Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktaları

Bostan.co / Fethiye

Fethiye’ de yıllardır geleneksel yöntemlerle işlenilen ürünleri komşu bostanlarla ve hane halkıyla paylaşan butik marka, 2020 yılının Haziran ayında bunu tüm Türkiye ile paylaşmak için Bostan.co adıyla e-ticaret pazarına giriş yaptı. Fethiye yöresine ait Zeytinyağı, Çam Balı, Portakal Çiçeği Balı, Üzüm Pekmezi, Keçiboynuzu Pekmezi, Çiftekavrulmuş Tahin, Bulgur, Tarhana, Dut Kurusu gibi ürünlerin dışında Kekik Suyu, Kekik Yağı, Kantaron Yağı ve Kurutulmuş Zeytin yaprağı gibi ürünleri de portföyüne ekleyerek gün geçtikçe kendini geliştirdi.

Her zaman doğal olandan yana olduğunu, hem köy halkına istihdam sağlayabilmek, hem de son tüketicinin sofralarına lezzetli tatlar sunmayı sağlayabilmek adına bu yola çıktığını ve Bostan.co'yu kurduğunu dile getiren genç girişimci, nenelerinden, dedelerinden öğrendiği yöntemlerle üretilen doğal gıdaları farklı platformlarda tüketiciyle buluşturuyor.

İnstagram/bostan.co



Balınızı Aracıdan değil Arıcıdan alın...

1968 yılında Adıyaman’nın Besni ilçesinde Mehmet Okutan tarafından Temelleri atılan Güneydoğu Arıcılık şimdilerde ailenin genç kuşak temsilcilerden Annebi Bal kurucusu Tuncay Okutan tarafından sürdürülmektedir.

Okutan,”Balınızı Aracıdan değil Arıcıdan alın “ sloganıyla tüketicinin Doğrudan Ballarını tecrübeli ve bilindik arıcılardan almaları gerektiğini dile getiriyor. Okutan, “ Baba mesleğimiz olan Arıcılık şifalı bir meslek dalıdır,Arılarımızı ülkemizin en özel ballarının olduğu yaylalara çıkarıyoruz, yıllarıdır müşterilerimize Balın en doğal halini sunuyoruz”dedi. Ürünlerimiz Arıdan kovana kovandan tüketiciye gelene kadar en hijyenik ortamlarda paketleniyor.

İnstagram: @annebidogalbal

BEDRİ USTA TEZGAH AÇTI

Bedri Usta koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar yeniden gündeme gelince .Kalamış’taki Bedri Usta Restaurant’ın önüne seyyar tezgah açtı .Sabaha kadar dürüm servisi yapmaya başlayan .Bedri Usta, her gün yoğun sipariş aldığını dile getirdi .Sadece paket servis için açık olan mekanda usta, meşhur tablasının başına geçti ve müşterilerine elleriyle kebap yapıyor.

Faik Sönmez’de %50'ye Varan Sezon İndirimi Başladı



Faik Sönmez'in birbirinden renkli ve göz alıcı 2021 Sonbahar-Kış ürünlerinde, %50'ye varan indirime ek olarak 3 adet ve üzeri alışverişlerde ekstra %20 indirim kampanyası başladı.

Sezonun yükselen trendlerinin buluştuğu Faik Sönmez Sonbahar-Kış Koleksiyonu; doğal, rahat ve şık tasarımlarla, sadeliği ve zarafeti ön plana çıkarıyor. 2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu; modanın izinde, günün her saati giyilebilir, iddialı ve konforlu parçalarla dolu.

Can Uyan “Aşka çok cahilim” diyor.



“Hadi Sus”, “Vur” ve “Yazar mı?” şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Can Uyan, yeni bir single hazırladı. “Kopamıyorum” adlı çalışma, 11 Aralık’ta İLS Müzik etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.





Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri başlıyor

TN Yapım, Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin 2. sezon çekimlerine bu haftasonu başlıyor!

Tamamı iphone ile çekilen projenin bu yeni sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi bomba yeni transfer isimler var. İlk sezonda büyük beğeni toplayan ana karakterler; Eylül rolünde Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisi Bulut rolünde Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin, ve Eylül’ün babası rolünde Murat Kılıç’a yepyeni genç sürpriz bir cast iddialı rollerde eşlik edecek.

ÖYKÜ GÜRMAN KENDİ ŞARKISI İLE TÜRKİYE'Yİ 14 ARALIK'TA MALEZYA'DA FESTİVAL'DE TEMSİL EDECEK İLK KADIN ŞARKICI

Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali'nde bu yıl Türkiye'yi oyuncu / şarkıcı Öykü Gürman temsil edecek. Öykü Gürman sözünü ve müziğine imza attığı 'Bir Sözüne' isimli şarkısıyla katılacak. Daha önce dört kez katıldığımız festival, bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamında bütün ülkeleri temsil eden sanatçılar hazrıladıkları performans ve tanıtım videoları ile boy gösterecek.

Serkan Polat – Gecelerini Bana Yaz Video Klibi Yayında

İlk tekli albümü ‘’Gecelerini Bana Yaz’’ ile müzikseverlerle buluştu.

İlk tekli albümü ‘’Gecelerini Bana Yaz’’ ile müzikseverlerle buluştu. Percussion performansıyla bir çok projede yer alan Serkan Polat ‘’Gecelerini Bana Yaz’’ tekli albümüyle başarılı müzik kariyerine sesiyle devam edecek.

“ZORAKİ MİSAFİR” MOTOR DEDİ

2021 yılının en komik yapımlarından olmaya aday “Zoraki Misafir” filminin okuma provaları önceki gün tamamlandı, çekimlerine ise 12 Aralık Cumartesi günü başlandı.



Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Mustafa Altındağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz gibi kendini komedi alanında defalarca kanıtlamış dev bir başrol kadrosuna sahip filmin Yapımcılığını MGX Film yapıyor.



Türkiye'de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı sinema filminin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok’un imzasını taşıyor.



Gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir salak bulması ve salağın gelişi ile işlerin iyice sarpa sarmasını anlatan filmin çekimleri 5 hafta sürecek.

Yeni yılda kendinize ve sevdiklerinize "BAKIM" hediye edin!

Kadınların sevilen yerli kozmetik markası SİNOZ, yeni yılda sevdiklerine bakım hediye etmek isteyenlere dopdolu setler ve ürünler sunuyor. 2021’e yeni bir enerji ile girmek isteyen herkesi SİNOZ dünyasını keşfetmeye davet ediyor.



“2021 YILININ İLK HİT’İ EBRU ELVER’DEN”

Başarılı müzisyen Ebru Elver, güçlü yorumuyla seslendirdiği “Gelsene Yanıma” ile sevenleriyle buluştu.

Sözü ve müziği Ebru Elver'e ait olan, aynı zamanda yönetmenliğini kendisinin yaptığı, aranjesini Olcay Demirci’in üstlendiği ve görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel’in yaptığı şarkı, Azka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Altınyıldız Classics ile yeni nesil konforlu stil

Altınyıldız Classics’in günün her saatinde rahatlık peşinde olanlar için sunduğu parçalar, yaratıcılığın konuştuğu özgün stillere imza atıyor.

Yeni sezon koleksiyonunda konfor ve şıklığının ön planda olduğu Altınyıldız Classics koleksiyonunda yer alan montlar, kalın örgü kazaklar, pantolonlar ve botlar, enerjinin ve yaratıcılığın izinde olanlara, günün her anı için stil sahibi öneriler sunuyor.