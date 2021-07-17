Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

Humuscu Nedim Usta / Antakya

Humus, ismini Arapça nohut anlamına gelen "hummus" kelimesinden alan lezzetli bir meze çeşitidir . Ana bileşenleri nohut ve tahin olan Humus, hayvansal herhangi bir gıda içermediği için vegan ve doyurucu bir yemek olma özelliğindedir.

Türkiye'de Hatay ve Mersin yöresinde yapılmakta olan Humus; Daha çok Arap ülkelerinde ve yine Orta Doğu'da, İsrail'de sıkça tüketilirken, son yıllarda Avrupa ve Amerika'da oldukça popüler bir üründür. Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan, resmi kayıtlarda 1967 yılında kurulan Humusçu Nedim Usta, 1920 den bu yanar bu işi layığı ile yapıyor .

Eslem Söğüş / Kurtuluş

Sakatatın, İzmir mutfağında önemli bir yeri var. Genellikle, söğüş, ciğer, kokoreç, kelle-paça, dil gibi lezzetler öne çıkıyor. Söğüş ise, bütün parça halinde kaynatılıp soğuk olarak yenen beyinden oluşuyor.

Ünü istanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasına yayılan, eslem söğüş kurtuluş’da birçok esnafın gözdesi oldu mekanın bir diğer gözdesiyse atom kokoreç . Sektörde benim için çok ama çok özel bir yere sahip olan harbi yiyorum salih kardeşim yine beni şaşırtmadı nokta atış mekanlar arasına eklendiniz eslem söğüş tebrikler .

BURAY’IN TÜRKİYE TURNESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri Türk müziğinin sevilen isimlerini Türkiye turnesinde sevenleriyle buluşturuyor. Pop müziğinin sevilen ismi Buray, bir buçuk yıl aradan sonra Çeşme, Kuşadası, Bodrum, İstanbul, Alanya, Antalya, Datça ve Marmaris’te en güzel şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Wrangler ile şimdi ‘mom jean’ zamanı!

Öne çıkanlar listesi her sezon yenileniyor. Son dönemlerin en trend modelleri arasında yer alan yüksek belli ve bileğe doğru daralan mom jean modeli, Wrangler ile seksenler ve doksanlardan günümüze taşınıyor. Annelerimizin gençlik yıllarının ana parçası mom jean, rahat kesimi hem retro hem de modern çizgisiyle şimdilerde sokak modasının yıldızlarından!

Cildiniz Doğal Nem Bakımına İhtiyaç Duyduğunda BEE'O S.O.S Yoğun Bakım Kremi Sizinle...

Geliştirdiği inovasyon ödüllü, patentli özütleme yöntemiyle ve yaptığı projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 37 farklı ödüle layık görülen BEE’O Propolis, S.O.S Yoğun Bakım Kremi ile arıların eşsiz dokunuşunu sizlere sunuyor.

Yeni tasarımlar Zuchex Trend Weeks’te sergilendi, sırada fuar var!

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, Zuchex Trend Weeks etkinliğinde buluştu. Haziran ayı boyunca firmaların 2021-2022 koleksiyonundan en trend ürünlerinin detaylı incelemesine yer verilen etkinliği, yurt içi ve yurt dışından binlerce sektör profesyoneli takip etti. İlk kez Zuchex Trend Weeks sırasında görücüye çıkan ürünler, Tarsus Turkey tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB’in destekleriyle 16-19 Eylül tarihlerinde 31.’si düzenlenecek Zuchex Fuarı’nda sergilenecek.

İZMİR’İN RENKLERİ TEK YÜREK

Bugüne kadar inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çevreci yaşam alanları ile sektörün öncü ve lider firması Folkart, kültür, sanat ve spor alanlarındaki desteklerine bir yenisini daha ekledi.

Saya Grup bünyesinde yer alan Folkart, “İzmir’in renkleri tek yürek” adını verdiği destek projesi kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı liglerde mücadele veren İzmir’deki 7 spor kulübünün futbol takımlarına forma göğüs sponsoru oldu.

Altınyıldız Classics’ten bayram indirimi!

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in bayrama özel kampanyası hem hediye almak hem de bayram alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, bayramı birbirinden hesaplı indirimlerle karşılıyor. Altınyıldız Classics, 24 Temmuz tarihine kadar kadar devam edecek kampanyası ile erkeklere bayramda rengarenk, dinamik ve başarılı stiller sunuyor.

DOLAPLARA RENK KATMA ZAMANI

Kendine özgün stiliyle moda dünyasında akımlar yaratan Brooks Brothers; rengarenk tişörtleri, incecik mevsimlik gömlekleri, keten şortları ve yazlık trikolarıyla bu yaz da rafine şıklığa giden yolları aralıyor.

BAYRAM SOFRALARI İÇİN FAZLA MESAİ BAŞLADI

Bu Kurban Bayramı’nda aileler ilk kez yeni normal kapsamında aynı sofralarda buluşmak için gün sayıyor. 157 yaşındaki Hafız Mustafa 1864’ün CEO’su Eren Ongurlar, “Uzun zamandan sonra aile ve yakınlarımızla bir arada olma imkânı bulacağız. Bu Kurban Bayramı’nda, hem yurt içi hem de yurtdışında geleneksel bayram tatlılarımızı en kaliteli ve lezzetli hali ile ulaştırabilmek için fazla mesaiye başladık dedi.

Mcdodo’dan 4 gramlık kablosuz kulaklık!

Dünyanın lider mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, ses deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Mcdodo Kablosuz Bluetooth kulaklık, üstün teknolojisi ve hafif tasarımıyla, kablosuz ve özgür bir ses ve konuşma deneyimi sunuyor. 4 gramlık ağırlığa sahip kulaklık, güç kılıfıyla 25 saat kullanım imkanı veriyor. Bu yaz plajlarda ve sokaklarda, Mcdodo’nun modern tasarımlı kablosuz kulaklıklarıyla müziğin ve konuşmanın tadını çıkaracaksınız!

Yeni ve keyifli mezeler arasında; Mahkeme

Kısıtlamalar kaldırıldı ve yaklaşık 2 yıllık esaret bitti. Yaz akşamlarının vazgeçilmez dost muhabetlerine kavuşuldu. Sadece dostlar değil, pandemi sürecinde sevilen ve uğrak yerimiz olan mekanlar da burnumuzda tüttü. Bunlardan biri de Mahkeme Lokantası... Mahkeme Lokantası, İstanbul’un görkemli tarihinden derin izler taşıyan, birçok masala, hikayeye konu olan kadim semti Galata’da, adından esinlendiği tarihi Ceneviz Mahkemesi’nin tam karşısında, Galata Mahkemesi Sokağı’nda yer alıyor.

Ünlülerin davetleri Serdar Özen’den sorulur



Fahriye Evcen’den Demet Akalın’a, Selin Ciğerci’den Alişan’a Türkiye’nin ünlü sanatçılarının olay yaratan ihtişamlı düğünlerinde perde arkasındaki kahraman; organizatör Serdar Özen. Son olarak Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kitap lansmanının organizasyonunu üstlenen Özen, ünlü yıldızların davetler için tercih ettiği ilk isim.