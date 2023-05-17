Geçtiğimiz sezonu herkes çok iyi hatırlar; Trabzonspor efsane bir top oynamış, en yakın rakibiyle farkı açmıştı. Hatta “Tarihi rekor kırılır, en erken şampiyonluk gelir” sözleri havada uçuşuyordu. Peki sonra ne oldu; Trabzonspor bir anda vites küçülttü. Hatta bir ara fren noktasına geldi. Galatasaraylı oyuncular da aynı Trabzonspor gibi son haftalarda vites küçülttü. Tamamıyla bireysel performanslar ve Fenerbahçe’nin hatalarıyla yüzde 90 şampiyonluğu garantiledi sarı-kırmızılı takım. Bu maçta da Nelsson - Icardi ve Kerem üçlüsü ön plandaydı. Torreira’yı artık dahil etmiyorum çünkü onun için standart bir oyun o oynadığı. Her hafta başka hayran ediyor kendine. Zaniolo’nun hareketinin izahı yok mesela. Kaç kere yaptı aynı hareketi en sonunda patladı. Biraz kanı hızlı bir kardeşimiz ancak bu şekilde işlemez bu işler. Kerem çok top öldürüyor ancak takımını da her şartta pozisyona sokuyor çocuğun hakkını yemeyelim. Arı gibi sürekli deniyor. Icardi’yle de çok iyi ikili oldular. Nelsson kafasına o kadar dikiş atılmasına rağmen savaştı durdu. Icardi’nin 2. golünden önce topu kesmese durum 1-1’e gelebilirdi. Gelecek sezon Kerem - Nelsson ikilisinden en az 1’inin ayrılacak olması insanı ayrı bir hüzünlendiriyor tabii ki. İstanbulspor’u da ayrıca tebrik ederim; çok temiz top oynuyorlar. Fatih Tekke kenarda 1 dakika durmuyor, sürekli aktif ve oyuna müdahale ediyor. Gelecekte Trabzonspor’un başına geçeceğine adım kadar eminim.