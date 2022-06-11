Dinçer KARACALAR

Et Ala Denizli

Et ile tanışıklığı 1938’li yıllara dayanan ve 4. kuşak olarak Burhan Sabanoğlu tarafından devam ettirilen “Et Ala” markası, aradan geçen yıllar boyunca Güven ve Başarı ilkesini benimsemeye devam ediyor. 1938 yılından bu yana hizmet veren “Et Ala”, alanında uzman kadrosuyla Denizli ilinde hizmet veriyor.Ete kazandırdığı lezzetle birlikte bir anda bölgenin büyük beğenisini toplayan “Et Ala” oldukça yenilikçi ve kaliteden ödün vermeyen adımlar attı.

RIOS STEAK VE MAREA FİSH RESTAURANT LEZZETLE BULUŞTURUYOR

Bodrum Turgutreis’in yeni yıldızı Rammos Hotel bünyesinde işletmesini Ayhan Yüksel ve Olcay Sefa Şendil’in yaptığı Rios Steak ve Marea Fish Restaurant, öğlen ve akşam yemeklerini taçlandırmak isteyenlere seçkin lezzetlerini sunuyor.

Kadınların emeği uluslararası zirvede



Avrupa Birliği tarafından desteklenen İşte Kadın Derneği ile Macaristan JOL-LET Derneği ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla yürütülen "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesinin zirve toplantısı Topkapı Hilton’da gerçekleşti.

2021 Nisan ayı itibarıyla başlayan proje kapsamında İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK’lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi.

DEDEMAN’DAN BABALAR GÜNÜ’NE ÖZEL KAHVALTI KEYFİ



Dedeman, ilk adımlarınızı atarken ellerinizden tutan ve hiç bırakmayan babanızı bu Babalar Günü’nde şık ve lezzetli bir kahvaltıya davet ediyor. Dedeman Bostancı ve Dedeman İstanbul, bu özel günde kahvaltı ve brunch’ı hem babalara hem de çocuklara indirimli sunacak.

FLO Konforlu ve Şık Hediye Alternatifleriyle Babalar Günü’ne Ayak Uyduruyor!

Babalar Günü’nde hediye arayışında olanlar; en trend ayakkabı modellerinden kemer, çanta, cüzdan gibi aksesuarlara çok sayıda ürün seçeneğini FLO’da buluyor. Her sene olduğu gibi bu sene de FLO, geniş ürün yelpazesiyle Babalar Günü’ne şık alternatifler sunuyor.

Çağdaşfest ile müziğe doymaya az kaldı

Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden olacak “Çağdaşfest”, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Muğla'da gerçekleşecek.

Muğla Gökova Körfezi Ula Gökçe Köyü'nde yapılacak olan festivalde misafirler 4 gün boyunca hem müziğe, hem doğanın muhteşem güzelliklerine doyacak.

Şiddet mağdurları için 'Adam ol Adam' dedi



Abdullah Eraslan, Türkiye'de kadına şiddet olaylarına tepkisini göstermek amaçlı sözü ve müziği kendisine ait olan 'Adam ol Adam' şarkısının klibini İstanbul'da çekti. Avustralya'da yaşayan Abdullah Eraslan, 'Adam ol Adam' şarkısının dilden dile söylenmesini, beğenilmesini sağladı. Avustralya'da popüler olan 'Adam ol Adam' Türkiye müzik piyasasında yerini almaya başladı. Eraslan, sosyal sorumluluk içeren 'Adam ol Adam' şarkısını tüm şiddet mağduru kadınlara armağan etti.

Yeni şarkısı “Sarılsak mı Artık” ile listelere iddialı girdi

“Ne Ay Geceden” şarkısıyla yıldızı parlayan başarılı genç yıldız Sezer Sarıgöz, Tekir ile birlikte hazırladığı ortak projesi olan yeni şarkısı “Sarılsak Mı Artık” ı Goed Music etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

Çocukların sevgilisi 'Şubadap Çocuk' 19 Haziran'da Alibeyköy'de



Çıkardıkları çocuk şarkılarıyla kalplerde taht kuran, Youtube'da binlerce hayran kitlesi olan Şubadap Çocuk, 19 Haziran'da Alibeyköy'de sevenleriyle buluşuyor.



Alibeyköy Kültür Evi ile birlikte gerçekleştirilecek organizasyonda Şubadap Çocuk şarkılarıyla Karadolap Parkı'nda miniklere ve gençlere unutulmayacak anlar yaşatacak.



Alibeyköy Kültür Evi organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte çocuklarımızı palyaço, interaktif oyunlar, projeksiyon gösterisi gibi sürprizler de bekliyor olacak.



Haydi 19 Hazirann Pazar akşamı annenizi ve babanızı kollarından tutup Karadolap Parkı'na getirin. Getirin ki onlar da biraz eğlensin.

TÜRK MUTFAĞI HAFTASINDA ŞEF ÖZLEM MEKİK RÜZGARI

Muğla’da Türk Mutfağı Haftası tüm ilçelerdeki etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde asırlık tariflerle hazırlanan yöresel yiyecekler katılımcılara ikram edildi. Yörede tatil yapan yerli ve yabancı turistlere Türk mutfağı tanıtıldı.

İlk etkinlik Milas’ta yapılırken hemen ardından Bodrum’da devam etti. Etkinliklerde ünlü şef Özlem Mekik sunumuyla renkli ve keyifli geçti.

Merve Ege'den ilk single 'Ayrılmayalım'

Yeni şarkısı için gün sayan Merve Ege "Büyük emek verip çalıştığımız şarkımıza güzel duygularımla, hissederek ve yaşayarak okuduğum eserimizi sizlerin huzuruna çıkaracak olmanın heyecanı içindeyim. Umarım benim gibi sizler de 'Ayrılmayalım'ı sarıp sarmalarsınız" dedi.

Red Bull, Pitaya Lezzeti ile 2022 yazını kanatlandıracak

Yazın sıcağına Red Bull’dan egzotik tadı ile merak uyandıran serinletici bir alternatif geldi. 2022 yazına özel olarak üretilen Red Bull Summer Edition Pitaya Lezzeti raflardaki yerini aldı. Pitaya aromasının tropik esintiler taşıyan çarpıcı lezzeti ile yazın vazgeçilmezleri arasına girecek ürün yaz süresince satışta olacak.

The Soap Factory, BeautyEurasia'da ziyaretçilerini bekliyor

15-17 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 17. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia'nın yerli katılımcıları arasında bulunan The Soap Factory, ziyaretçilere birbirinden farklı sürprizler sunacak.