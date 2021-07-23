Dinçer KARACALAR

Nazlı Aksu’dan Harika Tasarımlar

Farklı tasarımları ve farklı kimliği ile yaptığı dekorasyonlarla büyük beğeni toplayan Nazlı Aksu, evlerinizi değiştirmeye ve evinize değer katmaya geliyor.

Instagram ve sosyal mecrada oldukça isminden söz ettiren Nazlı AKSU sosyal mecradan birçok insana ulaşıp yaptığı dekorasyonları günümüzün çağı olan sosyal ortamda takipçilerinin beğenisine sunuyor

Derviş Zaim’e Amerika’dan Ödül

Başarılı yönetmen Derviş Zaim’in Flaşbellek filmi, ABD’nin önemli festivallerinden 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazandı.

Derviş Zaim’in yönettiği Flaşbellek filmi Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde düzenlenen ve ülkenin önde gelen festivalleri arasında kabul edilen 27. Sedona Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülünü kazandı. Flaşbellek filmi, Suriye’den Türkiye’ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

KRALİÇE YOZGAT’I SALLADI

Türkiye’nin coğrafi merkezi , Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde bulunan 2000 yıllık tarihe sahip dünya çapında meşhur ROMA HAMAMI BASELICA THERMA ‘da gerçekleşen Uluslararası Moda organizasyonu TURKEY FASHION WEEK (Türkiye Moda Haftası) organizasyonun da yer alan tasarımcılar Mert Erkan, Müesser Kurt, Aylin yılmaz Koleksiyonları ile podyumda yer alan 2021 BEST MODEL OF THE TURKEY Kraliçesi MELİSA İMRAK izleyenleri ve moda severleri büyüledi.

Şarkısı uğurlu geldi nişanlandı...

Rapçi Reşit Kemal'e son günlerde tüm dijital platformlarda trend olan 'Şımarma' isimli yeni single çalışması uğurlu geldi... Reşit Kemal tüm şarkılarına ilham olan sevgilisi Karen ile nişanlandı...

'Aslında", "Bu Ne Hava", "Bilmem" gibi şarkılarıyla milyonlarca rap dinleyicisine ulaşan Reşit Kemal, yeni teklisi "Şımarma"yı yayınladı... Reşit Kemal, 'Şımarma' şarkısının kendisine uğur getirdiğini ve Karen'le nişanlandığını belirtti.

Deha Bilimlier Bayramda Çocuklarla Şarkı Söyledi

Geleneksel Azka Yaz Konserleri kapsamında Kurban Bayramı'nın ilk günü sahnede Deha Bilimlier vardı. Bayram tatili için Bodrumu tercih eden yerli turistler Deha Bilimlier'in enerjisi ile bayram coşkusunu Azka Otel'de yaşadı.

Enerjisi ile Azka Sahne' yi sallayan Deha Bilimlier geniş repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Bir ara misafirlerin arasındaki çocukları sahneye davet eden Deha Bilimlier, miniklerle beraber hem şakalaştı hem de şarkı söyledi.

Minsk’te Cenk Eren şarkıları

Cenk Eren, önceki gece Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel & Casino’da konser verdi. Eren, yaklaşık iki saat boyunca süren sahne performansı boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan’dan sonra yakın zamanda ‘Barış Manço Şarkıları’ adlı dördüncü proje albümünü müzikseverlerle buluşturan Cenk Eren, şarkılarının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

KORAY BEYOĞLU’NDAN

ÇÖKERTME’YE YENİ YORUM

‘Gücenmedim’, ‘Aklıma Gülüşün Gelir’ gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Koray Beyoğlu, müzik dünyasının en önemli eserlerinden biri olan ‘Çökertme’ türküsünü yeniden yorumladı.

Kendine has tarzı, güçlü yorumu ve rock ezgileriyle süslediği türküyü single olarak müzik severlerle buluşturan Koray Beyoğlu, çalışmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördü. ‘Çökertme’ birkaç gün içinde müzik listelerinde üst sıralara yerleşti.

FLO plaj çantaları yaz enerjisini sahillere taşıyor!

Dünya ayakkabı trendlerini tüketicileriyle buluşturan FLO, plaj çantası koleksiyonu ile sahillerin en dikkat çekici parçalarını sunuyor. FLO’nun cıvıl cıvıl plaj çantaları sahil kombinlerinin en gözde parçası oluyor.

Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla devam ederken, FLO tatil sezonunun en çok tercih edilen plaj çantalarını tüketicisiyle buluşturuyor.

KÜTAHYA PORSELEN YENİ MAĞAZASINI BODRUM'DA AÇTI

Mağazalarında farklı müşteri kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri ve konseptleri bir arada sunan Kütahya Porselen, Bodrum'daki 350 metrekarelik mağazasını hizmete açtı.

Kütahya Porselen, mağazacılıkta geliştirdiği yepyeni konseptini Bodrum'a taşıdı. Marmaris Mutfak iş ortaklığı ile Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde açılan yeni mağaza ve showroom, Kütahya Porselen'in tarz sahibi ve fonksiyonel ürünlerini tüketicilerle buluştururken, ev tüketicilerinin yanı sıra gastronomi profesyonellerine de hizmet verecek.

Madame Coco, ‘Yılın Ev Tekstili ve Dekorasyon Markası’ Ödülünün Sahibi Oldu

Türkiye’nin lider ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, iş ve sanat dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde ‘Yılın Ev Tekstili ve Dekorasyon Markası’ ödülünün sahibi oldu.

Yasaklar kalktı Paris canlandı

Covid 19 nedeniyle eğlence ve müzik dünyasında sessiz günler yaşayan Paris, yeniden kaldığı yerden coşkulu günlerine geri döndü.

Paris'te yaşayan gurbetçilerimizin ve Paris halkının uğrak eğlence mekanı olarak bilinen Oscar Palace'da sahne alan özgün müziğin başarılı yorumcusu Burçak Kaya ve Mehmet Özgür Çelik, birbirinden güzel şarkılarıyla müzikseverlere eğlenceli saatler yaşatıyorlar.

Haftanın Mekanı

Pala Ocakbaşı

Bir İstanbul Klasiği; Beyoğlu’nun ünlü “Pala Ocakbaşı Restoranı” franchising vermeye hazırlanıyor

Baba Turgut Barçın ve Oğlu Turgay Barçın tarafından alkollü ocakbaşı restoran olarak hizmet veren kuruluşun genç ve dinamik yöneticisi Turgay Barçın “kalite lezzet ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden ağırladığı şehrin her yerinden gelen müdavimleri var

Franchise konusunda bir ilk Pala Ocakbaşı Junior olarak 2020’de yola çıkmışlar maalesef pandemi dolayısıyla hızları kesilmesine rağmen katıldıkları “Bayim Olur musun?” fuarında olağanüstü ilgi gördü Bu yıl yeniden talepleri değerlendirmek bu konuda eğitimler vermek üzere hazırlıklara başladı.