Dinçer KARACALAR

MODA TASARIMCI DİLEK ÖZDEMİR’DEN MUHTEŞEM TİYATRAL DEFİLE



Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde Fethi Demirkol Organizyonunda yapılan Dilek Özdemir defilesi izleyenlerce ayakta alkışlandı. Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı tiyatral defilenin teması’ Tasarımcının Eylemi’ konuluydu.

Başarılı moda tasarımcısı Dilek Özdemir markasının 10.yılında yaptığı bu muhteşem tiyatral defilede kadının cazibeli, cüretkar, şifacı, hırçın, sevecen, maskülen, duru ve daha sayılabilir sayısız özelliğini tek bir bedende toplayan ‘GÜZEL KADINLAR’dan ilham alarak oluşturduğu koleksiyon izleyenleri büyüledi.Organizasyonu FD Magazin Fethi Demirkol’un yaptığı kusursuz gecenin mimarları Kübra Karadeniz ve Seren Damla Güler, sunucuları Sevtuğ Kasapbaşoğlu ve Ferit Evgi idi.

Gecede hem defileye çıkan hem de şarkı söyleyen Amerika’da yaşayan model/şarkıcı Maylin Uyanık izleyenlerden tam not aldı. Defilenin saç va makyajları Altier Academy tarafından yapıldı. Defilede yer alan başarılı model Su Akkuyu da bir şarkı ile gecede sahneye çıktı.Gecenin sonunda gecenin sunucusu başarılı ve güzel şarkıcı Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun şarkılarıyla gece son buldu. Defileye katkılarından dolayı Moda Tasarımcı Dilek Özdemir, Koreograf Asil Çağıl, Erkek Moda Tasarımcı Şinasi Günaydın, Make Up Ekibi Altıer, Cine5 Tv Ekibi, Elite Dergisi sahibi Oktay Atasoy, Söke Söke Futbol Yapımcısı Hakan Bodur, 50fifty Program Yapımcısı Suat Yanç’a da teşekkür plaketleri verildi.





Dünya pizza gününde, büyük al küçük öde!

İtalyan işi pizzalarıyla lezzet tutkunlarına farklı deneyimler yaşatan Pizza İl Forno, tüm klasik pizzaları tek boya indirdi. 9 Şubat Dünya Pizza Günü’ne özel kampanya ile büyük boy klasik pizzalar, gel-al ve masaya servis siparişlerde küçük boy fiyatına sunulacak.

Ozan Gülek “Suçunu Ben Üstlenirim” İle Bomba Gibi Geliyor

Gözde Sucu , Bengü, İzel , Elif Akbaş, Sinan Ceceli, Yashna, Adil Karaca gibi daha birçok sanatçı’da şarkıları bulunan Ozan Gülek tüm söz, müzik ve düzenlemeleri kendisine ait olan 11 şarkıdan oluşan '' İlk 11'' isimli bir albüm yayınlandı. Sonrasında “Aşkın tarif”i ve son olarak geçen haftalarda “Suçunu Ben Üstlenirim” şarkılarını tekli olarak dinleyicilerin beğenisine sundu.

Düzenli aralıklarla single çalışmalarını yayınlamayı planlayan sanatçı stüdyo çalışmalarına devam ediyor.



İŞBİR YATAK İNOVATİF ÜRÜNLERİNİ İSTANBUL MOBİLYA FUARI’NDA SERGİLEDİ

Yatak ve uyku sağlığı alanında geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle sektörde birçok ilke imza atan İşbir Yatak, 24-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen IIFF İstanbul Mobilya Fuarı’nda yerini aldı. Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) desteği ile gerçekleştirilen Avrupa’nın en büyük mobilya fuarında tüketicileriyle bir araya gelen marka, çok sayıda inovatif ve yenilikçi ürünlerini beğeniye sundu.

United Colors Of Benetton’dan Sıcacık Sevgililer Günü Hediyeleri

United Colors of Benetton Sonbahar-Kış koleksiyonu renkleri, kesimleri ve yumuşacık trikolarıyla kalpleri ısıtacak hediye seçenekleri sunuyor.

Teddy kumaşların, renkli trikoların ve puf montların yer aldığı sezon tasarımları Sevgililer Günü için ideal hediye seçeneklerini oluşturuyor.



Soyserin Grup, 40’ıncı yılını kutladı

Lajivert Genç Odası, Ritmik Genç Odası gibi markaları bünyesinde bulunduran Soyserin Grup, 40’ıncı yılını Baltalimanı’ndaki bir mekanda birçok ünlü ismin katılımıyla kutladı. Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy yaparken Demet Akalın da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca, oyuncu Bilal Yiğit Koçak, Cihan Şimşek ve Melis Minkari’nin rol aldığı reklam filmleri de ilk kez izletildi.

Gala gecesinde Merve Boluğur, Keremcem, Emel Yıldırım, Hande Kazanova, Merve Yıldırım, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Merve Sevi, Didem Taslan gibi isimler yer aldı.

“DOSTLARIMLA AYNI FİLMDE YER ALMAK HEYECAN VERİCİYDİ”

Lajivert Genç Odası’nın yeni reklam filminde oynayan Bilal Yiğit Koçak, “Böyle kaliteli bir markayla iş birliği yaptığımız için ekip olarak çok mutluyuz. Set içinde de dışında da çok keyifli vakit geçirdik. İlk günden bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.





Nine West’ten Sevgililer Günü Işıltısı!

Sevgililer Günü’nde çizmeler, stilettolar, çantalar ve birbirinden şık topuklu ayakkabı modelleri, Nine West zarafeti ile sizlerle! Farklı tasarımları ve sezon trendlerini yansıtan renkleri ile dikkatleri üzerine çeken modeller, 14 Şubat şıklığınıza eşsiz bir dokunuş yapacak!

Sevgililer Günü’nde Özel Hissettiren Hediyeler IKONIK Store’da

Moda trendlerini belirleyen ve dünya markalarının limited edition ürünlerini moda tutkunları ile buluşturan IKONIK STORE; exclusive parçalardan oluşan hediye alternatifleriyle Sevgililer Günü’nün en ikonik adresi oluyor.

Moda dünyasına limited edition ürünlerle yön veren IKONIK Store, 14 Şubat’ta sevgilinize kendisini özel hissettirmeniz için birbirinden farklı hediye seçenekleri sunuyor.





ŞİMDİ ‘AŞKIN ZAMANI’

Saat&Saat’in her tarza hitap eden ve göz kamaştıran saatleri ile 14 Şubat’ta sevgilinize sonsuzluğa uzanan bir hediye verin. Dünya’nın en iyi saat markalarını bünyesinde bulunduran Saat&Saat’in her stil ve her zevke hitap eden koleksiyon ürünleri, Sevgililer Günü için vazgeçilmez hediye seçenekleri arasında bulunuyor.

Çilek Konsept’ten “aşk”a davet

Her yaşa ve her ana değer katar” mottosuyla tüm misafirlerini aşka davet eden Çilek Konsept, Sevgililer Günü’ne özel unutulmaz bir kampanya sunuyor.

50 yıldır Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olan marka, Sevgililer Günü’ne özel kampanyayla sunduğu en sevilen pırlanta modelleri ile hayallerinizi süsleyecek.



Yataş Grup “2023 Bizim Yılımız Olacak” Dedi

Türkiye’nin mobilya ve yatak sektöründeki lider markalarından Yataş Grup, Türk mobilya sektörünün nabzını tutan İstanbul Mobilya Fuarı (IFF) vesilesiyle düzenlediği özel bir gecede Türkiye’nin yanı sıra 31 ülkeden gelen bayileriyle buluştu. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı ve Gülben Ergen’in sahne aldığı gecede konuşan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “2023 en çok bizim yılımız olacak” dedi.





Artık herkese göre bir Pizzetta lezzeti var!

Türkiye’nin en sevilen pizzacısı Domino’s, uygun fiyatlı inovatif ürünü Pizzetta’nın dört yeni çeşidini tutkunlarıyla buluşturdu. Pizzanın klasik yuvarlak formunun aksine dört köşe biçimiyle dikkat çeken ve ister öğle arası yürüyüşünde, ister okul çıkışında, ister bir park buluşmasında ya da trafikte beklerken rahatlıkla yenilebilir boyutta geliştirilen Pizzetta; yeni kavurmalı sucuklu, pastırmalı sucuklu, sosisli ve margarita çeşitleriyle Gel-Al’da.



