Süper Lig’de kıyasıya giden bir şampiyonluk yarışı; bir tarafta ‘o sezon, bu sezon’ naraları, diğer tarafta beklenti altı performanslar ve yeni transferlerin etkisizliği nedeniyle sürekli ufak çaplı bir kriz ortamı….

Rakiplerine 4-5 atan Fenerbahçe 2 kritik takviye yapmış, üstüne Atletico’dan milli stoper Çağlar’ı almaya çalışıyor. E bunu gören Galatasaray taraftarının da takımından bir hareket beklemesi kadar doğal bir şey yok. Galatasaray devre arasında transfer yapmadı henüz, sessizliğini sürdürüyor ama; tek maçla 6-7 takviye yaptı takımına. Zaha beklenen patlamayı gösterdi (Kapasitesinin daha yüzde 60’ı falan bu, onu not düşelim) Ndombele öyle böyle sinyal vermedi, Tete 1 asist yaptı diğeri güme gitti, Kerem Aktürkoğlu kafayı resetledi, Kaan Ayhan mevkilerine bir de sol bek ekledi, devre arasında gitmeyi planlayan Kerem Demirbay asistleri arka arkaya sıralıyor. Say say bitmez Galatasaray’ın takıma yeni takvilerini. Yeni transferlerden daha değerli bu olay. Şimdi böyle dedik diye transfer lazım değil mi; acilinden sol bek şart. Düşünün bu takıma daha Ziyech ile Bakambu katılacak. Samsunspor’da eski Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk, gösterdikleri performansla Fenerbahçe’ye çelmeyi attı ve Galatasaray’a psikolojik liderliği altın tepsiyle sundu. Okan Buruk’tan da kaçmaz tabii böyle fırsatlar. Geçen seneyi hatırlayın; yine böyle gol konusunda kısırlık çeken bir Galatasaray, önüne gelene 4-5 atıp erkenden şampiyonluk ilan eden Jesus’lu Fenerbahçe; Giresun maçında yaşanan puan kaybı üstüne Galatasaray’ın 7 gollü patlama yaptığı Başakşehir maçı, alın size deja vu! Sezon sonunda neler olur bilmem ama eğer Galatasaray şampiyon olursa fitili ateşleyen maç bu 5-1’lik Trabzonspor maçı olarak geçer kayıtlara benim nezdimde. Şu anda aynı puanda olunmasına rağmen averaj nedeniyle lider Fenerbahçe ancak Galatasaray psikolojik üstünlüğü, Okan Buruk da en kritik anda sazı eline aldı. Düşünün sakatlıktan dönen ve girer girmez 1 gol pozisyonuna da etki eden Mauro Icardi’yi, takımım jokeri Barış’ı, o yaşlarında son haftalarda vites artıran Muslera ile Mertens’i konuşamadık bile. Abdülkerim de bu arada sakatlandı; önemli bir şeyi yok gibi dursa da MR sonucu neler gösterir belli olmaz. Takımın eldeki oyuncuları koruması sırf bu sebepten dolayı çok daha önemli. Galatasaray eldeki oyuncuları koruyup 1-2 takviye yapsa yeterli. Forvete tekrardan gelirse; Zaha 2 gol 1 asistle göz dağını verdi, bu saatten sonra Mauro Icardi düşünsün…