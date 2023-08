"BİRİNE SEVDALANIRSAM HEMEN EVLENECEĞİM"



Arabesk müziğin yıldız ismi Hakan Altun geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altun, "Burada ilk kez şarkı söyleyeceğim için heyecanlıyım. İnşallah güzel geçer." dedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Altun'un doğum gününü kutlayan muhabirlerin "Yaş geçiyor, ömür geçiyor ama aşk şarkılarının adamı hala aşık olamadı..." demesi üzerine başarılı sanatçı, "Ben yaşlara takılmıyorum ama sanırım siz aşksız geçtiği için benim adıma üzülüyorsunuz. Siz abinize uymayın. Bir sevdanız varsa evlenin. Ben de birine sevdalanırsam hemen evleneceğim." dedi.





GÖNÜLLÜLER TİYATRO SAHNESİNDE



İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu gönüllüleri tarafından düzenlenen "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" çocuk oyunu Ekim ayının ikinci haftası küçük sanatseverlerle buluşacak. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu gönüllü oyuncuları, provaları hızla süren sosyal sorumluluk projesi olarak sahneleyecekleri "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" çocuk oyununu Ekim ayının ikinci haftası Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde küçük seyircileriyle buluşturacak.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, deneyimli tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mürrüvvet Aydın'ın yönetmenliğinde, iklim değişikliği, suyun önemi ve su tasarrufu, yanlış gıda kullanımı, doğayı koruma ve çevre temizliği konularıyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir oyunla sezonu açacak. Yazar Ufuk Ersoy'un "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" oyununda, 15-50 yaş arası öğrenci, öğretmen, mühendis, avukat, kamu personeli ve gazeteci olan gönüllü oyuncular yer alıyor. Eğlenceli ve öğretici "Önce Kalite (Kalite Kulübü)" oyunu, Ekim ayının ikinci haftası itibariyle her pazar saat 14.00'te küçük seyircilerini bekliyor olacak.

SEDEF ÇALARKAN VE ŞÜKRAN YILDIZ EV SAHİPLİĞİNDE BODRUM’DA ÇAY SAATİ



Son yılların yükselen beslenme trendleriyle öne çıkan ünlü diyetisyen Şükran Yıldız'ın özel formülleriyle yarattığı mucizevi çayları "Deep Blue Tea" ve "Deep Coconut Tea"'nin ünlü marka danışmanı ve tasarımcı Sedef Çalarkan'ın ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach'te tanıtım lansmanı yapıldı. Konukların eksiksiz ağarlandığı davette LA'de ünlülerin kundalini yoga hocalarının öğrencisi Dilara Moran'da nefesle ilgili doğru teknik bilgileri davetlilerle paylaştı.



DALAMAN’DA EGE RÜZGARI ESECEK

Türk pop müziğinin sevilen ismi Ege, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Hilton Dalaman sahnesinde alacak. Sevilen şarkılarını Hilton Dalaman misafirleri için seslendirecek olan Ege, eşsiz performansıyla unutulmaz bir geceye imza atacak.



KENDİ YILDIZINA DOKUNABİLİR MİSİN?

“ YILDIZ TOZU”

Hangimiz gökyüzüne bakarken bir yıldız kaydığında kendini şanslı hissetmez? ve bir dilek tutmaz, yada bilindik ama acı dolu bir an için söylenir o cümle “bir yıldız daha kaydı…”

“ Bu kayan yıldızlar nereye gidiyor ki ? ”

İşte tamda bu duyguları bir arada size beyaz perdede yaşatmaya ve hatta bir an durup düşündürmeye geliyor 22 Eylül 2023 de “Yıldız Tozu”

Her telden söyleyip eğleneceğiz

Güzel oyuncu Açelya Elmas önceki gece Azka yaz konserleri kapsamında sahne alarak sevenleriyle buluştu.

Oyunculuğuyla olduğu gibi son dönemlerde şarkıları ve sahne performansıyla da adından sıkça söz ettiren Açelya Elmas, Bodrum Azka Otelde sahnedeydi. Programına yabancı şarkılarla başlayan Elmas, "Yabancı, yerli, sanat müziği her dilden her telden söyleyip eğleneceğiz gece uzun" diyerek programına devam etti.

Karşı Kilise'nin Bakir Tablo'su



Senarist ve yazar Emine Karataş (27), ilk romanı “Bakir Tablo” için 14 Ağustos’ta Nevşehir’in Gülşehir ilçesine geldi. Romanının ana karakteri olan tablonun yüz yıl önceki doğum hikayesini, Gülşehir’deki St. Jean (Karşı Kilise) Kilisesi’nde kurgulaması, şehre gelişinin esas sebebiydi.

Bu durumdan haberdar olan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ise, sanata ve sanatçıya verdiği desteklerle bilinen biri olarak, yazarın isteklerini kırmadı ve romanın doğumuna ilham veren St. Jean’in kapılarını yazara açtı. Yazara “Neden St. Jean Kilisesi’ni seçtiniz” diye sorduklarındaysa, bir yıl önce kiliseye geldiğinde, Bakir Tablo’nun kimsesiz ve ıssız ruhunu kilisede hissettiğini ve romanının tıkanan noktasında hikayeyi kilisenin tamamladığını söyledi.

ALEYNA YİNE TERS KÖŞE PEŞİNDE!

Aleyna bir kez daha şaşırtmanın peşinde! 2018 yılında 'Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları' projesinde dinlenme rekorları kıran Tilki, Serdar Ortaç Şarkıları projesiyle de rekor için yola çıkıyor!

Projedeki bir çok sanatçının aksine, en az bilinen Yıldız Tilbe şarkılarından birini seçerek, Yalnız Çiçek’le açık ara büyük bir başarı yakalayan Aleyna, bir kez daha aynı stratejiyle arenaya çıkıyor.

Melisa Taç’ın “Önsezi”si çok güçlü!



Müzik dünyasının renkli simalarından Melisa Taç, yaz teklisini müzik severlere sunuyor. “Önsezi” isimli eseriyle yaz aylarının eğlencesini zirveye taşıyacak olan ve daha önce çıkardığı “Pembe Rolex” ile büyük beğeni kazanan Melisa Taç yeni şarkısıyla yine dillere pelesenk olacak gibi.

Dünya böylesini görmedi!

Ted Bundy

Her an, her yerde karşınıza çıkabilir!

25 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Cumartesi Mecidiyeköy Oda Tiyatrosu’nda…

Bir seri katilin celladıyla geçirdiği son bir saat. Kosta Kortidis yazdı. Usta oyuncular Orhan Kılıç ve Kemal Başar rol alıyor.

Tiyatro Keyfi'nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, gerilim ve sürprizlerle dolu eseri Ted Bundy, kısa bir aradan sonra tamamen yenilenen Mecidiyeköy Oda Tiyatrosu’nda sergilenmeye başlıyor.

Hande Kahyeri yeni hayatına Hazan ile merhaba dedi

Müzik hayatına küçük yaşlarda sahne alarak başlayan Hande Kahyeri, ilk profesyonel çalışmasını müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

İTÜ Devlet konservatuvarı TSM bölümü mezunu olan ve uzun yıllardır aktif olarak birçok ünlü sanatçı ile sahne ve stüdyo aşamalarında var olan Hande Kahyeri, bir yandan şehir içi ve şehir dışında sahne hayatına da devam ediyor.





ÇOCUKLARDA DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ebeveynlerin bebek ve çocuk bakımında en çok merak ettiği sorular ve yanıtları

Yüksek kalorili, yağlı ve tuzlu fast-food gıdalar, işlenmiş yiyecekler, genetiği ile oynanmış sebze ve meyveler, su, hava ve çevre kirliliği, kimyasal maddelere maruz kalmak, iklim değişikliği, doğal afetler ve ekonomik sorunlar günümüz dünyasının gerçekleri… Tüm bu olumsuz faktörler yaşamın her anında kendini hissettirirken, belki de birçoğumuzu en çok zorlayan kısım, iyi bir ebeveyn olmaya çalışmak!