Dinçer KARACALAR

BONNE VIE YILDIZLARI PARLADI!



Bonne Vie Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bonne Vie Yıldızları gecesi, muhteşem anlara sahne oldu. 9 Kasım’da Fulya, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törene iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Sunuculuğunu usta tiyatro sanatçısı Çiğdem Tunç ve Şenol İpek’in üstlendiği geceye Talita ve Ukraynalı genç yıldız Maya Muzaleva şarkılarıyla renk kattı. Alanında başarılı isimlerin ödüllerine kavuştuğu gecede davetliler, müzik ve dans şovlarıyla keyifli anlar yaşadı.

YILDIZLAR GECİDİ

Ödül töreninde Yılın Pop Sanatçısı unvanını Hande Yener kazanırken, Gülben Ergen ise ‘Seni Kırmışlar’ şarkısıyla Yılın Şarkısı unvanını kazandı. Yılın Klibi ise Asuman Dabak’ın ‘Hayat Bi’ Gün şarkısı kazandı. 90’lı yıllardan beri şarkılarıyla hepimizi büyüleyen Suat Suna, Fatma Turgut ile birlikte söylediği ‘Aramızda Uçurumlar’ ile Yılın Düeti ödülünü sahibi oldu.

USTALARA SAYGI…

Bonne Vie Yıldızları töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile usta isimler de unutulmadı. Yine 90’lı yıllardan beri şarkılarıyla beğenileri toplayan Ozan Orhon, usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu, duayen spor yorumcusu Hayri Ülgen, Harun Erdenay, Parla Şenol, Nesli Özsoy, usta modacı Muzaffer Çaha, Banu Noyan, 90’lı yıllarda organize ettiği konserlerle başta Michael Jackson olmak üzere birçok dünya starını ülkemize getiren Ahmet San ve usta magazin gazetecisi Tayyar Işıksaçan, Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü. Gecede Üst düzey yaşam koçu ödülüne Nurcan Demircioğlu layık görüldü .

YILMAZ MORGÜL’DEN KADINA ŞİDDETE KARŞI PANKART!

Gecede Yılın Erkek Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülünün sahibi olan Yılmaz Morgül, kadına şiddet sorununa dikkat çekmek için bir pankart açtı. Morgül’ün sözleri, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

GECENİN SUNUCUSUNA ÖDÜL SÜRPRİZİ

Gecenin sunucularından usta oyuncu Çiğdem Tunç, Şenol İpek’in Yılın Tiyatro Oyunu ödülünü açıklamasıyla sürpriz yaşadı. Çiğdem Tunç ve tiyatrosu, Cahide Sonku oyunuyla Yılın Tiyatro Oyunu ödülünün sahibi oldu.

In Street’den Kasıma Özel “Muhteşem İndirim Günleri”

Sneaker ve spor giyimin vazgeçilmez adresi olan InStreet “Muhteşem İndirim Günleri” nde %70’e varan kampanyası ile cazip fırsatlar sunuyor. In Street’in geniş koleksiyonunda ayakkabıdan çantaya, tekstilden outdoor modellere kadar birçok seçenek yer alıyor.

Duygu Çakmak Umman Yolcusu

Manken Duygu çakmak Avrupa güzeli olduktan sonra tüm Dünya’nın özellikle arap medyasının yakından takip ettiği ünlü manken bir televizyon programı için Umman’a gidiyor.

Çekimleri yaklaşık 15 gün sürecek olup Umman’ın başkenti maskatta olacak.

Homend El Blender set ile yemek yapmak artık çok kolay

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran Homend, kış aylarının vazgeçilmez sebzeleri ile yemek yapmanızda sizlere yardımcı oluyor. Homend Handmaid Blender Set’te kırmızı gold, mor gold, su yeşili, bulut kremi, antrasit gold ve krem gold olmak üzere 6 farklı renk yer almakta.

HAFTANIN MEKANLARI

TAZE BALIK VE NEFİS MEZELERİN ADRESİ, SACA BALIK

Geçtiğimiz sene açılan Saca Marin Kalamış; geniş balık seçenekleri, nefis mezeleri ve hizmet kalitesi ile kısa sürede kendini göstererek Anadolu Yakasının en sevilen restaurantlarından biri olmayı başardı.

Saca Grup kalitesiyle hizmet veren Saca Marin, pandemi sürecinde açılmasına rağmen; taze ve lezzetli menüsü, şık ambiansı ve kaliteli hizmeti ile kısa sürede müdavimlerini oluşturdu.

Geniş bir alana sahip Saca Marin’de Covid-19 önlemleri en sıkı şekilde alınırken, temizlik, hijyen ve özenli hizmeti ilk göze çarpan detayları oluşturuyor.

Mavra Arnavutköy’de kokoreçli günler

Kokoreç sevmeyen yoktur henüz yemeyen vardır

İstanbul boğazında Arnavutköy'ün en güzel lokasyonunda bulunan ‘Mavra Arnavutköy” misafirlerine eşsiz lezzetler sunmaya devam ediyor.

Mavra Arnavutköy, günümüzde sokak lezzetleri arasında vaz geçilmez olan kokoreçi, kendi farkıyla misafirlerine sunuyor. Meşe kömürü ile hazırlanan mangalda işin ehli şefler tarafından pişirilen kokoreç, sonrasında eklenen köy tereyağı, sebzeler ve dağ kekiği ile lezzetlendiriliyor. Mavra Arnavutköy şimdi bu lezzeti menüsünü ekleyerek unutulmaya başlayan lezzet kültürünü yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Dünyada milyonlarca insanın uyku alışkanlığını değiştiren ağırlıklı battaniyeler

HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE

DESTEKLEYİCİ ROL OYNUYOR

Koruyucu Sağlık ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral

CNN Türk'te yayınlanan İşin Uzmanı programında ağırlıklı battaniye hakkında merak edilenleri yanıtladı. Prof. Dr. Özyaral, dünyada milyonlarca kişinin uyku alışkanlıklarını değiştiren ağırlıklı battaniyelerin verdiği ağırlığın kaslara, eklemlere ve tendonlara daha fazla duyu sinyali göndermesi nedeniyle parkinsondan, otizme, huzursuz bacak sendromundan, anksiyete ve hiperaktiviteye kadar birçok hastalıkta destekleyici ve koruyucu etki gösterdiğini açıkladı.

LION DIAMOND İLE HER ANA GÜZELLİK KATIN

Özel günlerde şıklığın en büyük tamamlayıcısı Lion Diamond, yılbaşı koleksiyonuyla göz dolduruyor. Yeni yıl ruhunu yansıtan koleksiyonda, farklı kesim pırlanta taşlarla kullanılan renkli değerli taşların eşsiz uyumu bir araya getirildi.

MUHTEŞEM GECEDE YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI

International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu.

Ata Çağlayan organizasyonuyla Maslak Hilton’da gerçekleşen ödül töreni yıldızlar geçidine sahne oldu.Muhteşem gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve organizatör Ata Çağlayan birlikte üstlendi. Şehrin En İyi Markaları, En İyi Girişimleri, En İyi Projeleri, En İyi İşletmeleri, En İyi Mekanları, En İyi Televizyon Programları ile En İyi Tiyatro Oyunları, En İyi Sanatçılar muhteşem bir törenle ödüllendirildi.Şehrin En'lerinin taçlandırıldığı geceye Seda Sayan damga vurdu. Sahnede muhteşem bir şov gerçekleştiren Seda Sayan, gecenin yıldızı oldu.

Sarı Şeker Sema Slow Pop Radyo'da

Kasım ayında yayın hayatına başlayan Slow Pop Radyo'da program yapan tecrübeli radyocu Sarı Şeker Sema her hafta ünlü şarkıcı ve müzisyenleri konuk ediyor. Sarı Şeker'in ilk konuğu Yonca Lodi oldu. Beraber ilk yayın pastası kesen ikili dinleyicilerde gelen mesajlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yonca Lodi pandeminin başlarında üzerinden pijamasını çıkarmadığını, oğlu online eğitimde olduğu için yatak odası, mutfak ve banyo üçgeninde günler geçirdiğini, bunun sonucunda antidepresan kullanmaya başladığını anlattı. Daha sonra "bu iş böyle gitmez, harekete geçmeliyim" diye düşünerek müzisyen arkadaşlarını topladığını ve bir akustik projeye imza attığını anlattı. "Fazla Aşk" albümü çıktıktan kısa bir süre sonra pandemi başladığı için bu albüme istediği klipleri çekemediği için şarkılarını fazla tanıtamadığını bu sebeple bazı şarkılara akustik projede yer verdiğini açıkladı.

Burak Sergen: 'Bomba gibiyim'



Manşetteyiz'in kurucularından oyuncu Serkan Özgül ‘Sadakatsiz’ dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Dizininin başarısında setteki sevgi ve saygı ortamının büyük payı olduğunu belirten Özgül, "Enerjisi çok yüksek, müthiş bir kadro var. Usta oyunculardan Burak Sergen de sağlığına tamamen kavuşmuş, sette bomba gibi" dedi.



Başrollerini Caner Cindoruk, Burak Sergen, Cansu Dere, Ali İl gibi tecrübeli oyuncuların paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziye bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Serkan Özgül set ortamını anlattı.



“BOMBA GİBİYİM”



Özgül başarılı oyuncu Burak Sergen’le set arası sohbet etti. Sergen, ”Moralim çok iyi sağlığıma da set arkadaşlarıma da kavuştum. Bomba gibiyim.” Dedi.