Başakşehir ve İstanbulspor galibiyetleriyle yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak evinde Ankaragücü’nü konuk etti.

Başakşehir ve İstanbulspor galibiyetleriyle yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, son olarak evinde Ankaragücü’nü konuk etti. Bir nevi test maçıydı bu; salı günü Manchester United ile karşılaşacaktı sarı-kırmızılılar, hem de deplasmanda… İngiliz ekibine karşı en büyük kozlardan biri olacak Wilfried Zaha’yı artık tam anlamıyla sahada görmek gerekiyordu, Okan hoca da sürdü 11’de. Geçtiğimiz maçlarda aldığı az sürelerde fazla ileri kat etmeyen Zaha, bu maç hem o zehir ara paslarını saldı hem de dikine dikine kat etti. Güzel oyununu 1 golle süsleyen yıldız futbolcu, bir de asist yapacaktı ancak Tete zoru başardı… Hem takımın oyunu, hem de yeni transferler takıma oturmaya başladı, puzzle artık tamamlanıyor. Angelino toparlıyor, Davinson da zaten sanki 100 yıllık Galatasaraylıymış gibi oynuyor. Daha bu takıma Premier Lig müdavimi Ndombele katılacak siz düşünün. Yalnız takım aynı geçen seneki gibi bitiricilik anlamında bir basiretsizlik ve bencillik içerisinde. Bu konu çözülmezse gelecek süreçte aynı Kopenhag maçındaki gibi atamayan atarlar misali bir maç geçirmeniz kaçınılmaz olur. Boey’nin kademe hatasında Davinson’un kritik müdahalesi olmasa maç gitmişti beraberliğe, o yüzden bulduğunuzu değerlendirmeniz gerekiyor. Bu arada Boey o hata hariç müthiş bir maç çıkardı. Geçen sezonki o atletik yapısı ve dengeli oyununun üzerine bir de skorerlik ekledi bu sene. Şimdi sıra United maçında, bakalım Cimbom’un yıldızları İngiltere deplasmanında nasıl bir performans sergileyecek, şimdiden başarılar dileyelim…