Sırbistan, H grubunda Danimarka ve Slovenya, I grubunda Romanya ve İsviçre ve son olarak J grubunda Portekiz ile Slovakya ev sahibi Almanya ile katılım sağlayan takımlar oldu.

Son üç takım için 12 aday

Play-Off etabında Bosna-Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele edecek. Bu takımlardan üç tanesi Mart ayında ki final mücadelesi için bilet alacaklar. Play-Off mücadelelerinde A yoluna Uluslar liginden sadece Polonya ve Galler katılmaya hak kazandı. Bu yolu 4 takıma çıkarmak için D liginde ki en iyi sıralamayı alan Estonya dahil edildi. Bosna-Hersek ve İsrail Uluslar Ligi gruplarını lider tamamladılar ve B yolunda mücadele etmeye hak kazandılar. C yolunda ise Gürcistan, Lüksemburg ve Yunanistan Kazakistan mücadele edecekler.

Nasıl bir takvim bizi bekliyor…

İlk olarak 23 Kasım Perşembe günü İsviçre’nin Nyon kentinde play-off kuraları çekilecek, Play- Off turu yarı finalleri 21 Mart 2024 tarihinde final karşılaşmaları ise 26 Mart 2024 tarihinde oynanacak. Euro 2024 kura çekimi ise 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak. Euro 2024 finalleri ise 14 Haziran 2024- 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.