Dinçer KARACALAR

Dagi’den Yaz Akşamları için Çabasız Şıklığın Formülü

Kaliteli ve konforlu giyimin öncü markalarından Dagi, sezonun trendlerini taşıyan anahtar parçalarla hem şehirde hem tatilde çabasız şıklığın formülünü sunuyor.

Kaliteyi ve rahatlığı merkezine koyan Dagi, 2022 İlkbahar/ Yaz koleksiyonuyla hem tatil yerlerinde hem de şehirde yaz akşamları şıklığı yakalamak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bikini, elbise, keten gömlek gibi hem kadınlar hem erkekler için şık parçaları barındıran koleksiyon, günlük kombinler için de kullanışlı ve rahat parçalar sunuyor.

Güneş lekelerini yüksek kalite “nar özü” ile onarın!

Yunan efsanelerinde adı geçen ve antik metinlerin sihirli meyvesi olan “nar”, Lonjevite’nin Intensive Illuminating serumuyla cilt için de kusursuz bir düzenleyici haline geldi. Hiper-pigmentasyon, güneş lekeleri, yaşlılık ve kuruluk için düzenli kullanılması gereken serum, içindeki yoğun nar özleri ile cildi katmanlarına kadar onarır.

Zorlu Açık Hava Sineması Başlıyor

Zorlu Center’ın bu yıl Atelier Gelarto dondurma sponsorluğunda hayata geçirdiği Açık Hava Sineması, 19 Temmuz Salı akşamı başlıyor. Zorlu Center; komedi, animasyon, aksiyon gibi birbirinden farklı türlerdeki, keyifli filmleri, 19 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında her Salı ve Perşembe saat 21.00’da Meydan Katı Park alanında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak.

BU DİZİ BAĞIMLILIK BAPACAK

Yapımcılığını (Tan Medya) Taner Adıgüzel’in yaptığı, senaryosunu Emre Boz’un kaleme aldığı yönetmen koltuğunda Mehmet Köse’nin oturduğu başrollerinde Eren Pekgöz, Aylin Altunkaya, Ziya Çiçek, Hayal Garip, Şehnaz Dilan, Ferdi Altuner ve Erol Taşçı’nın yanı sıra Ziya Çiçek, Ceren Bayır, Simge Çakır ve Okan Sağlam’ın rol aldığı Evlilik Müessesesi dizisi bomba gibi geliyor.

Gözün Aydın Aydın Kurtoğlu!

Aydın Kurtoğlu, yaza "Gözün Aydın" şarkısıyla merhaba dedi. Sözü, müziği ve düzenlemesi Tarık İster'e ait olan şarkı HitHouse stüdyolarında kaydedilerek dinleyicisiyle buluştu.

Son dönemdeki iddialı çalışmaları kadar tarzıyla ve sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı Aydın Kurtoğlu, yaz ayını es geçmeyerek müzikseverlere sürpriz yaptı.

YENİ ŞARKI YOLDA

Çıkardığı “Pembe Rolex” teklisiyle büyük beğeni toplayan ve bir anda “Mimar rapçi” olarak tanınan Melisa Taç, tatil için Montenegro’yu seçti. “Pembe Rolex”ten sonra çıkaracağı yine iddialı bir şarkının hazırlığı içinde olan genç şarkıcı Montenegro’da Regent ve Dukley otellerinde kaldı.

Hayvanseverlerin kalbini çalan “Miav” serisi ENCANDER’i destekliyor

Mavi’nin kedilerden ilham alan ve logosunu küçük bir kelime oyunuyla “Miav”a dönüştürdüğü tişört serisine şimdi de kadınlar için “Miav” jean’i eklendi. Kısa sürede hayvanseverlerin kalbini çalan ve yazın favori parçalarından birine dönüşen ikonik tişörtler artık “Miav” jean’iyle kombinlenebiliyor.

DORA MAGAZİN 5 YILDIR İSTANBUL'DA

İstanbul'un en ünlü mekanlarından HAZİNE İSTANBUL'da , Cİ GROUP Ana Sponsorluğunda, MYSTİC MUSE co sponsorluğunda gerçekleşen özel davete iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ile 250 kişilik birbirinden seçkin davetli topluluğu katıldı.

Kenan Taş , Celil Nalçakan , Tuba Ergin , Aslı Turanlı , Cihan Nacar , Alican Aytekin , Elçin Afacan , Ece Naz Üçer,Zeynep Mansur , Cem Cücenoğlu, Mert Dorman ,Erol Albayrak ,Pelin Gedik'in davetliler arasında bulunduğu gecede ; Açılış konuşmasını gerçekleştiren İmtiyaz sahibi Ceren AĞCA ve İstanbul sorumlusu HİRA GÜNGÖR 'İSTANBUL BİZİ BİZ İSTANBULU SEVİYORUZ ' diyerek söze başlayıp “Mutlu olurken, mutlu edebildiğimiz, büyürken büyütebildiğimiz 5 yılı geride bıraktık dedi .

Yaz Aylarında Adımlara Renk Katacak Espadril Koleksiyonu FLO’dan!

Moda, stil ve trendin adresi FLO; yazın favorisi espadrillerde birbirinden şık ve rahat modeller sunuyor. Kadın ve erkeklerin adımlarına konfor katacak espadriller farklı renk alternatifiyle FLO vitrinlerinde göz dolduruyor.

İSTANBUL’DA R&B STARLARINDAN UNUTULMAZ GECE!

Roca Müzik Festivali, Türkiye’de R&B müziğin dünyaca ünlü isimlerini 11 Temmuz’da Life Park İstanbul’da bir araya getirdi. Biletlerin hızla tükendiği ve büyük ilgi gören festivalde ayrıca yerli ve yabancı birçok R&B starı sahne alırken, DJ performanslarıyla eğlence dolu anlar yaşandı. Festivalde ayrıca 6ix9ine’ın Türk bayraklı şovu sosyal medyada gündem oldu.

Roca Müzik Festivali’nde dünyanın R&B starlarından 6ix9ine, NLE Choppa ve Swae Lee ilk kez İstanbul’da sahne aldı. Sheck Wes de yıldızlar arasında yerini alarak unutulmayacak bir geceye imza attılar.



BAYRAM ZİYARETİNDE MUTFAĞA GİRDİLER

Ünlü şef Özlem Mekik geçtiğimiz gün evinde özel misafirlerini ağırladı. Güzel sunucular Özlem Yıldız ve Elif Güvendik bayram dolayısıyla ünlü şef Özlem Mekik’in Gölköy’deki evine misafirliğe gittiler. Özlem Mekik misafirleri için kolları sıvayarak mutfağa geçerek birbirinden lezzetli börek ve poğaçaları hazırlarken Elif Güvendik’te ünlü şefe eşlik ederek hem sohbet hemde bu güzel lezzetlerin tarifini öğrenmeye çalışıyordu.

Mert Berkay'dan "HAYKIRDIM"



İskender Paydaş'ın aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü yaptığı genç yetenek Mert Berkay' ın single'ı "HAYKIRDIM" yaza damgasını vuracak. Projenin konsept danışmanlığı uluslararası bir çok projede imzası olan tasarımcı Sedef Çalarkan'a ait. Mert Berkay 3 yaşından beri sahip olduğu yeteneğini Amerika 'da aldığı eğitimlerle genç yaşında zirveye taşımaya ve Dünya' nın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.