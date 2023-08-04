Wall Street Journal’da paylaşılan makaleye göre Meta, kendi şirketi bünyesinde yer alan Facebook ve Instagram sosyal medya uygulamalarının kullanımı kolaylaştırmak, aramalarında yardımcı olmak ve sosyal medyada yeni arkadaşlarla tanışabilmeleri ve geniş kapsamlı bir etkileşime girebilmeleri için AI robotu “persona” ları gelecek çeyrek içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak.

AI arka planına sahip olan ve Chat cpt gibi karşılıklı konuşmaya imkan sağlayana sohbet robotları sayesinde kullanıcılar AI persona karakterleriyle birebir iletişim kurabilecekleri bir yapı ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Sosyal medya fenomenleri gibi alışveriş ve seyahat önerilerinde bulunan, ABD eski başkanı Franklin Roosevelt’i hayat tecrübelerini aktarabilen AI robotları üzerinde çalışmalarına devam eden şirket, hem reklam gelirlerini arttırmak hem de sosyal medya etkilişimlerini yükseltmek, kullanıcıların ilgi duyduğu yönleri keşfetmek için big data (büyük veri) ve toplandığı verilerle ilgili olarak kişiye özel reklam ve içerik oluşturmayı birinci amaç olarak belirlemiştir.

21. yüzyılında teknolojinin çok hızlı geliştirdiği bir ortamda AI destekli sistemler geliştirilmeye ve hayatın tüm alanlarına etki etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu fırsatı gören meta şirketi de bu alanda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Facebook’un ceo’su Mark Zuckerberg daha önce veri gizliliğine yeteri kadar önem vermedikleri için Abd kongresinde ifade vermişti. Meta’nın yeni uygulaması AI robotlarının kullanıcılardan toplandığı verileri nasıl saklayacağı ise dünya medyasında en önemli merak konusu olmuş durum. Bu verilerin nasıl saklanacağı ve işleneceği konusunda Meta’dan henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.