YENİLİK ZAMANI



Başarılı İtalyan şef Danilo Zanna geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde sahibi olduğu Filo D'olio Restoranında objektiflere yansıyan Danilo; ”Restoranın yenilenen yüzü bugün misafirlerler buluşuyor, modern ve şık bir atmosfer yaratmak için özenle tasarladık" dedi. Yeni saç tarzıyla da dikkat çeken ünlü şef mutfak için iddialı konuştu; "yeteneklerimi sergilemek için özel olarak hazırladığım menü ile restoranına gelen misafirlerimizi karşılamaya hazırım.





Haftanın Mekanı

HACI’NIN YERİ KUYU KEBABI – SERKAN USTA

Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan ve padi ş ah yiyece ğ i olarak bilinen, Kastamonu’nun co ğ rafi i ş aretli ü r ü nlerinden kuyu kebab ı nda sezon Mart ay ı nda ba ş lad ı . Özellikle ç ı ra ve s ü t kuzusu ile birlikte üretim yöntemi ve kuyunun haz ı rlan ış

ş ekli nedeniyle Türkiye’deki di ğ er kuyu kebaplar ı ndan lezzet ve yap ı l ışı farkl ı olan Kastamonu kuyu kebab ı , sezonunu yeni açmas ı yla birlikte ra ğ bet g ö rmeye ba ş ladı.

BÜLENT KAYA BUDVA’DAN GELEN DELEGASYONU MİSAFİR ETTİ

Montenegro (Karadağ)’nun gözde turistik sahil kentlerinden olan Budva şehrinden gelen kültür ve turizm heyetini ünlü turizmci Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya Bodrum’da otelinde ağırladı.

Montenegro’da yatırımları bulunan Bülent Kaya iki şehir arasında çok ortak özellikleri bulunmasından dolayı Bodrum Belediyesi ile Budva Belediyesi arasında turizm elçiliği yaparak köprü oldu. İki yıl önce başlayan dostluk ziyaretleri geçen yıl Bodrum kültür ve turizm heyetinin ziyareti ile temeller atılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Montenegro’dan bir heyet yine Bodrum’u ziyaret ederek turizmci Bülent Kaya’nın misafiri oldu ve yeni projeler konuşuldu.





Peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu

Türkiye'deki peynir ve zeytin üreticilerinin bir araya geldiği bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Peynir ve Zeytin Fuarı" açıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki fuarda, zeytin ve zeytinyağı üreticisi 80, peynir ve süt ürünleri üreticisi 40 firma yer aldı.

Bu firmalardan Reşit Özer ,Milas Ticaret Odası, Akhisar Belediyesi, Ailos Zeytin, Eminem's Olive Oil'in standlarını da ziyaret ederek ürünleri tadabilir ve instagram sayfası üzerinden satın alabilirsiniz.

Türkiye'deki peynir çeşitliliği ile zeytin ve zeytinyağının, ülkede ve dünyada tanıtılması amacıyla düzenlenen fuarda, sektörün üretim ve satışlarının artması, dünyada hak ettiği yeri alması hedefleniyor.

MÜZİĞİN NABZINI “50 fifty” TUTUYOR

DreamTürk ekranlarının dinamik müzik magazin programı “50 fifty”de bu hafta özel röportajlar var.

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.

Zeynep Bastık’ın konserinde yaşananlar. Müzik dünyasının ünlü çifti Eda – Metin Özülkü’den özel açıklamalar. Cemil İpekçi’den assolistlere stil önerileri. Yeşim Ceren Bozoğlu’dan eğlenceli itiraflar.ünlü manken Gizem Özdiili’nin yeni projesi.. Müziğin genç sesleri Emre Atlı ve Dila Uzun’un sürprizleri ve daha neler neler.

İstanbul Moda Akademisi’nden mezun olan Ela Bircan sektöre yeni bir soluk getiriyor

Beymen, İpekyol gibi markaların görsel vitrin uzmanlığını yapan Ela Bircan, ilk styling çalışmalarını Seren Serengil, Bircan Bali, Fatih Ürek , Ece Üner, Nur Tuğba Algül, Onur Büyüktopçu, Başak Gümulcimeoğlu , Alican Aytekin, Doğu Demirkol, Kurtulus Kuş, Burak Bulut, Irmak Arıcı, Ece Mumay, Burcu Güneş, Fulya Öztürk, Kadir Ezildi, Barış Aytaç, Serap Paköz, Feyza Civelek, Burcu Kara, Ela Yörüklü, Özlem Yıldız, Seren Uzun, Murat Dalkılıç, Gökçe Kırgız, Aslı Şafak, Nilüfer Batur ile yaparak sektördeki yerini zirveye taşıyor.





BABALAR GÜNÜ HEDİYE ALTERNATİFLERİ PUMA’DA



Sportif babalara hediye arayışında olanlar, en ideal hediye alternatiflerini

global spor markası PUMA’da buluyor. Motor sporlarının enerjisini yansıtan koleksiyonlar, pit yollarından sokak stiline uzanan bir tarza sahip olmak isteyen babalara çok yakışacak.

White Entertainment'tan K-Popseverlere K-Pop Party feat. Asya Vivi & Kim Jino Konser ve Meet & Greet Müjdesi!



Yaptığı muhteşem Kore etkinlikleriyle Türkiye'de bir ilk olan ve Kore'den de ilgiyle takip edilen White Entertainment, bu kez imza etkinliği K-Pop Party’yi muhteşem bir konser ve meet & greet ile birleştirdi!



Güney Koreli yetenekli şarkıcı Kim Jino ve sevilen Türk Influencer Asya Vivi, White Entertainment'ın gerçekleştireceği etkinlikte sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kim Jino, nefes kesici dansları, şarkıları ve Türkçe & Korece coverlarıyla muhteşem bir sahne gerçekleştirecek. Ardından Asya Vivi ile beraber bir meet & greet yaparak sevenlerini selamlayacaklar.



Sanatçıların eşsiz performansları ve tatlı sohbetlerinin yanı sıra, birbirinden güzel Kore ürünleri satan çeşit çeşit stantlar, dans cover gösterisi, random dans, random karaoke, çeşitli oyunlar ve sürpriz çekilişler de etkinliğe renk katacak.



K-Popseverleri Kore'nin büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaran bu harika etkinlik, 25 Haziran'da Taksim, Dorock XL Venue'de gerçekleşecek. Biletler Mobilet üzerinden satışta.



Koreseverler tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte her yaştan Koresever, muhteşem bir K-Pop Party feat. Asya Vivi & Kim Jino Konser ve Meet & Greet deneyimi yaşayacak.

Türkiye’nin 4 Bir Yanında “Festivaller Başlıyor”

EN DOĞRU FESTİVAL ROTALARI TATİLBUDUR’DA

Baharın hareketliliği festival turizmi ile başlıyor, TatilBudur bambaşka şehirlerde gerçekleşecek olan festivaller için sezonun ilgi çeken rotalarını sıralıyor. Isparta Gül Hasadı, Safranbolu Safran Çiçeği Hasadı, Lavanta Hasadı ve Kazdağları Zeytin Hasadı festivalleri ile misafirlerini bekliyor.



Fethi Demirkol 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun

Fethi Demirkol 104 yıl önce özgürlük mücadelemizin ilk adımlarının atıldığı bu önemli günde gençlerimize daha iyi ve çağdaş bir gelecek sunmayı diliyorum.Şartlar ne olursa olsun inanan,vazgeçmeyen bir adam ve vatansever arkadaşları..19 Mayıs Atatürk ’ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.





PHYTO İLE BABANIZIN SAÇLARI GÜVENDE

Gücünü bitkilerden alan PHYTO ’ nun 30 yıllık serisi Phytocyane babanız için erkek tipi saç dökülmesine karşı çözüm geliştiriyor. Saç döngüsünü bilimsel yolla inceleyen Phytocyane Serisi, erkeklerde kronik saç dökülmelerini yavaşlatarak saçın daha sağlıklı görünmesini sağlıyor.





“ HUPALUPA GO FESTİVALİ”, ‘EĞLENCE HER YERDE’ SLOGANI İLE BU YIL İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

Türkiye’de eğlence anlayışına yeni bir soluk kazandıran HUPALUPA; ‘Eğlence Her Yerde’ sloganı ile sınırsız eğlenceyi açık havaya taşıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “HUPALUPA GO Festivali’, 20-21 Mayıs tarihlerinde Ataşehir Golf Club’ta her yaştan eğlence severi ağırlayacak.

Vitrin 13

İlk albüm heyecanı.

Fantezi ve arabesk müziğin genç ve başarılı yorumcusu Ayşe Karaca, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Küçük yaşta başladığı müzik kariyerini ilk albümüyle taçlandırmayı planlayan sanatçı birbirinden güzel aşk şarkılarıyla müzik dünyasında farklı bir hava estireceğe benziyor.