Cem Belevi ve Öykü Gürman Bir Arada

JUSS tea lansman toplantısını Kuruçeşme’de basın mensubu üyeleri ile bir kahvaltı eşliğinde gerçekleştirdi.

Reklam filminin başrolünde yer alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Cem Belevi’ nin de yer aldığı lansmanın sunuculuğunu ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen toplantıda deneyenlerden tam not aldı…

Yılmaz Erdoğan… "BENİ EN ÇOK BEN RAHATSIZ EDİYORUM!"

Gazeteci Sibel Arna’nın youtube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol’un beşinci bölüm konuğu Yılmaz Erdoğan oldu. 20 yıl aradan sonra yazdığı, oynadığı, genel yönetmenliğini yaptığı dizisini anlattı. Ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

20 yıl aradan sonra televizyonlara geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizisi "İnci Taneleri" ile ilgili bilinmeyenleri ilk kez, Sibel Arna'ya anlattı.

"İNCİ TANELERİ" DİZİSİ YAPTIĞIM HİÇBİR İŞE BENZEMİYOR

Evet 20 yıl sonra televizyona geri dönüyorum. Gerçekçi bir hikaye yazdım. Ne komik olsun diye uğraştım ne olmasın diye uğraştım. İnsanlar arasındaki bağlarla ilgili derin bir aile meselesine odaklandım. Şimdiye kadar 5 bölüm teslim ettim bile. Adı: "İnci Taneleri" Aslında bir dörtlükten de yola çıkıyor: "İnsanlar dizili bir inci tespihte/ İnci ne kadar değerli/ İp ne kadar ince" Yorucu olacak ama 120 dakika olacak. Artık onun üzerinde de beni bağışlasınlar.

BENGÜ SON SÜRAT!





Türk pop müziğin başarılı ismi Bengü yeni şarkısı 'Mesajın Var'la müzikseverlerle yeniden buluştu. Yaz başında çıkardığı 'Veto'yla radyo ve tvlerde hala zirvede yer alan Bengü, yeni şarkısıyla kendine rakip oldu. "Bundan sonra da son sürat devam edeceğim." diyen güzel yorumcu, "18 aylık planım hazır. Sonbaharda da şarkılarım dinleyicilerimle buluşmuş olacak." dedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ HAVUZ BAŞINDA KUTLADILAR

Cemiyet ve sosyal hayatının tanınmış hanımlarından Attec International sahibi Aslı Aydın’ın geçtiğimiz gün arkadaşları sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Aslı Aydın Bodrum tatilinden döner dönmez ayağının tozu ile Acarkent Villasında arkadaşlarını ağırladı. Misafirleri Tunay Ekşi, Gülçin Yenigün, Tuba Gül, İffet Altınbilek, Yıldız Yıldız’ı evinin havuz başında öğle yemeği organize eden Aslı Aydın güzel bir ev sahipliği yaptı.

BABA KIZ GÜNÜ





Eyüpspora transfer olan başarılı futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz gün kızı Ela ile Vadistanbul’da görüntülendi. Kızıyla birlikte Vadistanbul Magic World Eğlence Merkezi'nde zaman geçiren Erkin, "Yeni sezonun başlamasına az kaldı. Milli takımdan arkadaşım olan Arda Turan ile uzun zaman sonra bir araya geldik, çok başarılı olacağından eminim. Beraber aynı ortamda olduğumuz için mutluyum. Yeni sezon bizim için umarım güzel geçer” dedi.

SAHNE SAKALLIOĞLU'NUN





Başarılı kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 13 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak. Yaklaşık bir aydır şan dersleri alan, Taşkın Sabah ve orkestrasıyla provalar yapan Sakallıoğlu, ilk kez bir gösterisinde şarkı söyleyecek. Esprilerin yanı sıra hazırladığı sürprizlerle büyük bir şovun seyirciyle buluşacağı gösteride Sakallıoğlu, kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

ÖNCE SAHNE SONRA DENİZ

Başarılı şarkıcı Ebru Elver önceki gün Bodrum Azka Otel'de görüntülendi.

Yakın zamanda Azka Yaz Konserleri kapsamında sahne alan başarılı şarkıcı konserin yorgunluğunu deniz ve güneş keyfiyle attı. Enerjisi ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Elver, güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

BODRUM'DA FEDON RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Tilkicik koyu Aias’da sahne alan greek müziğinin efsane ismi Fedon her zamanki gibi eğlendirip coşturdu.

Highlight Otel bünyesindeki Aias’ta sahne alan greek müziğinin sevilen sanatçısı Fedon kendisini dinlemeye gelen tatilcileri doyasıya eğlendirdi.

Kickboks şöleni yaşattılar

Yapımcılığını Starworks Productions’un yaptığı yönetmen koltuğunda ise Bülent Terzioğlu’nun oturduğu “Money Talks” (Para Konuşur) filminin başrol oyuncularından Kick Boks dünya şampiyonu Selçuk Kılıç, set arasında eski günlerine gitti. Kickboks-Hollanda, Belçika, Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Selçuk Kılıç, kendisi gibi şampiyonlukları bulunan 5 sporcuyla sette ringe çıktı.

Arjantinli ünlü yazardan Fadik Sevin Atasoy’a “hayranlık” imzası!

İspanyolca öğrenmek için Barcelona’ya giden Fadik Sevin Atasoy, Arjantinli ünlü yazar Roberto Lapid ile bir araya geldi. Ünlü yazar Atasoy’a olan hayranlığını, sanatçıya armağan ettiği kitabına yazdığı notta da belirtti.

''ELVAN ELVAN''DAN YASEMEN MEVSİMİ SÜRPRİZİ!

Güzel sanatçı ve başarılı doktor Elvan Elvan, müzikal kariyerinde son dönemlerde art arda yayınladığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hız kesmeden şarkılarını yayınlamaya devam eden ve her fırsatta şifasının müzik olduğunu dile getiren Elvan Elvan, yaz sıcaklarında dinleyicisinin ruhunda tatlı bir esinti yaratacak yeni şarkısı "Yasemen Mevsimi" ile müzikseverlerle buluştu.

Sera Tübek ‘Kaç Kovalan’ ile döndü

İlk single’ı “Gezegen” ile iddialı bir çıkışa imza atan Sera Tübek, ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Genç sanatçının söz ve müziğine de imza attığı “Kaç Kovalan” adlı yeni single’ı dijital platformlardaki yerini aldı.

Yaşam koçu Tuba Küçükaksu’nun ilk kitabı raflarda

Yaşam koçu ve enerji teknikleri uzmanı Tuba Küçükaksu, ilk kitabını okurla buluşturdu. “Yoldaki Işık Sensin” adlı kitap Destek Yayınları’ndan çıktı.

Profesyonel yaşam koçu ve enerji teknikleri uzmanı Tuba Küçükaksu, 23 yıllık “aydınlanma” arayışında öğrendiklerini kitap haline getirdi.“Ferrarisini Satan Bilge” misali tüm hayatını bir kenara bırakıp “kendini” bulmaya çabalayan, bu arayışta yolu Şaman ayinlerinden tasavvufa uzanan, Amazonların derinliklerinden Hindistan’a binlerce mil yol kat eden Tuba Küçükaksu’nun kişisel gelişim içerikli otobiyografi kitabı “Yoldaki Işık Sensin”, Destek Yayınları tarafından okura sunuldu.