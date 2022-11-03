Dinçer KARACALAR

Tüm Tırnak Hastalıklarının Yüzde 50’sini Oluşturuyor

Tırnak mantarı diyabet hastalarında enfeksiyona davetiye çıkarıyor!

Ayaklarımızın sağlığı ve konforu aynı zamanda vücut sağlığımız için de büyük önem taşıyor. Ufak diye gördüğümüz sorunlar dikkate alınmadığı takdirde büyük problemlere dönüşebiliyor. Bunların başında ise en sık yaşanan tırnak enfeksiyonlarından biri olan tırnak mantarı geliyor. Görüntüsü bakımından da rahatsız edici bir sağlık problemi olan bu durum, tüm tırnak hastalıklarının yaklaşık yüzde50'sini oluştururken, Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlanan ‘Soğuk Atmosferik Plazma’ tedavisi kısa sürede sağladığı birçok fayda ile vatandaşlara umut oluyor.

Yüzlerce bağ, tendon ve kas tarafından yerinde tutulan, 26kemik içeren vücudunuzun çok karmaşık bir parçası olan ayaklarımızın sağlığı genel durumumuz için büyük önem taşımasına rağmen ülkemizde en ihmal edilen sağlık sorunları başında yer alıyor. Yanlış ayakkabı seçimi, yetersiz ayak bakımı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan problemlerin başında ise tırnak enfeksiyonuna bağlı gelişen tırnak mantarı geliyor. Hiç hoş olmayan bir görüntü oluşturan bu sorun, müdahale edilmediği takdirde ilerleyen evrelerde ciddi boyutlara ulaşarak hem vücudun diğer yerlerinde enfeksiyonlara hem de parmak kaybına bile yol açabiliyor.





ASTROLOJİ FALCILIK DEĞİLDİR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın yaşam koçluğunu ve astrolog olarak danışmanlığını yapan, isabetli öngörüleriyle çok konuşulmasıyla dünya çapında bir şöhreti yakalayan Michaela Astro, son dönem eğitimini aldığı konunun saptırılmasından rahatsız. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen astrologlarından Michaela Astro, Fransa’da düzenlenen ve 70 ülkenin katıldığı yarışmada birincilik ödülünün sahibi olmuştu. Dünya çapında astroloji dalında birçok yarışmada dünya birincilik ödülleri alan yaşam koçu ve NNLP uzmanı Michaela Astro, Astrolojinin falcılık ile karıştırılması beni çok üzüyor ifadesinde bulundu. Ünlü astrolog Michaela Astro “Astroloji M.Ö. 3000’li yıllardan itibaren insanoğlunun önce gökyüzündeki gezegenleri merakı ile başlayan ve gökyüzünün fotoğrafını çekerek size parmak iziniz gibi özel bir harita çıkaran ve buradan size hayat yolunuzu, zorlu, kolaylı alanlarınızı ve zamanlarınızı anlatan bir ilimdir. Fal ise içsel hissiyatını veya başka varlıklarla konuşmak yolu ile aldığı bilgileri size aktarmasıdır. İlim dalı ile kişi hissiyatı olan farklı iki kulvarı karıştırmak ilim sahibine hakaret gibi geliyor” dedi.





BÖBREK KANSERİNE YÖNELİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Görülme sıklığı giderek artan böbrek kanseri, özellikle ileri yaş grubunu tehdit ediyor. Bu tehlikeye karşın son dönemde tedavide umut verici gelişmeler yaşandığını belirten Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, tedavi seçeneklerinin arttığını vurguladı ve hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Böbreklerde etkili olan kanser türleri ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İrfan Çiçin, “En sık rastlanan böbrek kanseri, olguların yaklaşık %80-85’ini oluşturan berrak hücreli renal karsinomdur (clear cell, renal cell carcinoma ya da ccRCC). Geriye kalan yüzdeyi ise ‘papiller, kromofob’ diye adlandırılan kanser türleri oluşturur.” dedi. Ayrıca idrar kanallarından kaynaklanan (renal pelvis) kanserlerin de böbrek kanserlerini taklit edebileceği uyarısını yapan Prof. Dr. İrfan Çiçin, bu kanserlerin idrar kanalı ya da mesane kanserleri (transizyonel hücreli) gibi davrandığını ve tedavi edilebildiğini belirtti.





Sağlıklı yaşam laboratuvarı Fethiye’de



Avrupa’nin lider laboratuvar zinciri olan Synevo, Türkiye’deki 11. yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’dan sonra Türkiye’deki 15. laboratuvarını Fethiye’de açtı.



Avrupa’da lider laboratuvarlardan biri olan ve aynı zamanda Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Bodrum’da şubeleri de bulunan Synevo Laboratuvarı, Fethiye’de açıldı. Yoğun katılımın olduğu açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Synevo Laboratuvarları Genel Müdürü Gürkan Gelibolu ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuşma yaptı. Sonrasında Başkan Karaca, kurdele kesti ve misafirlerle birlikte laboratuvarı gezdi.





Toplumun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak amacıyla yola çıktı



Online psikolojik danışmanlık hizmeti veren HiDoctor, diyetisyenliği de kapsama alanına aldı



Pandemi ile birlikte pek çok hizmetin uzaktan verilmeye başlanması, danışmanlık hizmetlerine de yansıdı. Başta psikolojik destek olmak üzere pek çok hizmette online talebin artması, bu alandaki çalışmaları da hızlandırdı.

Alanında uzman psikolog ve diyetisyen hizmetlerini tek çatı altında birleştiren HiDoctor, yüksek veri güvenliği ve gizliliği sayesinde kullanıcıların gönül rahatlığı ile başvurabileceği online bir platform.

HiDoctor’a mobil uygulamadan veya web sitesinden erişen kullanıcılar, başta psikolog hizmeti olmak üzere beslenme ve diyet danışmanlığı gibi hizmetleri de diledikleri yerden, ev konforunda online olarak alabiliyor.







TRO TÜRKİYE, 1 KASIM DÜNYA VEGAN GÜNÜNÜ VEGAN EKOSİSTEM İLE BİRLİKTE KUTLADI

Metro Türkiye, alternatif beslenme şekillerini tercih edenlerin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak için vegan ve bitki bazlı ürün çeşitliliğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Gıda ve gıda dışı 400’e yakın vegan ürüne raflarında yer veren Metro Türkiye, sorumlu üretim ve tüketimi teşvik etmek amacıyla bitki bazlı ve vegan beslenen şef, restoran sahipleri ve konu uzmanları ile 1 Kasım Dünya Vegan Buluşması’nda Feriye Mutfak’ta bir araya geldi.





IŞIK ÇAKMALARINI GÖZ ARDI ETMEYİN!

Batıgöz Sağlık Grubu Çankaya - İzmir şubesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ünsal retina dekolmanına karşı uyardı.

Halk arasında retina yırtılması olarak bilinen retina dekolmanının uçuşmalar ve ışık çakmaları şikâyetleri ile belirti verdiğini belirten Doç. Dr. Uğur Ünsal, hastalığın belirtilerinin fark edilmesi halinde mutlaka alanında uzman bir göz hekimine retina muayenesi olmak gerektiğinin altını çizdi.

GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Gözümüzün sinirlerden oluşan ve ışığı algılayan bölümü olan retina bitişik olduğu besleyici dokudan ayrıldığı takdirde görmeyi ciddi şekilde tehdit eden retina dekolmanı ortaya çıkabilmektedir. Retina dekolmanının en yaygın gözlenen belirtilerinden biri ışık çakmaları olarak ifade edilen görme problemidir. Ayrıca retina dekolmanı hastaları gözlerinin önünde uçan cisimler görebilmekte, görme alanı içerisinde gri-siyah perde ortaya çıkabilmekte, göz kırpıldığında geçmeyen görme bulanıklıkları ya da görme kayıpları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Periferik retina dejenerasyonu hastalarında oluşabilen retina dekolmanı, ayrıca göze alınan travmalara, ileri yaşa ya da yüksek miyopiye bağlı olarak da gelişebilmektedir. Retina dekolmanı, genellikle orta yaşın üzerinde oluşur ancak her yaşta ortaya çıkması mümkündür. Erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde kalıcı- görme kayıplarına neden olması mümkündür.





Laktozsuz Peynir Kategorisi ile Büyüyor!

İyi yaşam trendleri doğrultusunda tüketici ihtiyacı odaklı geliştirdiği ürünlerle pazara yön veren İçim, iki yeni ürünüyle İçim Rahat Laktozsuz Ailesi’ne peynir kategorisini de dahil etti. Süt, yoğurt ve kefirden sonra iki laktozsuz peynir ürünleriyle de raflarda yer alan İçim Rahat, şişkinlik hissi olmadan lezzetli peynir tüketmek isteyenlerin favorisi olacak.

Türkiye’nin en fazla süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştiren, 6 fabrikasıyla sektörün en büyük üreticisi Ak Gıda – İçim Süt, laktozsuz peynir kategorisi ile laktoz intoleransı olan peynir severleri de mutlu ediyor. İçim, beğeniyle tüketilen süzme peynir ve labne lezzetini, geliştirdiği laktozsuz seçenekleri ile de tüketicileriyle buluşturuyor.



