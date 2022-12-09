Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

AFRA, HANDE’Yİ TAHTINDAN İNDİRDİ!

Yalı Çapkını dizisi ile büyük beğeni kazanan Afra Saraçoğlu'nun kariyeri için önemli bir gelişme yaşandı.

Afra Saraçoğlu, dünyanın en önemli film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi 'IMDb’de hızla yukarı tırmandı. 11 milyondan fazla isim arasından 1664’üncü sıraya yerleşti.

Afra Saraçoğlu 'IMDb’nin Türkiye listesinde ise Hande Erçel’i geçerek 1.sıraya yerleşerek, zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.

DR. ASTROLOG ŞENAY DEVİ 2022’Yİ ÖDÜLLE KAPADI

Bu sene 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Başarı Hikayeleri Ödül Törenin'de en iyiler sahiplerini buldu.

Deniz Akkaya & Uğurcan Bozağaç sunumuyla 6 Aralık 2022 tarihinde RAMADA Hotel & SUITES BY WYNDHAM İSTANBUL MERTER‘DE Gerçekleştirilen ödül gecesinde iş sanat sağlık güzellik basın ve bir çok dalda ödüller sahiplerini buldu.

Gecede Ödül alan isimlerden biri de Astrolog Dr. Şenay Devi oldu…

Yıl içersindeki başarılı çalışmaları Şenay Devi’ye ödül getirdi ve ünlü astrolog 2022 yılını böylece ödülle kapamış oldu.

HAFTANIN DİZİSİ HANGİSİ OLDU?

27 Kasım – 3 Aralık 2022 tarihlerinden izlediğimiz dizilerden hangisi haftayı zirvede kapadı?

İşte merak edilen sorunun cevabı ve haftanın ilk on dizisi

1 – Yalı Çapkını 2 – Yargı 3 – Kuruluş Osman 4 – Camdaki Kız

5 – Kardeşlerim 6 – Aldatmak 7 – Bir Küçük Gün Işığı

8 – Üç Kız Kardeş 9 – Yasak Elma 10 – Yürek Çıkmazı

Bu sıralamaya göre Yalı Çapkını diziler arasındaki rekabette yine zirvede yer aldı.

AZERBAYCAN’IN EN ÇOK DİNLENİLEN İSMİNDEN “MARS”

Spotify Wrapped verilerine göre iki sene üst üste Azerbaycan'ın en çok dinlenen kadın sanatçısı olan Hiss, Mars ismini verdiği ilk albümünü Warner Music Türkiye etiketiyle 2 Aralık tarihinde yayımladı.

7 şarkıdan oluşan Mars albümünde yer alan her şarkının ayrı ayrı öyküsü olduğunu dile getiren Hiss, pandemi döneminde kendisi ve müziğine odaklanarak yeni şarkılar üzerinde çalıştığını dile getiriyor.

Mars albümünde bulunan şarkılarda kendini bulduğunu da sözlerine ekleyen sanatçı: ''Her şarkıda yeni bir Hiss keşfedeceksiniz ve her şarkımı farklı bir hisle dinleyeceksiniz.'' diyor.

Müziğinin evrenselliğinin altını çizmek isteyen Hiss, 7 şarkılık albümüne MARS adını veriyor ve albümün çıkış şarkısı da aynı ismi taşıyor.

Mars şarkısının söz ve bestesi Rafael Intiha'ya, prodüktörlüğü ise Yuzbek Zagirov'a ait. Albüm fotoğrafları ise Burcu Karademir imzası taşıyor.

Hiss'in ilk albümü Mars, Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!

MUAZZEZ ERSOY'UN EN ANLAMLI ÖDÜLÜ

Muazzez Ersoy, yakın dönem sahnede ve televizyonda giydiği kostümlerini ikinci el sektörünün öncü uygulaması Dolap üzerinden, geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak üzere satışa çıkarmıştı. Dolap da, bu yardım çalışmasına komisyon almayarak destek vermişti. Kostümlerin ilk etabından elde edilen gelir, geçtiğimiz hafta Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı. Önceki gün de, Mehmetçik Vakfı, Muazzez Ersoy'a teşekkür plaketi takdim etti.

Mehmetçik Vakfı adına Muazzez Ersoy'un plaketini Mehmetçik Vakfı Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Süleyman Çakır takdim etti. Muazzez Ersoy duygularını: "Ne mutlu bana. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sevgili komutanım, çok teşekkür ederim. Dolap Ailesi ve kendi ekibimin emekleri ile bu kıymetli armağanı almak benim için büyük bir gurur. Birlikte el ele vererek bir çok acıyı birlikte dindirmek için hep birlikte olalım" cümleleriyle anlattı.

MUSTAFA MERT KOÇ'UN SETTE BURNU KIRILDI!

Peri Masalı dizisinin sevilen oyuncusu Mustafa Mert Koç'un burnu çekimlerde Taro Emir Tekin ile karşılıklı kavga sahnesinde 4 yerinden birden kırıldı

İkili rollerine kendilerini fazla kaptırınca bu tatsız olay meydana gelmiş.

Aslında özellikle Yeşilçam’ın eski emektarları bu kavga , yumruk işini çok iyi bilir.

Çekimlerde kavga sırasında atılacak yumruk yada tokatın karşı taraftan nasıl alınması gerektiğinin bazı püf noktaları vardır.

O yüzden genç arkadaşlar kendilerini oyunculuk açısından geliştirirken kavga sahnelerinde yaşanacak tatsızlıkların önüne geçmek için yumruk ve tokat nasıl alınır çalışması da yapmaları gerekiyor…

NİHAT DOĞAN OĞLUNA KOYACAĞI İSMİ AÇIKLADI

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile ağustos ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

İranlı eşinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir evlat sahibi olacakları müjdesini alan çift, erkek olacağını öğrendikleri çocuklarına koyacakları ismi de belirledi.

8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıkan koymayı düşündüm. Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak." dedi.

SÜPER KAHRAMAN ALTAY İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR!

T World Entertainment, TRT Dijital için çektiği Süper Kahraman Altay dizisi 2023 yılının en çok konuşulan dizisi olacak...

Süper kahraman dizisi Altay iddialı kadrosuyla geliyor. T World Entertainment, TRT Dijital platformunda izleyiciyle buluşacak olan süper kahraman dizisi Altay’ın oyuncu kadrosunu açıkladı

Kadroda Aslı Sümen, Batuhan Bayar, Beste Kökdemir, Cem Özer, Cemil Büyükdöğerli, Çetin Sarıkartal, Elif Doğan, Muhammet Uzuner ve Toprak Sergen gibi Türkiye’nin önde gelen isimleri yer alıyor.

4 sezon ve 26 bölümden oluşacak dizi 2023 yılında TRT Dijital platformunda izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni olan dizi, Doğu medeniyeti ve bilimin altın çağından ilham alıyor.

T-World’de 35 kahraman farklı kültür ve coğrafyaların günümüzde geçen hikayelerini izleyicilerle buluşturacak.T World’un süper kahramanları çevre sorunları, salgın hastalıklar ve savaş gibi küresel felaketlerin yanında evrendeki bir dizi kötü adamla savaşırken merhamet ve vicdandan uzaklaşmadan en son teknoloji, bilim ve kadim bilgiyi kullanarak daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecek.







