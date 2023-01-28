Dinçer KARACALAR

Magazinde yeni bir gusto

‘Magazinde yeni bir gusto’ sloganıyla yayın hayatına başlayan HighSosyete.com, ‘gerçek ve kaliteli magazin’ haberleriyle iş, sanat, cemiyet dünyasının nabzını tutacak.

İletişim uzmanı Arzu Kalaylı ile Hanersman Danışmanlık Kurucusu, Akademisyen, Yazar Ecehan Ersöz tarafından hayata geçirilen site, okurlara keyifli içerikler sunmayı, güncel yaklaşımlardan ve trendlerden haberdar etmeyi ve ilham verecek iş dünyasına dair başarıları aktarmayı hedefliyor.

Farklı bir bakış açısı

Sitenin kuruluş hikayesi hakkında bilgi veren Ecehan Ersöz, “HighSosyete.com sitesinin doğuşu, iletişim uzmanı Arzu Kalaylı ile gerçekleştirdiğimiz bir sohbet sırasında ortaya çıktı. İş dünyasından, medyadan, sanattan sohbet ederken hem bu konulardaki bilgi birikimimizin hem de ortak ilgi alanlarımızın farkına vardık. Aldığımız eğitimler ve kazandığımız deneyimler doğrultusunda magazine kendi bakışımız ve değerlerimiz çerçevesinden bir pencere açma fikri, bizi son derece heyecanlandırdı” dedi.





ECCO’dan Sevgililer Günü’ne özel “Aşk İçin Yapıldı” koleksiyonu

İskandinav stilinin Danimarkalı temsilcisi ECCO, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel bir koleksiyonla kutluyor. Arşivlerinden ilham alarak en çok tercih edilen ürünlerini farklı bir dokunuşla yeniden yorumlayan markanın özel koleksiyonu “Aşk İçin Yapıldı“ adını taşıyor. Koleksiyon, özellikle Sevgililer Günü’nde özel bir hediye arayışında olanlar için şık bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Tescilli Markalar derneği’nde yeni dönem

Markaların taklit üretimleri, sahtecilik, haksız rekabet ve paralel ithalatı engellemek amacıyla 2001 yılında kurulan Tescilli Markalar derneği’nin (TMd), yönetim kurulu başkanlığına 10 yıl sonra geri dönen Selçuk Güzenge, gerçekleştirdiği toplantıda yeni dönem hedeflerini açıkladı. Yeni dönemde yönetim kurulu üyeleri Türk markalarının yurt dışında temsil edilip mağazalaşmalarına katkı sağlamayı ve taklit ürünlerle mücadeleyi yoğunlaştırmayı hedefliyor.

BELLA MAISON’DAN ECE VAHAPOĞLU EV SAHİPLİĞİNDE

SAĞLIKLI YAŞAM DAVETİ

Değişen yaşam tarzlarını tasarımlarına yansıtan Bella Maison, ”Yenilenme Zamanı” mottolu sağlıklı yaşamın konu edildiği Yoga Koleksiyonu’nu şık bir davetle Ece Vahapoğlu ev sahipliğinde tanıttı. Bella Maison vermiş olduğu davetle 2023 yılının ilk ayında sağlıklı ve iyi yaşam yolcuğunu başlattı. Uzun vadede hayatı ve dünyayı güzelleştirmeyi hedefleyen Bella Maison, bu yolculuğu yıl boyu yeniliklerle sürdürmeye devam edecek.



SEVGİLİLER GÜNÜ RUHUNA UYGUN HEDİYE:

GENERAL MOBILE GM 22

Sevgililer Günü yaklaşırken General Mobile, zarif tasarımları ve üstün performans sunan teknolojileriyle bu anlamlı gün için farklı hediye alternatifleri sunuyor. Sevgililer Günü konseptine uygun kırmızı rengiyle GM 22, sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin ilk tercihi olacak.





Kastamonu pastırmasına talep arttı

Vedat Milor’un başlattığı “Kayseri pastırması mı Kastamonu pastırması mı?” sorusuna cevap, ünlü Kastamonu Canlılar Pastırma ve Sucuk markasının sahibi Tolgahan Karaosmanoğlu’ndan geldi; “Fiyat artışı nedeniyle tepki görmüyoruz çünkü biz Kayseri’den farklı olarak geleneksel yöntemlerle pastırma üretmeye devam ediyoruz.





Çevre Koleji Öğrencileri Tüm Dünyaya Söz Verdi!

“Amaçları Mükemmeli Yakalamaksa”

“Gidecek Başka Gezegenimiz Yok!”

Amaç mükemmeli yakalamaksa… vizyonu ile yola çıkarak kurulan ve başarısını her sene daha da fazla gösteren Çevre Koleji, öğrencileriyle birlikte tüm dünyaya örnek olacak bir videoyla karşımıza çıktı.

Öğrencilerinin birçok alanda aktif ve başarılı olmalarını hedefleyen Çevre Koleji, bu yıl tüm dünyaya söz verdikleri bir video yayınladı.

“Amaçları Mükemmeli Yakalamaksa”

Öğrencileriyle birlikle “Hayallerin Gerçekleşene Kadar Hayal Et” sloganıyla bu sene de hayalleri gerçekleştirmeyi hedefleyen Çevre Koleji, yabancı dillere uluslararası düzeyde hakim, sanatta ve sporda aktif, bilimsel alanda donanımlı, topluma ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Hayallerini ve amaçlarını bir video ile daha etkili anlatmak isteyen Çevre Koleji ve öğrencileri, büyük beğeni toplayan ve öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlamış olduğu videoyu Çevre Koleji YouTube kanalından yayınlandı.

“Gidecek Başka Gezegenimiz Yok!”

OMRON’dan Yeni COMPLETE:

Tek Cihaz ile EKG ve Tansiyon Ölçümü

Dünyamızda gittikçe yaşlanan bir nüfus özellikle de kalp rahatsızlığı, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları olan kişiler çok daha fazla düzenli kontrole ihtiyaç duyuyor. Kardiyovasküler hastalıkların kontrolü ve evde erken tespiti, hastalar için kurtarıcı olabiliyor. Omron, genelde hastane ortamında yapılan kalp ritmi kaydını (EKG) ve de aynı zamanda tansiyonunuzu (kan basıncı), en yeni modeli COMPLETE ile basit bir şekilde, hastaneden evinize taşıyor.

BU KİTAP ÇOK SES GETİRECEK!

Erkan Erten’in 90’ lı yıllardan bu güne yaptığı araştırmalar sonunda kurgusal bir bütünlükle kaleme aldığı ‘’Agartha Tünelleri’’ adlı kitabında; Kız Kulesi’nin sırlarla dolu hikayesi, İstanbul’un Meryem Ana’nın şehri olduğuna dair bulguları ve İstanbul’un altındaki tünellerden tarihi mekanlara geçitlerin olduğu, birbirine bağlı hikayelerle dünyanın en eski bilinmeyeni yer altı ülkesi Agartha’nın sır perdesini aralıyor.

Duru ailesinden organik içerikli ve beş nemlendiricili yeni sıvı sabun serisi

Türkiye’nin lider kişisel temizlik markası Duru’dan bir yenilik daha; Yeni Duru Organik İçerikli Sıvı Sabun ailesi, damla şeklinde şık şişesi, 10 farklı kokusu, organik bileşenleri, beş nemlendiricisi ve saf su içeriği ile bir sabundan beklediklerinizden daha fazlasını sunuyor.

SERHAT’TAN BİR İLK DAHA!

Uluslararası müzik arenasındaki başarılarıyla ülkemizin gururu olan Serhat’tan bir ilk daha.

Ünlü yıldız, toplam 14 şarkının yer aldığı That’s How I Feel albümünde yer alan 14 şarkının hepsine klip çekerek, dünyada görülmemiş bir ilke imza attı.

Bu video kliplerden Devotion ve La La La geçtiğimiz günlerde yayına girerek, büyük beğendi topladılar.

Serhat’ın büyük ve özenli bir çalışmanın ürünü olan diğer video klipleri de önümüzdeki günlerde yayınlanmaya devam edecek.



"ERCİYES'E GEL" ŞARKISI BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Erciyes Kayak Merkezi'ne özel hazırlanan "Erciyes'e Gel" şarkısı geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.

Doğasıyla ve muhteşem atmosferiyle Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken bu kez dağa özel şarkı yapıldı.

Sanatçı Dr. Gülşah Tanrıöver'in projelerinin prodüktörlüğü ve Anadolu'da yönetmenliğini bizzat kendisinin yapmış olduğu müzik klipleri ile adından söz ettiren Ahmet Ulvar Tanrıöver, bu kez Türkiye'de ilk olan bir projeye imza attı.

V CLUB 3.YILINDA 6 YENİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ



Paylaşım ekonomisinde Türkiye’de yeni bir dönem başlatan V CLUB, son 3 yılda gerçekleştirdiği projeler ile küçük yatırımcıya büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor.

10.000’in üzerinde kişinin arsa sahibi olmasına aracılık yapan V Club, son olarak ülke genelinde 6 projeyi aynı anda hayata geçirdi. Bu projeler; Avşa ve Dikili’de denize sıfır konumda, sosyal alanlar ile donatılmış, projelendirilmiş imarlı arsalar, Kuşadası’nda Türkiye’nin sanat, sağlık ve tarım köyünde atölye ve deneyim alanlarıyla ikinci bir yaşam sunan paylaşımlı köy evleri, Alaçatı’da kira getirili otel yatırımı, Bodrum’da 1 aylık kira bedeline ömür boyu tatil sağlayan paylaşımlı tatil evleri ve Bodrum Yalıkavak Marina’da dünyanın en iyilerinden kabul edilen Riva Rivale 52 paylaşımlı yat satışı projesi…

VPublic, Mobilapp sistemi sayesinde müşterilerin her türlü yatırım sürecini teknolojik bir altyapı ile yönetebildikleri bu modelle, 2023 Ocak ayı itibarı ile 10.000’den fazla kişi erişilebilir tapu sisteminden faydalanarak tapu sahibi oldu.



