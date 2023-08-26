Bugün artık çocukların fiziksel sağlıklarına olduğu kadar zihinsel sağlıklarına da önem verilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Beş çocuktan biri, duygusal rahatsızlık ya da davranış sorunu yaşamaktadır. Bunun çok sayıda ve farklı nedenleri olabilir, ancak kuşkusuz en önemli etkenler boşanma yolu ile ailenin dağılması ve okulda başarılı olması için çocuk üzerinde kurulan baskının artmasıdır.

Sorun ne denli erken saptanırsa çocuğa o denli hızlı yardım edilebilir. Bununla birlikte, bazen çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğunu anlamak zor olabilir. Anne ve babalar genellikle bir sorun olduğunu anlayabilir ama nereden yardım isteyeceklerini bilemezler. Hiçbir zaman bir hekimden, çocuğun öğretmeninden yada uzman kuruluşlardan yardım istemekte tereddüt etmeyin.