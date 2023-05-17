14 Mayıs seçimlerinde %50+1 oy alan aday olmadığından seçim ikinci tura kaldı. İlk turda

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı 3 milyon oyu kendi safına çekebilmek için Recep Tayyip

Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kıyasıya mücadele verecek. Peki, Sinan Oğan hangi ittifakta yer alacak?

14 Mayıs seçimlerinin sonuçlanması ve seçimin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı

olan Sinan Oğan, birdenbire kral yapıcıya dönüştü. İki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları da Sinan Oğan

ile görüşmek istediler. Sinan Oğan ise 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turdan önce bir bakanlığı güvence

altına almak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’la yaptıkları görüşmenin ardından iş birliği içinde

olduklarını açıklasa da ben Sinan Oğan’ın millet ittifakına destek vereceğini düşünmüyorum. Oğan,

milliyetçi hareket içindeki isyankâr tavırlarından dolayı MHP’den ihraç edilmiş olması sebebiyle

yaşadığı gönül kırgınlığını yok sayabilirse Cumhur İttifakı’nda yer almasının önünde başka bir engel

kalmıyor.



Sinan Oğan’ın seçmen kitlesi kararsız, sağ görüşlü milliyetçilerden oluşuyor. Sinan Oğan, Kemal

Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklasa bile Millet İttifakı’nın HDP ile iş birliği içerisinde olması

sebebiyle Oğan’ın seçmen kitlesi Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecektir. Muharrem İnce’nin

adaylıktan çekilmesi ve Sinan Oğan’ın beklentilerin altında oy alması sebebiyle ikinci turda seçimi yine

Erdoğan kazanacaktır.



En başından beri seçimin kaderini belirleyecek kitlenin milliyetçiler olduğunun belli olmasından dolayı

hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı seçim sürecinde Türk milletinin milliyetçilik damarını

kullanmış olsa da 6’lı masanın terör destekçisi isimlerle yakınlığı ve ağız birliği ile seçim vaatleri

arasında Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’a özgürlük açıklamaları, içinde bulundukları çelişkiyi

seçmene yansıtmış oldu. Sinan Oğan, terör örgütlerine destek veren HDP’ye asla taviz verilmemesi

noktasında kesin tavrını bildiğimizden HDP ile iş birliği içinde olan Millet İttifakı’na yanaşmayı kendine

yediremiyor. Cumhur İttifakı tarafında yer alan HÜDA-PAR da Oğan’ın kafasını karıştırıyor olsa da

kitlesinin Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde olmaması Oğan’ın karar vermekte işini kolaylaştıracak gibi

görünüyor.



Sinan Oğan her iki ittifakın da gönlünü yapmaya çalışıyor ancak Oğan’ın ötesinde irade, yine kitlesine

ait olacak. Oğan, hangi ittifakta yer alırsa alsın karar son kertede kitlesine kalıyor. Kitlesine baktığımız

da oylar Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’a kayacak gibi görünüyor. Oğan’ın kitlesinin bir kısmı ise

Suriyeli mültecilerin dönüşünü sağlayacağını vaat etmesinden dolayı kendisine oy vermişti. Bu

sebeple oy veren kitle muhakkak Kılıçdaroğlu’nu seçecektir. Sırf mülteci sorunundan dolayı diğer

önemli vaatleri göz ardı edecek seçmen sayısının da Oğan safında fazla bir orana sahip olduğunu

göremiyoruz.



Kısaca, Sinan Oğan’ın ilkelerinin arkasında duracağı temeline dayanarak söyleyebileceğimiz tek kesin

bilgi Oğan ve kitlesinin terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir ittifaka destek vermeyeceğidir.

Kılıçdaroğlu, HDP olmadan kazanamayacağı için bu mesafeyi koyma lüksüne sahip değildir. Bu da

sonucu şimdiden gösteriyor aslında…



Sonuçların, vatanımız ve milletimiz adına hayra vesile olmasını diliyorum…