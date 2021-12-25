Dinçer KARACALAR

COOKSHOP, 10 Yeni Restoran ile Atağa Geçti

Şehrin popüler noktalarında lezzet ve konforu bir arada sunan restoran zinciri COOKSHOP 2021 yılında yatırımlarına hız verdi. İlk şubesini 2008 yılında Nişantaşı’nda açan COOKSHOP, 2021 yılı Haziran-Ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla Galataport, Meydan AVM, İstinyepark İzmir, Kıyı İstanbul ve Kozyatağı City’s’in de aralarında bulunduğu 10 şubeyi daha bünyesine katarak şube sayısını 27’ye çıkardı.

Serkan Altunorak doğum gününü Cerebral Palsy’li çocuklarla paylaştı



Oyuncu Serkan Altunorak, 24 Aralık’taki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı.



Kampanyayı sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Altunorak “Bu yıl, doğum günüme farklı bir anlam kazandırmak istedim. Bu yüzden, 24 Aralık’taki yaş günümü sizlerin de desteklerinizle Cerebral Palsy’li çocuklarla paylaşacağım.

2021’de mobil aksesuar pazarı yüzde 50 büyüdü!

Salgınla birlikte evde geçirilen zaman artınca; akıllı telefon kullanımı da arttı. Mobil aksesuar pazarı, geçen yıla göre yüzde 50 büyüyerek 25 milyonluk satışa ulaştı. 10 milyar TL’ye ulaşan aksesuar pazarı yeni teknolojilerle büyümeye devam ederken, 2021 yılının en çok tercih edilen mobil aksesuarları; MagSafe destekli şarj standları ve dijital göstergeli LED şarj kabloları oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Lee ve Wrangler markaları arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Karma Marka Mağazacılık Ticaret A.Ş. çatısı altında Türkiye’ye iddialı bir şekilde geri dönen Wrangler ve Lee markaları ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) arasında imzalanan anlaşmayla Lee; A Kadın Milli Takımı’nın “Hareket Sponsoru” Wrangler ise A Erkek Milli Takımı’nın “Dinamizm Sponsoru” oldu.

SANATTA ENGEL YOK VAKFI’NDAN YENİ SERGİ

Sanata ulaşmadaki engellerin kaldırılması ve sanat ile sanatçıyı kavuşturmada köprü görevi gören Sanatta Engel Yok Vakfı, yeni sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Önceki gün Yeşilyurt Spor Kulübü’nde kapılarını ziyaretçilerine açan resim ve heykel sergisi büyük beğeni topladı.

Salomon’un yenilenen Brilliant kayak ceketleri, şimdi daha şık ve daha cesur

Kayak giysileri modasının lider ve tecrübeli markası Salomon, popüler Brilliant ceket koleksiyonunu birinci sınıf geri dönüştürülmüş PrimaLoft® yalıtım teknolojisiyle bir araya getirdi. Soğuk hava koşullarına karşı üst düzey koruma sağlayan ceket koleksiyonu, aynı zamanda özel olarak seçilmiş esnek kumaşıyla kayak tatillerinde pist aşağı kaymanın heyecanını daha keyifli hale getiriyor.

Çocuklara Geleceği Sevdiren Lezzet

Nesquik, İleri ve Geri Dönüşüme İlham Oluyor

Çocuklara sütü sevdiren lezzet Nesquik, şimdi de gezegeni ve yarınları sevdirmek için harekete geçti. Marka, geri dönüştürülmüş malzemelerden oyuncak üreten TOYİ ve paylaşılan değerler yaratma konusuna odaklanan Circular Mind platformu iş birliği ile “Geleceği Sevdirir” projesini geliştirdi. Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerine, onların geri dönüşüm bilincini pekiştirecek ve ileri dönüşüm becerilerini geliştirecek eğlenceli oyun deneyimleri sunuluyor.

Kerem Bürsin’den ‘Rengarenk Okullar’ projesine anlamlı destek

Lipton Ice Tea, ‘Rengarenk Okullar’ projesi kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) desteği ile belirlenen eskimiş ve tadilat ihtiyacı olan okulların iç ve dış boyasını yenileyip öğrencileri gülümsetmeye devam ediyor. Son olarak Aralık ayında, Lipton Ice Tea’nin reklam yüzü Kerem Bürsin’in de katılımıyla İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir ortaokul, Toplum Gönüllüsü gençlerle birlikte renklendirildi.

Sivas türküsünü şehrin plakasına uyarladı

Antalya'da doğan anne tarafından Manisa'lı, baba tarafından Sivas'lı olan başarılı sanatçı Orhan Ölmez, yeni şarkısı "Gurbet Elden Selam Olsun - Sivas" ile sevenleriyle buluştu.

Orhan Ölmez, bir süre önce yayınladığı türkü albümünde Sivas'a kendi yazdığı ve bestelediği bir türkü ile selam göndermiş ve kısa sürede çok sevilmişti, şimdi ise; bu türküyü daha duygusal, daha etkili ve bambaşka bir düzenleme ile sevenleriyle yeniden buluşturdu.

Türkiye’nin ilk eğitim festivali Beybida Christmas Fest Fişekhane’de başlıyor!

İstanbul’da bu yıl ilki düzenlenecek olan Beybida Christmas Fest için hazırlıklara başlandı. Anne-bebek eğitim ve haber portalı olan Beybida.com’un düzenlediği ve kurucusu Özgü Özbek olan Mamma’nın ana sponsoru olduğu Beybida Christmas Fest, Beybida Genel Yayın Yönetmeni Özlem Salcı organizasyonuyla 25-26 Aralık tarihlerinde şehrin en gözde mekanı Fişekhane’de gerçekleşiyor. Christmas ruhunu iliklerinize kadar yaşayacağınız bir alışveriş festivali olan Beybida Christmas Fest’te hem eğitici hem de oldukça eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

Birbirinden Güzel Hediye Alternatifleri Starbucks’ta

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Starbucks’ın her sene heyecanla beklenen yılbaşına özgü ürünleri ve Starbucks Hediye Kartları mağazalarda yerini alıyor.

Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks’ta yeni yıl heyecanı ve coşkusu başladı. Bu yılda her sene olduğu gibi birbirinden güzel yeni yıl hediye alternatiflerini misafirlerinin beğenisine sunan Starbucks, yılbaşı ruhunu yansıtan özel renk ve desenlere sahip kupa ve termoslar ile misafirlerini ve sevdiklerini mutlu ediyor.

2 dil 1 şarkı



Dinlenme rekorları kıran şarkıların sahibi Vedat Alçay, bu kez Türkçe-Kürtçe karışık bir şarkı hazırladı. Alçay’ın söz ve müziğine de imza attığı “Daye” (Anne), tüm dijital platformlarda yayınlandı.



“Kan Revan”, “Sis”, “Bedel Ödedik”, “İki Gözüm” şarkıları YouTube’da milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Vedat Alçay, dinleyicilerinin merakla beklediği yeni çalışmasında bir sürpriz yaptı. Alçay bu kez Türkçe-Kürtçe karışık bir şarkı hazırladı.