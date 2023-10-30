Bu sezon 2 farklı Galatasaray izliyoruz; Biri Süper Lig’deki Galatasaray, diğeri de Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray.

Ara sıra ortak noktaları olsa da (Bitiricilik kısırlığı) ikisi birbirinden çok farklı profil. Buna bazen yorgunluk da etken oluyor tabii ki, örneğin dünkü Rizespor maçı. Bayern Münih’i 70 dakika boğunca doğal olarak oyuncular Rizespor maçına yorgun çıkıyor. Bu tip maçlar kritiktir; Şampiyonlar Ligi’nden dönmüşsün, ligde sağlam bir deplasman. Bu tip maçların bir kahramanı olmuştur yıllardır, kısır giden maçta ummadık bir isim çıkar maçı koparır. Bundan yıllar önce Aydın Yılmaz’lar, Sinan Gümüş’ler görmüştü bu görevi, dün de Sergio Oliveira yaptı. Transfer planlaması öyle işledi ki bu sene, istenmeyen adam Oliveira’nın oynaması için kampanya başlatılacak neredeyse! Geçtiğimiz aylarda Oliveira gitsin diyenlerin çoğu Oliveira’cı oldu. Ndombele’den hayır yok, Kerem Demirbay dengesiz bir grafikte. Morali de bir hayli bozuktu oynayamadığı için Sergio’nun, ona da moral olmuştur bu gol ve galibiyet. Hoca için eleştiriler var ancak bu maç benim için bir eleştiri sebebi değil. Dediğim gibi bu tip maçlar hep rolantide geçer, 3 puanını aldıysan olay bitti. Bu sezon şampiyonluk yarışı geçtiğimiz sezonlara göre çok daha ateşli. Galatasaray ile Fenerbahçe yıllar sonra bu kadar kıyasıya yarış içerisinde. Icardi’de bunun farkında ki; kulvar ve maç fark etmezsizin sakatlığına rağmen antrenman yapmadan iğneyle çıkıp oynuyor. Bu inanılmaz bir aidiyet, ancak ben bunun destekçisi değilim. Bayern Münih maçını anlarım ama Rizespor maçında hiç gerek yoktu bu harekete. Yedek forvetler niye alındı, bu adam dinlenirken oynamayacaklarsa ne zaman oynayacaklar? Sakat bölgeye alınacak bir darbeyle o sakatlığın ilerlemesi 1 sezona mâl olabilir. Kasımpaşa maçında artık bu işin son bulması gerekiyor bana göre. Milli araya kadar sadece deplasmandaki Bayern Münih maçında oynaması yeterli Icardi’nin, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarını Icardi’siz yenemiyorsan zaten ortada bir problem var demektir. Galatasaray’ın artık yedeklerinden ve özellikle de yeni transferlerinden verim alması gerekiyor. Şu anlık bu konu çok yüksek sesli konuşulmuyor ancak en ufak tökezlemede sesler yükselir. Güncel kadro form grafikliğine bakılırsa sarı-kırmızılılar Süper Lig’in ilk yarısında bu galibiyet serisini ne kadar sürdürebilirse o kadar iyi, devre arasında durumlara tekrardan bakılır.