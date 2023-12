Songül Karlı, yeni şarkılarım art arda gelecek

Songül Karlı, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği söz ve müziği Ayaz Aydın imzası taşıyan ”Hızır” isimli yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu. Aranjörlüğünü Mili B ve Mustafa Arapoğlu’nun yaptığı yeni çalışması için konuşan Songül Karlı,”Yine içime sinen güzel bir çalışma oldu.İstanbul’da çok güzel bir klip’teçektik.Bu şarkımla birlikte diğer şarkılarımında startını verdik.Yeni şarkılarım bundan sonra art arda gelecek.Hiç ara vermeden hayranlarımla sık sık buluşmak istiyorum.Daha öncede belirttiğim gibi 15 yeni çalışmam gelecek.Bunlardan 10 tanesi bütün yörelerden halay, 5 tanesi ise slow ama benim tarzım olmayan şarkılarda olacak” dedi.

ÖMÜR GEDİK “YENİ YILDA 10 KİLO ALACAĞIM”

Güzel şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah yırtmaçlı ve taşlarla kaplanmış göğüs dekolteli bir kıyafet ile çıkan Ömür Gedik, sahne tarzıyla göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Ömür Gedik, zayıflıktan yakınarak “Herkes kilo vermeye çalışıyor ama ben yeni yılda 10 kilo alacağım. Çok zayıflık da iyi değil” dedi.

İSVİÇRE TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ`NİN 100. YILI ONURUNA İTHAF EDİLMİŞ OLAN ESERİN İSTANBUL’DA SESLENDİRİLİŞİ

İsviçre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet’i ilanının ve

Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle,

Türkiye'ye özel yeni bir eser ithaf etti.

İsviçre, bu özel yıl dönümü için bir eser bestelemek üzere İsviçreli ünlü müzisyen François Lindemann’ı görevlendirdi. Lindemann, yaklaşık 50 yıldır dünyanın önde gelen festivallerinde değişik formasyonlarda sahne almıştır. Klasik müzik eğitimi pek çok farklı müzik türünde çalmasına ve beste yapmasına olanak sunmaktadır. François Lindemann’ın eseri, İsviçre ve Türkiye arasında uzun zamandır süregelen dostluğu simgesel olarak temsil etmektedir.

Elvan Elvan doktor sanatçı kervanına katıldı

“Değer Dünyama” ile sonbahara merhaba

Türkiye’nin çeşitli hastanelerinde ve son olarak 11 yıl İstanbul’da olmak üzere 21 yıl Anestezi ve Reanimasyon uzman doktoru olarak hizmet veren Elvan Elvan, müzikal kariyerindeki iddiasını da sürdürerek hem şarkı yazmaya, hem de seslendirmeye devam ediyor.

Elvan Elvan sözü ve müziği kendisine ait olan “Değer Dünyama” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının, yaklaşan sonbaharın ahenkli renklerine eşlik eden aranjesini Faruk Paker, müzik direktörlüğünü ise Hakan Güngör üstlendi.

Uzun yıllar devam eden anestezi doktorluğunu zor ve stresli şartlarda çoğu zaman günlerce güneş görmeden çalışarak idame ettirmiş olan Elvan Elvan, bu kutsal görevi tüm zorluklarına rağmen ve çok severek yerine getirmiş olduğunu, bu süreçte de her fırsatta müziğe tutunduğunu ifade etti. Elvan Elvan, şimdilerde özel bir klinikte doktorluk görevini ve müzik kariyerini birlikte yürütüyor.

Şampiyonlar arasında yer aldı

Türkiye İnnovationWeekİnovaLİG 2023 ödülleri açıklandı. Türkiye’nin inovasyon liderlerinin seçildiği İnovaLİG 2023’te, Uyumsoft “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde 1.’lik ödülünün sahibi oldu. Cumhuriyetimizin 100.’cü, TİM’in kuruluşunun 30.’cu ve Türkiye İnnovationWeek’in 10.’sunun kutlandığı bu anlamlı senede, Uyumsoft’un birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder aldı.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi’nde 24 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye İnnovationWeekİnovaLİG Ödül Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, törende ödül alan Uyumsoft Yönetim Kurulu Mehmet Önder’in aralarında bulunduğu iş insanları ve davetliler katıldı.

Renkli Davet…

MarudermKozmetik , dermokozmetiksektöründe ikinci yılını doldurmanın coşkusunu, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen rengarenk bir davet ile kutladı. Yağmur Kalyoncu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Şevval Şahin, Emel Yıldırım, Rüya Büyüktetik, Hande Kazanova, Nur Tuğba Namlı , GizemBarlak, Cemre Solmaz, Yaren Karaca gibi sanat ve sosyal medya dünyasının ünlü isimleri katıldı. Cildin Senin Hikayen temasıyla hazırlanan davette markanın ilk reklam filmi de konuklara izletildi. Reklam filmi; renkleri, enerjisi ve kurgusuyla izleyenlerden tam not aldı.

Kıbrıs'ın kanatsız meleklerine destek

Dem’scontructıonedindiği 25 yıllık tecrübeyi “HeraLuxury Resorts” projesine aktarıyor. Süleyman Can tarafından faaliyete geçen ve her projesinde yenilikçi, teknolojik ve modern bir mimariyi kullanmayı hedefliyor. Can, Bafra Oteller Mevkii’nin en güzel noktasında yer alan, yedi yılda ödediğiniz parayı geri alabileceğiniz Proje KKTC’nin ilk ve tek tapulu otel odası olan projesi olarak hayata geçiriyor.

30’uncu yılını İzel-Çelik-Ercan ile kutladı

30 yıldır İstanbul’un alışveriş, kültür ve eğlence merkezi olan Akmerkez, 30’uncu yıldönümünü İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutladı. Konser alanını dolduran misafirler, grubun efsane şarkılarıyla Avm’nin 30’uncu yıl heyecanına ortak oldular.

30 yıldır İstanbul’un kalbinde yer alan avmTürk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan ile 30 Kasım’da gerçekleştirdiği konseri ile tüm misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ HAYATA GEÇTİ





UcanbeDigital'in kurucuları Şahin ve Süeda Erdemir, insanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulama ile engellilerin toplumsal yaşama daha kolay bir şekilde katılmalarına yardımcı olmayı hedefliyorlar. Geliştirdikleri Oorly Uygulaması ile işletmeler web sitesi trafiğini ve potansiyel müşterileri kaybetmek zorunda kalmayacaklar.

UcanbeDigital, sosyal sorumluluk taşıyan ve teknolojinin gücünü insanların yaşamlarını iyileştirmek için kullanmaya kararlı bir şirket olarak, engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla Oorly adlı yenilikçi bir uygulama geliştirdi.

Banu Karadağlı, Sırbistan’da en değerli oyuncu seçildi





Basketbolcu Banu Karadağlı, Sırbistan’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen DragisaSariç Turnuvası’na damga vurdu. Fimba Avrupa Karması’nda forma giyen 50 yaşındaki basketbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Basketbolun kraliçesi’ olarak anılan Banu Karadağlı, 24-26 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen 13. DragisaSariç Turnuvası’na katıldı. Fimba Avrupa Karması’na seçilen başarılı sporcu, 40 ve 50 yaş kategorilerinde yarıştı. Karadağlı’nın forma giydiği, sponsorluğunuYıldırımer Grup’un üstlendiği Kemer Master takımı, söz konusu kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde etti.