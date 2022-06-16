Dinçer KARACALAR

Amerikan estetik ikinci şubesini açtı

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye’nin ünlü estetik kliniği Amerikan Estetik, Medikal ve Getat üzerine yoğunlaşacağı İkinci şubesini Fulya’ da açtı.

Dünya standartlarındaki teknolojik donanımı ve alanında başarılı isimlerden oluşan seçkin doktor kadrosu ile hizmet veren Amerikan Estetik Medikal ve Getat Kliniği’nin açılış davetine cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

Amerikan Estetik Kurucu Ortağı Sultan Derbazlar ve Kurumsal Marka Yöneticisi Aslı İlgün Gök’ün ev sahipliğini yaptığı davete iş ve sanat dünyası yakından ilgi gösterdi.

Merak edilenler cevaplandı

Açılışta Kök Hücre Tedavisi ile başarılar elde eden Dermatolog Doç. Dr. Ercan Karabacak “Kök Hücre Tedavisi” İle ilgili merak edilenleri cevapladı.

Karabacak, kök hücre tedavisi hakkında “Kök hücre ile yüz germe, yağ dokularınızdan, kanınızdan ya da kulak arkası cildinizden hücreler alan ve bunları cildin elastikiyetini, pürüzsüzlüğünü ve yumuşaklığını geri kazandırmak için kullanan tekniktir. Bu yüze daha genç ve canlı bir görünüm kazandırır. Bu tedavi, geçici dolgularla yapılan yüz gençleştirme veya yaşlanma karşıtı diğer uygulama ihtiyacını azaltır" dedi.

‘Kök hücre tedavisi ile güzellik ve genç kalma’ hakkında bilgi veren Karabacak "Bu tedavi ile bıçak altına yatmadan cildi gençleştirmek ve 8-10 yaş arası geçmişe dönmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Açılışa Hande Sezer Pekcan, Arzu Kunt, Meltem Demir, Elif Akyazıcı Girgin, Eda Erdoğan, Tülin Kartoz, Güzel Kurşun, Serap Sarı, Ebru Erberdi, Şebnem Akman Balta’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

L’Occitane ile yaz güzellik ritüelini eşsiz bir zevke dönüştürün!

30 derecenin üzerinde yükselen sıcaklıklarla, cildimizin kesinlikle ekstra özen ve dikkate ihtiyacı var. Tüm yıl boyunca toparlanmış, mükemmel bir cildiniz yoksa, o zaman cilt bakım rutininizi değiştirmeniz gerekir. Seyahatler ve kumsal günlerine hazırlanırken, L’Occitane ile cildinizi değiştirmeniz, yenilemeniz gerekli.

Yaz aylarında Mineral bazlı yoğun nemlendirme!

Yüksek oranda kalsiyum içeren Reotier suyu, nem veren Hyaluronik asit ile zenginleştirilerek, cildin nem bariyerini koruması ve daha uzun süre cildin nemi tutması sağlanmıştır. Bu ince yapıdaki krem, cildi nemlendirirken rahatlatır. Kadifemsi dokusu ile bu kremin susuzluk giderici etkisi ve yumuşatma ve pürüzsüzleştirme özelliği birleşir. Formülü sayesinde bir mıknatıs gibi nemi güm boyu cilde hapseder. Cildin, tazelenmesine, canlı görünmesine ve fark edilir bir şekilde dolgun bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Yeni Curl Expression Serisi ile Kıvırcık Saçlara

Özel Profesyonel Bakım!

Her saç için etkili profesyonel bakım ürünleri sunan L’Oréal Professionnel, kıvırcık saçların ihtiyacı olan özel bakımı yeni Curl Expression serisi ile sağlıyor. Saç uzmanlarıyla birlikte geliştirilen ve geniş bir ürün yelpazesine sahip Curl Expression serisinde bulunan 10’u 1 arada saç köpüğü, saçları 2 kat daha fazla nemlendiriyor* ve saça 11 kat daha fazla bukle belirginliği** katıyor.

Babalara özel eşsiz hediyeler Kärcher’de

Babalar Günü’nde hayatınızın en önemli kahramanını mutluluktan havalara uçurmaya var mısınız? Bahçe meraklısı babalarınız için Kärcher, bir çok hediye alternatifi sunuyor.

Babalar Günü’nde babasını alışılmışın dışında bir hediye ile mutlu etmek isteyenler için en doğru adres Kärcher olacak. Özellikle yaz aylarında en büyük hobisi, özenerek baktıkları bahçeleri olan babaların keyfine keyif katmak Kärcher’deki birbirinden farklı ürünlerle mümkün.

ALARKO CARRIER, EKO-ANKSİYETEYE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Taş Kağıt Makas Atölyesi iş birliği ile doğayla sağlıklı ilişki kurmak ve iklim krizinin yarattığı kaygıları yönetebilmek üzerine çocuklara ve ebeveynlerine yönelik atölyeler ve uzman buluşmaları düzenlenecek.

İklimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier, küresel iklim krizinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek ve en çok çocukların yaşadığı eko-anksiyetenin azaltılmasına destek olmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Oyuncu Ceyda Düvenci öncülüğünde kurulan Taş Kağıt Makas Atölyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek proje kapsamında; doğa ile sağlıklı ilişki kurmak ve iklim krizinin yarattığı kaygıları yönetebilmek üzerine çocuklara yönelik atölyeler ve ebeveynleri için uzman buluşmaları düzenlenecek. “Doğaya iyi bak, geleceğe gülümse!” sloganıyla yapılacak atölye çalışmalarıyla ilk yıl binlere çocuğa ve ebeveyne doğrudan ulaşılması hedefleniyor. Katılmak isteyenler için detaylı program Alarko Carrier ve Taş Kağıt Makas Atölyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

YAVUZ KILIÇER ‘’ZAMANDAN GEÇEREKEN’’ KUZGUN ART SPACE’DE!

Resimlerdeki İnsan Yaşantısı, Gerçeklik ve Anlam

Çukurova bölgesinin en kapsamlı çağdaş sanat galerisi Kuzgun Art Space, eserlerinde kendisini gerçeği fark ettirmeye adayan ressam Yavuz Kılıçer’in ‘’ Zamandan Geçerken’’ adlı solo sergisini sanatseverlerin izlenimine açtı.

Bölgedeki sanatseverlere her geçen gün gelişen ve dönüşen bir sanat deneyimi sunan galeri, 2021 yılında hayata veda eden Devrim Erbil öğrencilerinden Kılıçer’in ilk kez sergilenecek eserlerine 2 Temmuz tarihine kadar ev sahipliği yapacak.

Serol Aksel’in kitabı Yeni Dünyanın Gerçekleri, Günçe Yayınevi’nden çıktı!

Fizikçi ve yazar Serol Aksel, ilk olarak uzun yıllar önce kurgu ve yazılımını kendisinin yaptığı zekâ oyunları Matarna ve Serax’ı kitap olarak yayımlamış, 2019 yılında ise Yeni Dünyanın Açmazları adlı kitabı ile yazarlığa adım atmıştı. Kitabında, bir fizikçi olarak uzun zaman yakından ilgilenme gereği duymadığı felsefe ile kırklı yaşlarında tanışmasının ardından bu tanışmanın onda yarattığı etkiyle kaleme aldığı yazılarına yer vermişti. Böylece “gerçekliğe açılan birer pencere” olarak nitelediği yazıları ile okuyucularında yeni ufuklar açabilme ümidi taşıyordu.

Yazar, şimdi de Günçe Yayınevi’nden çıkan son kitabı Yeni Dünyanın Gerçekleri ile okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor.