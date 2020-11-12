Dinçer KARACALAR

Hollywood Gülüşü'nün yerini Boğaz Gülüşü alacak



Sağlık turizmine büyük katkı



Tom Cruise, Nicole Kidman, David Beckham gibi dünyaca ünlü yıldızların diş tasarımında kullanılan Hollywood Gülüşü'nün yerini “Bosphorus Smile” / “Boğaz Gülüşü” alacak.



Türkiye’de herkesin “Hollywood Smile” / “Hollywood Gülüşü” olarak bildiği lamine diş̧ uygulaması için Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan, patenti kendisine ait olan bir sistemle “Bosphorus Smile” / “Boğaz Gülüşü”nü yarattı... Türkiye’nin ilk lamine diş̧ tasarımı olan “Bosphorus Smile”ı oyuncu Kalust Şalcıoğlu’na uygulayan Özkan; Tom Cruise, Nicole Kidman, David Beckham birçok ünlünün gülüş tasarımında tercih ettiği uygulamanın Türkiye’nin sağlık turizmi için büyük katma değer sağlayacağını belirtti.

DİSLEKSLİ BİREYLERİN %80’I ÜSTÜN ZEKALI

Dünya genelinde her 5 çocuktan biri disleksi, Dyslexia International verilerine göre dünya çapında 700 milyon disleksili birey bulunuyor. Türkiye’de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuk var…

Dünya genelinde Agahta Christie’den Walt Disney’e, Mozart’tan Einstein a kadar bilim ve sanat dünyasına yön veren pek çok disleksili birey var.

Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz Kasım ayında 27-29 Kasım tarihleri arasında ebeveynleri disleksinin farkında olmaya davet ediyor…

Dünyada ve Türkiye’de genel yargı olarak “Disleksi” bir engel olarak tanımlanıyor, oysa disleksi bir engel değil hediye. Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz disleksinin neden hediye olduğunu şöyle anlatıyor: “Dislektik bireylerin yaklaşık %80’ini üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar, tıpkı dünyadaki Einstein ya da Walt Disney örneği gibi. Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı. Bu farklılıkları da eğer doğru zamanda fark edilir ve yönlendirilirse toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar.”

27-29 Kasım tarihleri arasında “Varsa Yoksa Disleksi” sosyal sorumluk projemizle 5,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz…

Elif Yavuz, disleksi ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık yaratma ile ilgili, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları, organizatörlüğünü Traveyo Turizm’in üstlendiği bir sosyal sorumluluk projesinin de müjdesini veriyor.

Yavuz, “2021 sonuna kadar devam eden çok kapsamlı bir proje gerçekleştireceğiz. Projenin ilk bacağı 27-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek on-line bir etkinlik. Halka açık gerçekleşecek bu etkinlik; workshoplar, seminerler, akademik çalışmalar, sanatçı videoları ve sokak röportajları gibi her açıdan dolu bir içerikle gerçekleşecek, ancak en önemli kısmı on-line test olacak. Bireyler hem kendileri hem de çocukları için bizler tarafından hazırlanan on-line teste tamamen ücretsiz olarak ulaşabilecek. Testin sonunda, ilgili kişinin risk grubunda olup olmadığı anlaşılacak, risk grubunda olan kişiler bizimle bağlantı kurarak vakfımızdaki uzmanlardan yardım alabilecek.” şeklinde özetliyor.

Bu önemli sosyal sorumluluk projesi ile vakıf, yetişikin ve çocuk toplam 5,5 milyon kişiye ulaşarak ülkemizde disleksi konusunda hem önemli bir istatistik hem de ciddi bir farkındalık sağlamayı hedefliyor.

"HAYATA SARI NOT BIRAK" PROJESİNE MARCOM’DAN ALTIN ÖDÜL!



Santa Farma İlaç'ın koşulsuz desteği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği’yle birlikte Hepatit B hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan "Hayata Sarı Not Bırak" Projesi MarCom Awards kapsamında altın ödüle layık görüldü.

Hepatit B hastalığına dikkat çekmek ve daha çok kişinin bu hastalıkla ilgili bilgilenmesini sağlamayı amaçlayan “Hayata Sarı Not Bırak” projesi dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim programları arasında gösterilen uluslararası MarCom Awards’tan ödül ile döndü.

Dünyanın en köklü ve saygın pazarlama ve iletişim platformlarından Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği – AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Awards'a bu yıl 100 ülkeden 200.000 başvuru yapıldı.

Daha önce Altın Örümcek ve Felis Ödülleri’ni kazanan Agresif Arılar Reklam Ajansı’nın "Hayata Sarı Not Bırak" Projesi, Association of Marketing Communications Professionals (AMCP – Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği) tarafından ABD’de düzenlenen MarCom Awards kapsamında dijital kategorisinde medikal web site başlığında altın ödüle layık görüldü.

AİLESİNDE AKCİĞER KANSERİ OLANLAR İÇİN RİSK 2.4 KAT DAHA FAZLA

Akciğer kanseri, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tüm dünyada en yaygın görülen ve ölüme en çok yol açan kanser türü… Tüm ölüm nedenleri arasında, kardiyovasküler hastalıkların ardından ikinci sırada gelen akciğer kanseri, en sık 50-70 yaş aralığında görülüyor.



Akciğer kanseri hastalarının %90’ının hekime başvurduğunda semptomatik olduğunu belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, “Akciğer ve bronş sisteminin ağrı duyusundan yoksun olması ve genellikle ilk semptom olan öksürüğün sigara içen hastalar tarafından bir belirti olarak değerlendirilememesi sonucu akciğer kanseri tanısı çoğunlukla ileri evrelerde konulmaktadır. Bu nedenle düzenli kontroller büyük önem taşır. Ailesinde akciğer kanseri bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski 2,4 kat arttığı için daha dikkatli olmaları gerekir” diye konuştu.

24 ayar altın parçacıkları ile anında botoks etkisi

Her kadının ihtiyacı ışıltılı ve zinde görünen cilt için 24 ayar altın cevherinin parçacıklarıyla güçlendirilen Sinoz24K Gold Beauty Serum, anında doğal botoks etkisi sağlıyor.

Canlı ve sıkı bir cilt görünümü her kadının arzusu. Çevresel faktörler, yanlış beslenme, sigara, düzensiz uyku ve en önemlisi doğru cilt bakım ürünü kullanmamak zamanla cildin dış yüzeyinde nem ve elastikiyet kaybına yol açıyor. Sinoz 24K Gold Beauty Serum içeriğindeki aktif kolajen, hyalüronik asit ve 24 ayar altın parçacıkları ile zamanı tersine çeviriyor.

MİZAH DOKTORLARI İŞ BAŞINDA

Sağlık çalışanlarının yoğun çalıştığı bu dönemde, mizah doktorları da insanları güldürerek topluma terapi hizmeti sunacak. Gülmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Barbaros Uzunöner Bu StandUp Kulübü’nü kurdu ve en iyi komedyenleri bu kulübe dahil etti. Komedyenler aynı etkinlikte arka arkaya sahne alarak seyircileri güldürüyorlar. Her gösteride ünlü bir misafir de onlara eşlik ediyor. Bu StandUp Kulübü kadrosunda Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı, Veysel Diker, Volkan Kantoğlu, Alpay Erdem, Cem İşçiler gibi isimler ile beraber, sosyal medyada yıldızını parlatmış Gökhan Ünver gibi komedyenler de var. Bu StandUp Kulübü terapiye başlıyor. Pandemi günlerinde moralleri yüksek tutmak isteyenler seyredip gülebilirler.