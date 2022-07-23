Dinçer KARACALAR

DANIŞ ‘ETNİK OCAKBAŞI’ İLE BODRUM’A YENİ LEZZET GETİRDİ



Bodrum Gündoğan’da işletmeciliğini Danış Ulaç’ın yaptığı Danış Bodrum’da gündüz Akdeniz ve İtalyan lezzetleri, gün batımında hafızalarda eşsiz izler bırakan kokteylleri, akşam ise Antep, Hatay ve Ege mezelerinin yer aldığı etnik ocakbaşı konsepti ile hem göze hem de damağa hitap ediyor. Danış Etnik Ocakbaşı’nda, Adana, Şanlıurfa, Hatay ve gastronomi şehirlerinden özel şefler yer alıyor.

İNGİLTERE’DE BAŞLAYAN KARİYER YOLCULUĞUNDAN TARLAYA UZANAN GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

Beyaz yaka çalışma hayatından sıyrılıp, öncelikle kendi yaşamına sonrasında ise tüm tüketicilere doğal ve sağlıklı beslenme değerleri kazandırmak isteyen genç girişimci Murat Tapik tarafından kurulan Datça Murat Çiftliği, Anadolu’nun pek çok köşesinde emeği ile toprağa hayat veren çiftçilerin ürettiği katkısız ürünleri en doğal ve güvenilir haliyle tüketiciyle buluşturuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE OMEGA 3 ZENGİNİ LEVREKLER

METRO TÜRKİYE RAFLARINDA!

Metro Türkiye’nin ‘’Yediği Önünde Yemediği Yarında’’ projesi kapsamında Omega 3 değeri yüksek levreklerin hasadı başladı. Türkiye’de ilk kez endüstriyel boyutta uygulanan alg yağı içeren yemler ve sürdürülebilir balıkçılık yöntemleriyle yetiştirilen Metro Premium çipuraların ardından son olarak levrekler de Metro Türkiye raflarındaki yerini aldı.

ÖZLEM MEKİK “ET ALA” İLE SAĞLIKLI VE DOĞAL GIDAYA DİKKAT ÇEKİYOR

“Türkiye’nin En İyi Bayan Şefi” unvanının yanı sıra, “Superior Taste Award”ın jüri kadrosunda yer alan, Tarihe Saygı Projesi’nde Çanakkale Troya Tatlısı’nın reçetesine imza atan, mutfakta olduğu gibi işletmelerinde de ustalığını sergileyen ünlü Şef Özlem Mekik, doğal sosis markası olan “Et Ala” ile sağlıklı ve doğal gıdaya dikkatleri çekiyor.

Yeni Film İçin Kolları Sıvadı

Yönetmen Onur Ögden memleketi Ayvalık’ta çekeceği film için kolları sıvadı.

Ayvalık’ta tatilini sürdüren genç yönetmen : Herkesin Hayal ettiği bir yerin insanın memleketi olması çok güzel her karışını bilmek benim için avantaj. Ayrıca bu coğrafya yı insanların benim gözümden görmesini yüzeysellik dışında zihnen tanınmasını çok isterim o yüzden hazırlıklarını sürdürdüğüm romantik komedi türündeki filmimi Ayvalık’ta çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bir problem yaşamadan en yakın zamanda izleyiciyle buluştururuz.

Rosece’den %100 doğal kaynaklı, vegan makyaj serisi

Cildimize iyiliğin ve sağlığın sadece doğadan geleceğine inanan doğal cilt bakım ürünleri markası Rosece, %100 doğal kaynaklı, temiz içerikli ürünlerine rengarenk makyaj serileri ekledi… ‘Kendin’sen güzelsin!’ mottosu ile satışa sunuyor.

Dagi Plaj Koleksiyonu ile bu yaz içinden geldiği gibi yaşa!

Tüm yıl sıcak kumların hayaliyle yaşayan plaj tutkunları için hazırladığı 2022 Plaj Koleksiyonu’nda Dagi, 80’li yılların plaj modasını geri getiriyor. Koleksiyonda puantiye desenler, yüksek bel bikini altları dikkat çekerken; parlak ve simli kumaşlardan üretilen Limited Edition mayo koleksiyonu ise gün içerisinde şıklık sunuyor.

Uraz Kaygılaroğlu’ndan Pepsi Lezzetinde Reklam Fimleri

Pepsi’nin yeni marka yüzü Uraz Kaygılaroğlu, Pepsi kampanyasının reklam filmleri için kamera karşısına geçti.

Çekimleri Istanbul’da gerçekleşen, Uraz Kaygılaroğlu’nu birbirinden farklı ve eğlenceli rollerde göreceğimiz reklam filmlerinden ilki yayına girdi.

BENZERSİZ LEZZETLERLE HAZIRLANAN SALATALAR YAZIN FAVORİSİ OLUYOR

Yazın gelmesiyle birlikte dengeli ve sağlıklı beslenerek, formunu korumak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi salata çeşitleri oluyor. Geçmişten bugüne insanın içini ısıtan mahalle fırıncılığının sıcaklığını modern ve nitelikli dokunuşlarla bambaşka bir boyuta taşıyan Fırınya; nefis salata seçenekleriyle yazı fit karşılamak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

İKİ KUZEN FİLM ŞİRKETİ KURDU

Yıllarca İstanbul’da film ve medya sektöründe çalışan Kahramanmaraşlı Hüseyin Nacar,gittiği memleketinde kuzeni Ünsal Kavak ile film şirketi kurdu.

Tek amacının memleketi Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtmak olduğunu dile getiren Nacar, önümüzdeki aylarda çekilecek olan sinema filminde dünyaca ünlü bir oyuncuyu oynatacaklarını söyledi. Filmin büyük bir kısmının Kahramanmaraş’ta çekileceğini belirten Hüseyin Nacar, ‘Kuzenim ile birlikte kurduğumuz Edeler Yapım olarak Bir dünya starı ile iletişim halindeyiz. Filmde birbirinden ünlü isimler yer alacak’dedi.

FENERBAHÇE & PUMA’DAN YENİ SEZON FORMA LANSMANI

Sahip olduğu köklü spor mirasıyla dünyanın önde gelen global spor markası PUMA, forma sponsoru olduğu Fenerbahçe ile görkemli bir tanıtıma imza attı. Fenerbahçe’nin yeni sezonda giyeceği formalar ünlü isimlerin katılımı ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda tanıtıldı.

Fikret Ağırçelik'ten yeni klip



Fantazi-Pop müziğinin güçlü sesi Fikret Ağırçelik, 2010'da sevilen türküsü "Yazın Yağar Kar Başıma" ve 2011'de sözü ve müziği kendisine ait olan "Dilillo" isimli eserleriyle sesini duyuran başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sözü, müziği ve düzenlemesi Erhan Erkal'a ait olan "Kör Kurşun" isimli müzik çalışmasını sevenleriyle buluşturdu.

Wolfgang Puck ve Bahadır Abul’dan Spago'ya özel lezzetler



İki Michelin Yıldızlı, ödüllü şef Wolfgang Puck ve Spago Istanbul by Wolfgang Puck’ın ünlü şefi Bahadır Abul ortaklığında hazırlanan rafine tatlardan oluşan özel tadım menüsü lezzetseverler ile buluşuyor.

Wolfgang Puck ve Şef Bahadır Abul’un Spago lezzetseverleri için beraber oluşturdukları yaratıcı tatlar içeren özel tadım menüsünde; Osietra Havyar’lı Mercan Cevice, ballı havuç ve nane yağı ile servise sunulan Tavada Kızarmış Kalkan, muhammara ve közlenmiş patlıcanla servis edilen Kuzu Pirzola menünün spesiyalleri arasında yer alıyor.