Tişört deyip geçmeyin.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kısaltması olan CCCP'li tişörtler Anadolu'nun birçok şehrini ziyaret ettiğim esnada gençlerimizin üzerinde görmekteyim.

Nedendir bilemedim lakin bu yazıyı yazma gereği hissettim.

Ben öyle düşünüyorum ki Moskova'da, Leningrand'da ya da Stalingrat'da bir Rus gencinin ya da çocuğunun eski Üç Hilal barındıran Osmanlı bayrağı bezeli bir tişörtü ya da Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızı giyip sokaklarda geze biteceğini tasavvur edebiliyor musunuz?

Bunun pek mumkun olmadığını ben de siz okuyucularımızda gayet iyi biliyor.

Şimdi bana aman hangi çağda yaşıyoruz demeyin.

Daha bir kaç yıl evvel Suriye'de şerefli Turk Ordusunun konvoyunun Rus uçakları tarafından bombalayip 30'a yakın belki de çok daha fazla şehit verdik.

Devletler arası ilişkilerde dostluk yoktur.

Çıkar vardır.

Dun düşman olduğunla bugün dost olabilirsin.

Ama bu genç nesile onların emperyalist dezenformasyonuna maruz kalmamızı gerektirmez.

Siz Putin'in bizi çok mu sevdiğini düşünüyorsunuz.

Yanılırsınız daha dün Resisi Cumhuru kapısında bilmem kaç dakika bekletip dünya basınına servis ettirdi.

Ayıdan post,Moskoftan dost olmaz sözü hala kulaklarımızda çınlamaya devam etmekte. Ya Sarıkamış yaresi.

Tarite yaşadığımız husumetler.

Bu satırlar daha çok uzayıp gider.

Bu su anlama gelmiyor Amerikan emperyalizmine de,Avrupa kültürel erozyonla da,hatta yavaş yavaş okusan Çin hegomanyasına da karşıyım.

Karşı olmamız lazım.

Biz devletimizi ve milletimizi hasbelkader bulmuş ve oluşturmuş değiliz.

Tarihi bir birikiminin var.

DNA’mızda milli ve manevi ögeler var.

Bu dünyanın küçüldüğünün onlarla ilişkiye gitmeyeceğini anlamına girmez.

Evet klasik müzikte dinleyeceğiz.

Operayada gideceğiz.

Lakin Aşık Veysel’ide...

Neşet Ertaş’ıda bileceğiz.

Önce ve daima kendi kültürümüz.

Tişört ve bayrak milliyetçiliği değil bu satırlardan çıkaracağımız sonuç.

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SİVAS ÜZERİNE

Bu ülkede acıları ötekileştirmemek lazım.

Sivas'taki acı ne kadar bizimse,

Başbağlar'daki acıda o kadar bizimdir."

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En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır”:

Yunanistan’da seçimi kaybeden Çipras, SYRIZA Genel Başkanlığı’ndan Nazım Hikmet’in dizeleriyle istifa etti.

Darısı bizdekilerin başına.

Ama bizimkiler koltuğu ancak ölünce terk edecek gibi duruyorlar.

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Tüm insanları mutlu etmeyi bekleme ;

Mutluluk tüm insanların mutlu olduğunu zannettiğin anda değil

Senin mutlu olduğun andadır.

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Başkalarının başarısından,kariyerinden

ve kazancından rahatsız olanlar, hayatta hiç bir zaman gerçek başarıya ulaşamazlar."

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Kariyerinizde şu üç kişiyi unutmayın:

1. Siz zor zamanda iken size destek olanları.

2. Telefonunuzun çalma katsayısı azaldığında, hala sizi istikrarlı ve samimi olarak arayanları...

3. Sizden herhangi bir beklentisi olmadan destek olmaya çalışanları...