Beşiktaş sezonun 7. resmi maçında Dinamo Kiev karşısında ilk defa beklediğim kadroyla sahaya çıktı.

Savunmanın merkezinde Amartey-Colley tandemi, sağda Rosier, solda ise Masuaku bence Beşiktaş’ın ideal geri dörtlüsü. Sahaya 4-1-4-1 dizilişiyle çıkan Beşiktaş’ta oyunu geriden kurma görevi Amir’deydi.

Henüz yeni transferlerin hazır olmadığını biliyoruz, sakat oyuncular da var. Bu nedenle merkezde Salih, Gedson, kanatlarda ise Onur ve Muleka en uçta ise Aboubakar vardı.

Dinamo Kiev, Beşiktaş karşısında maça ön alan baskısıyla etkili başladı. Kiev, ilk 20 dakika orta sahadaki etkili isimleriyle Beşiktaş’ın set oyunu oynamasına izin vermedi. Siyah beyazlılar, penaltı pozisyonuna kadar yakaladığı tüm fırsatlarda final paslarında yine isabetsizdi. Bu sezon Beşiktaş’ın en önemli sıkıntılarından bir tanesi de son vuruşlardaki beceriksizlik. Cenk’in yokluğu, Muleka’ın etkisizliği nedeniyle iş yine Aboubakar’a düştü. Ters köşe çok şık bir penaltı attı yine Aboubakar.

Aboubakar, bu sezon oynadığı maçlarda attığı gol ve asistlerle maça doğrudan etki eden tek isim. Fakat şimdilik. Şimdilik diyorum çünkü, Şenol Güneş’in ikinci devre yaptığı değişiklikler, giren oyuncular maçın skorunu belirledi.

Amir, Gedson, Salih orta sahası inanılmaz çalışkandı. Gedson, sahada basmadık yer bırakmadı. Buna rağmen Beşiktaş, ilk golü de 2. golü de duran top organizasyonuyla buldu. Uzun zamandır Beşiktaş savunma oyuncularından gol izleyemiyorduk. Colley, çok etkili bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Savunma oyuncularının gol atması çok kıymetlidir. Amir- Colley iş birliğinde Colley’in attığı kafa gölü bana Tosic’i anımsattı.

Beşiktaş akan oyunda atak geliştirerek, rakibi çalımlayarak etkili goller ne zaman atacak diye düşünürken, Rashica ve Bakhtiyor iş birliğiyle tam da böyle altın bir gol geldi. Rashica mükemmel çalımladı, Bakhtiyor ise çok şık vurdu. Beşiktaş taraftarı Bahtiyar oldu.