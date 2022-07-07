Dinçer KARACALAR

Lezzetli peynirin en iyi adresi

Nesillerdir süren üreticilik tecrübesi ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimiyle, kaliteli sütlerin kullanıldığı mandıralarda, gözetim ve denetim altında üretim yapıyor. Üretilen taze peynirler, Atadan Peynirci’nin depolarına getirilir ve Atadan Peynirci’ye özgü yöntemlerle eskitilir. Böylece damaklardaki geleneksel lezzetlerin, aynı tatla devam etmesini sağlıyor.

Amazon'un en büyük alışveriş etkinliği, Prime Alışveriş Festivali

18 - 25 Temmuz'da Türkiye'de!



Amazon'un her yıl dünya çapında Prime üyelerine özel düzenlediği yılın en büyük alışveriş etkinliği, Türkiye'de bu yıl Prime Alışveriş Festivali adıyla 18 - 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Yüz binlerce ürünün müthiş fırsatlarla sunulacağı festival boyunca Prime üyeleri, senenin en büyük indirimlerinin yanı sıra birbirinden ünlü isimlerle unutulmaz deneyimler, hediye ürünler ve Amazon Hediye Kartları kazanma şansı yakalayacak.

Görkemli Düğün

İzmir’in güçlü sanayici ailesi Şınlak ve ünlü armatürlerimizden Uzuner ailelerinin çocukları hayatını birleştirdi.



Dilek ve Yaman Şınlak’ın kızı Selin Şınlak ile Arzu ve Arif Uzuner’in oğlu Halil Efe Uzuner, Esma Sultan Yalısı’nda cemiyet hayatınında katılımıyla nikâh masasına oturdu.

Para Kazanmanın En Eğlenceli Yolu



Pandemi sonrası eski hayatımıza dönmeye başladığımız şu günlerde, havaların da ısınmasıyla birlikte özlediğimiz etkinliklere ve insanlara kavuşuyoruz. Eğlence ile para kazanmayı kavuşturan, sektöre yepyeni bir soluk ve heyecan getiren uygulama sihirlibilet portalı pandemi sonrası hayatımıza girmeye hazırlanıyor.



Mehmet Erdem, Rubato, Can Gox, İlyas Yalçıntaş, Burcu Bakdur gibi isimlerin marka yüzü olduğu, Türkiye’de bir ilke imza atan sihirlibilet hem eğlenmeyi hem de para kazanmayı vadediyor. Bütün aracı kurumları ortadan kaldıran bu uygulamada, herkes dilediği etkinliğin biletini satıp para kazanabilecek ve sayısız avantajla buluşacak.

EV TEKSTİLİNDE GELECEĞİN TASARIMCILARI BELİRLENDİ

Kaliteli üretimleri ve yenilikçi tasarımıyla ev tekstili sektörünün öncü markası Cottonbox, ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlediği Tasarıma Değer yarışmasını bu yıl ikinci kez düzenledi. 2021’de “Yeni Dünya” temasıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki teması “Çizgilerin Yolculuğu” oldu. Gençlerin tasarım yeteneklerinin öne çıkarılması ve kariyerleri açısından büyük bir fayda sağlayan yarışma, büyük bir ilgiyle karşılandı.

TAV PRIMECLASS LOUNGE’LARI

BİRER SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞÜYOR

19 ülkede işlettiği 70’e yakın yolcu salonu ile sektörün liderleri arasında yer alan

TAV İşletme Hizmetleri, yakın zamanda yenilediği Bodrum Primeclass özel yolcu salonunda misafirlerini sanatla buluşturuyor. Bodrum Primeclass Lounge’da Türk resim sanatının önemli isimlerinden, Devrim Erbil ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda, Erbil’in daha önce görücüye çıkmamış eserleri burada sergilenecek.

Metro Türkiye’den bayram sofralarınıza tat katacak lezzetli tatlılar

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala mutfaklarda hazırlıklar başladı. Bayram sofralarının olmazsa olmazı ise Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları. Siz de bu bayram Metro Türkiye’nin geleneksel tatlılarını bayram sofralarınıza taşıyabilir, çikolatadan lokuma, şekerlemeden drajelere uzanan birbirinden lezzetli bayram ikramlıklarını misafirlerinize sunabilirsiniz.

Palazzo Mansions Kosifler işbirliğiyle görkemli bir davet

Antalya Belek’te Türk turizminde yıldız gibi parlayan Kaya Palazzo Golf Resort Belek, 1000, 1500 ve 2000 metrekarelik özel malikaneleri “Mansion’larla’’ yüksek kalitede hizmet vererek ihtişamı ve konforu zirveye taşıyor.

Yaptığı yeniliklerle ilkleri gerçekleştiren Kaya Grubu’nun Antalya Belek bölgesinin en büyükleri arasında yer alan Kaya Palazzo Golf Resort Belek oteli 120.000 m² alana kurulu ve toplam 626 odası bulunuyor.

JOLLY JOKER ALAÇATI’DA BAYRAM RÜZGARI

Farklı türlerin popüler isimlerini aynı çatı altında buluşturacak olan Jolly Joker Alaçatı’da bayram özel sahnesinde 8 Temmuz Cuma Gülşen, 9 Temmuz Cumartesi Hakan Altun, 10 Temmuz Pazar Yıldız Tilbe & Ersay Üner, 11 Temmuz Pazartesi Berkay, 14 Temmuz Perşembe Koray Avcı ile tatilcileri coşturacak.

Girişimci genç yatırımcılar, bu fırsatı kaçırmaz.

Doğuş SPA Kozmetik Group tarafından üretilen, dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzası ile kozmetik sektörüne güçlü bir giriş yapan Pellinn Paris Parfum, tüm Türkiye genelinde franchise verecek.

Marka imajı ve firmanın köklü kültürüne uyum sağlayabilecek yatırımcıların öncelikli olarak değerlendirileceği seçme sürecinden sonra, franchise olma şansına sahip olan girişimcilere; lokasyon, mimari projelendirme, muhasebe ve işletme verimliliği konularında profesyonel destek sağlanacak.

Bayram Kombinlerine Sportif Dokunuş Lumberjack’ten!

Dört mevsim şıklığı konforla buluşturan Lumberjack, kadın, erkek ve çocukların tarzları ile uyum sağlayacak modeller ile bayramı karşılıyor!

Dünya trendlerini konforla birleştiren Lumberjack, her yaşa ve zevke hitap eden modelleriyle bayramda da kadın, erkek ve çocukların favori modellerini sunmaya devam ediyor!

Sezer Sarıgöz’den akustik albüm Sadece Aşk

“Ne Ay Geceden” ve “Sarılsak Mı Artık” şarkılarıyla dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran başarılı genç yıldız Sezer Sarıgöz, takipçilerinin yoğun isteği üzerine bu zamana kadar hiç yayınlamadığı sıfır şarkılarını akustik albümü için seslendirdi.

RUHUNUZA ŞİFA OLSUN

Anadolu’da iz bırakan medeniyetlerin motifleri metalde hayat buluyor ve özünü arayanların huzurlu yolculuğunda onlara eşlik ediyor. Tasarımcı İrem Sürücü’nün yorumuyla şekillenen takılar Sacré İstanbul’da başka ruhlara da şifa olmak için bekliyor.