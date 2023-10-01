KAPADOKYA’DA NÜKHET DURU RÜZGARI ESTİ

Türk pop müziğinin dev isimlerinden Nükhet Duru, Kapadokya’daki Doubletreeby Hilton Avanos’ta düzenlenen özel bir galada sahne aldı. Biletleri haftalar öncesinden tükenen organizasyonda, sevenlerine iki buçuk saatlik müzik ziyafeti yaşatan usta sanatçı, güzelliği, şıklığı ve danslarıyla da göz doldurdu. Sanatçıyı konserinde ünlü sanatçılar İpek Tuzcuoğlu ve Serhat Hacıpaşalıoğlu da yalnız bırakmadı. Konseri öncesinde Kapadokya’da gezme imkanı bulduğunu da belirten sanatçı, bölgenin büyülü atmosferine hayran kaldığını ve daha sık gelmek istediğini belirtti.

PROJE OKUMASINDA

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına da yanıt veren İşçil “Sürekli projeler geliyor okuyorum fakat aklıma yatan bir proje henüz gelmedi. Okumalara devam ediyorum.” Dedi.

‘EcoLove Fest’e özel “Sıfır Atık Yemek”

Zorlu Center, ‘EcoLoveFest’ etkinliğinin üçüncüsünü bu yıl 20-24 Eylül tarihlerinde düzenledi. Sürdürülebilirliği odağına almış farklı konseptte markaların yer aldığı açık havada alışveriş keyfinin yaşandığı ‘Sürdürülebilir Pazar’dan ilham veren atölyelere, söyleşilerden müzik performanslarına kadar birçok farklı içerik festival katılımcılarıyla buluştu.



Zorlu Center, sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla çıktığı yolculukta, yeni hikayeler ve deneyimler sunduğu ‘EcoLoveFest’ kapsamında, 22 Eylül Cuma günü Eataly İstanbul ExecutiveChefClaudioChinali ile “Sıfır Atık Yemek” Workshop’u düzenledi.



Eataly İstanbul ExecutiveChefClaudioChinali’nin oluşturduğu özel “Sıfır Atık Yemek” Workshop’unda, katılımcılar elde kalan malzemelere ikinci bir hayat vererek, şefin özel tarifleriyle ‘Arancini’, ‘Panzanella’ ve ‘SalameDiCiocccolato’ yaptılar.

Eski Türkiye güzeli hayvan dostlarını unutmadı





Eski Türkiye güzeli Sibel Demiralp podyumlara ara verdikten sonra kendini hayır işlerine adadı. Bir zamanlar Türkiye'nin aranan mankenleri arasında yer alan ünlü isim hayvanlara olan hassasiyeti ile büyük takdir topluyor.



Bir zamanlar güzelliğiyle gündemden düşmeyen eski manken şimdilerin hayırsever iş insanı Sibel Demiralp hayvan barınaklara yaptığı büyük bağışlar ile adından söz ettiriyor. Medyadan uzak yaptığı bağışlarla hayırsever iş insanı olan Demiralp kaynağımıza gelen bilgilerle barınaklara yüklü miktarda bağış yaptığı öğrenildi.

NEOLİTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN

EVRİMSEL BİR HASTALIK: LİPÖDEM…

Vizyoner Estetik Cerrah Prof. Dr. Ahmet Karacalar, İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanan ‘Lipödem Sendromu: Evrimsel Bir Uyumsuzluk’ adını taşıyan 6. kitabında, insanoğlunun avcı toplayıcılıktan tarım devrimine geçişiyle görülmeye başlayan lipödemsendromunu alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alırken, Neolitik dönemden bugüne dek gelişen, değişen estetik ve güzellik algılarını da gözler önüne seriyor.

''Kültür Sanat Her Zaman Desteklenmeli''

Gayrimenkul, inşaat, enerji ve tekstil alanlarında uluslararası faaliyette olan ve yaptığı yatırımlarla sektörlere taze kan sağlayan Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, 2024 yılında holding olarak kültür sanat projelerine daha fazla destekte bulunacaklarını açıkladı.

Kültür sanat her zaman desteklenmeli mottosuyla yola çıktıklarını belirten holding bünyesinde, kültür sanat ve sosyal sorumluluk projeleri için özel bir alan açan yönetim kurulu başkanı Hakan Cengiz, kültür sanat danışmanı olarak usta oyuncu Hakan Karsak ile bir araya gelerek sanata, sanatçıya, sinemaya ve tiyatroya desteklerinin daha da artması için bu alanı özel olarak açtıklarını dile getirdi.

Nur Demirag Teknofest’te





İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden Nur Demirag, İzmir’de kapılarını açan Teknofest’e katıldı. Gençlerin projelerini inceleyen Demirağ, gençlerle de bir araya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de kapılarını açtı. Büyük ilgi gören festivale katılanlar arasında iş ve cemiyet hayatının ünlü ismi Nur Demirag da vardı

Bu dönemin insanı değilim

Kendini tam bir 90'lar çocuğu olarak tanımlayan genç sanatçı Cihan Ölçek, “Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim” ile unutamadığı o yıllara saygı duruşunda bulunarak yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Doktor sanatçı hem yazdı hem besteledi

Doktor kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de her geçen gün dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Elvan Elvan, çok ara vermeden yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Güzel sanatçı sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarını hız kesmeden yayınlamaya devam ediyor.

İstanbul Jewellery Show Başlıyor

Ariş Pırlanta, 05-08 Ekim tarihleri arasında CNR’da gerçekleşecek İstanbul Jewellery Show’da yepyeni göz alıcı tasarımlarının yer aldığı birçok koleksiyonunu mücevher sevenlerin beğenisine sunacak.

Masal zirveye tırmanıyor





Merve Kayacan’ın hayranlarının merakla beklediği ‘Masal’ şarkısı büyük ilgi gördü.

TRT sanatçısı Merve Kayacan, yapımcılığınıda kendisinin üstlendiği yeni single çalışması ‘Masal’ı Kuvars Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu

HAÇİKO DERNEĞİ HATAY’I UNUTMADI

Şubat ayında yaşadığımız ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından, bölgeye yardıma koşan derneklerden biri de sanatçı ve yazar Ömür Gedik’in kurucusu olduğu Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) olmuştu. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarında görev alan dernek temsilcileri, bir yandan da insani yardım dağıtımı ve sokak hayvanlarına destek için bölgede uzun süre çaba harcamıştı. Hatay’daki depremzedelere “hep birlikte iyi olacağız ve sizi unutmayacağız” sözünü veren dernek yetkilileri sözlerini tuttu ve Hatay’ı unutmadı. Dernek yönetimi, yanlarına partnerleri Anadolu Pet ve Hillpet Türkiye’yi de alarak, 10 ton kedi ve köpek maması taşıyan yardım tırını geçtiğimiz ay bölgeye ulaştırdı ve dağıtımına başladı.

Çeşitlilik Konferansında Buluştular

Türkiye’de kadınların istihdama katılımı ve yönetici konumundaki kadınların sayısı, uzun yıllardır toplumdaki cinsiyet eşitliğini etkileyen konular arasında. 14 ülkede 18.000’den fazla üyesi olan Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu LEAD Network ise ülkemizde özellikle perakende ve tüketim ürünleri sektörlerinde kadın yönetici sayısını artırmak ve geliştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor. LEAD Network Türkiye, bu önemli konuyu “50 = 50 İçin El Ele” temasıyla düzenlenen “Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı”nda bir kez daha masaya yatırdı. Organizasyonda, perakende ve FMCG sektörlerinin önemli temsilcileri, önde gelen markalarının CEO ve üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Konferansa 108’i kurumsal üye olmak üzere, toplam 1.350 üyedenyaklaşık 550kişi katılım sağladı.