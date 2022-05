Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

TEK CELSEDE BOŞANDILAR!...

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan ancak haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden OYUNCU İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı.

2017 yılında mutluluğa 'Evet' diyen oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar Mihre Mutlu Çelikkol'un evliliği, bugün görülen dava ile tek celsede bitti. Ali adında iki yaşında bir oğulları bulunan çift, yakın dostlarınının araya girmesine karşın kararlarından vazgeçmedi.

STRANGER THİNGS 4. SEZON GELİYOR

Netflix'te yayınlanan bilimkurgu -korku türündeki Stranger Things dizisi 4. sezon için geri sayım başladı.

Yayınlanmasına sayılı günler kalan Stranger Things 4. Sezonun afişi Netflix tarafından yayınlandı.

Netflix’in yayınladığı yeni sezon fragmanında yer alan bilgilere göre 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs’ta, 2. kısım ise 1 Temmuz’da yayında olacak.

İKİ GAZETECİ İKİ KİTAP!...

İki gazeteci meslektaşım iki güzel esere imzalarını attı…

Yaptığı röportajlar sorduğu sorular ile birbirinden özel isimleri konuşturan kadın olarak tanınan gazeteci Alev Gürsoy Cimin ilk kitabı “Ben Daha Yaşamadım” ile okuruyla buluştu.

Diğer gazeteci meslektaşım Mehmet Şahincileroğlu’da Malatya Anadolu Kitap Fuarı’na katılacak ve 14-15 Mayıs’ta ‘Geçmişten Günümüze Bâb-ı Âli’nin İzinde’ isimli kitabını imzalayacak.

DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ!...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ölümü İle Sarsılan Ece Erken 44. Yaş Gününü Oğlu İle Birlikte Pasta Keserek Kutladı.

Eşini oldukça trajedik bir şekilde kaybeden Ece Erken teselliyi oğlu Eymen'de buldu.

Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, oğluyla birlikte doğum gününü kutladı. 44 yaşına basan erken, duygu yüklü mesajını ve doğum günü fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

Erken mesajında “"Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi: ) Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım." Sözlerine yer verdi.

DİSNEY PLUS’TA O DA VAR!...

OGM Pictures’ın Disney Plus için çekeği Gri dizisi önümüzdeki günlerde sete çıkıyor. Dizide Timuçin Esen’in oynayacağı Fuat karakterinin eşi Hülya’ya sevilen oyuncu Ebru Özkan hayat verecek

Ebru Özkan “Hekimoğlu”undan sonra ise Timuçin Esen’le Gri’de yeniden bir araya geliyor.

BERGEN DİJİTAL PLATFORMDA

Gişe rekorları kıran ve şarkıcı Bergen'in acı dolu hayatını anlatan "Bergen" filmi dijital platformda yayınlanacak

Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini paylaştığı, Nergis Öztürk, Ariç Pişkin, Ahmet Kayakesen, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş’in de renk kattığu filmi 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına giren Disney Plus satın aldı.

AHMET KURAL SETE ÇIKTI!

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni sezonda sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Müjdemi İsterim’ filmi ön hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladı.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı’nın kaleme aldığı filmin ilk çekim günü kahkahalarla geçerken, filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek ilk çekim gününün hatırası olarak objektiflere birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

Eğlenceli hikayesiyle seyirciyi farklı bir maceraya davet eden ‘Müjdemi İsterim’ filminin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.

Gelecek sinema sezonunun en iddialı yerli yapımlarından biri olmaya hazırlanan ‘Müjdemi İsterim’ eğlenceli hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile seyircinin favorisi olacak.