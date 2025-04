Gazi Öğretmen Ziraatla ilgili çalışmalar yaparken ulusal ve mahalli basında makaleler yazmaya, okuyuculardan gelen soruları cevaplandırmaya, yeni kitap yazma hazırlıklarına devam ediyormuş...

Makaleler yazdığı ve okuyuculardan gelen soruları cevaplandırdığı gazeteler arasında Mersin Haberci gazetesi de varmış...

Gazi Öğretmenin Mersin haberci gazetesinde Anamur’un İl olması için 4 aydır devam eden bir yazı dizisi de yayınlanıyormuş…

29 Haziran 2010 Salı günü Mersin’de yayımlanan Mersin Haberci gazetesinde ve gazetenin İnternet sitesinde Anamur’un İl olması konusunda Guinness Rekorlar Kitabına müracaatla ilgili bir haber yayımlanmış...

Haber Gazi Öğretmenin Anamur’un İl olması ile ilgili yazı dizisinin Guinness Rekorlar Kitabına müracaatı ile ilgiliymiş...

Haberin en önemli özelliği Anamur ile ilgili bir İlke imza atılması, Anamur’un Guinness Rekorlar Kitabına taşınmasıymış... Anamur’u Guinness Rekorlar Kitabına taşımak, Anamur tarihinde bir İLK’miş….

Haberin başlığı şöyleymiş:

“ANAMUR’UN İL OLMASINI GUİNNESS REKORLAR KİTABINA TAŞIYORUZ.”

Bu haberin Gazi Öğretmenle ilgisi şöyleymiş:

Gazi Öğretmen GÜNCEL köşe yazısında soruları cevaplandırıyormuş…

Mersin Haberci Gazetesinin köşe yazarı Gazi Öğretmen’e: “Anamur’un il olmasıyla ilgili çalışma yapılmış mıdır?” diye bir soru yöneltilmiş, bu sorunun cevabı 91 gün sürmüş...

Bu cevap; Medya’da, ulusal ve yerel basında: “Bir soruya verilen en uzun cevap” olarak bir rekora imza atmış...

Cevap süresinin devam ettiği günlerde Gazi Öğretmenin pek çok okuyucusu tarafından bu rekorun Guinness Rekorlar

Kitabına teklif edilmesi istenmiş.

Bir soruya verilen cevapta toplam 53. 581 ( elli üç bin beş yüz seksen bir ) sözcük kullanılarak Anamur’un il olmasıyla ilgili çalışmaların anlatıldığı cevap hem Mersin Haberci gazetesinde hem de gazetenin resmi internet sitesinde ayrı-ayrı yayımlanmış...

Gazetenin araştırmasına göre Gazi Öğretmenin soruya verdiği cevapta;

Birinci günde 369 sözcükle, ikinci günde 504, üçüncü günde 671, dördüncü günde 481, beşinci günde 483, altıncı günde 330, yedinci günde 437, sekizinci günde 469, dokuzuncu günde 376, onuncu günde 375, on birinci günde 450, on ikinci günde 429, on üçüncü günde 401, on dördüncü günde 478, on beşinci günde 401, on altıncı günde 371, on yedinci günde 329, on sekizinci günde 381, on dokuzuncu günde 363, yirminci günde 583, yirmi birinci günde 342, yirmi ikinci günde 620, yirmi üçüncü günde 454, yirmi dördüncü günde 535, yirmi beşinci günde 532 , yirmi altıncı günde 513, yirmi yedinci günde 444, yirmi sekizinci günde 587, yirmi dokuzuncu günde 696, otuzuncu günde 498, otuz birinci günde 490, otuz ikinci günde 555, otuz üçüncü günde 707, otuz dördüncü günde 963, otuz beşinci günde 521, otuz altıncı günde 743, otuz yedinci günde 618, otuz sekizinci günde 498, otuz dokuzuncu günde 477, kırkıncı günde 648, kırk birinci günde 523, kırk ikinci günde 407 kırk üçüncü günde 682, kırk dördüncü günde 699, kırk beşinci günde 695, kırk altıncı günde 688, kırk yedinci günde 538, kırk sekizinci günde 702, kırk dokuzuncu günde 577, ellinci günde 546,elli birinci günde 917, elli ikinci günde 757, elli üçüncü günde 552, elli dördüncü günde 590, elli beşinci günde 409, elli altıncı günde 526, elli yedinci günde 807, elli sekizinci günde 773, elli dokuzuncu günde 687, altmışıncı günde 889, altmış birinci günde 973, altmış ikinci günde 624, altmış üçüncü günde 846, altmış dördüncü günde 724, altmış beşinci günde 542 altmış altıncı günde 803, altmış yedinci günde 699, altmış sekizinci günde 612, altmış dokuzuncu günde 544, yetmişinci günde 741, yetmiş birinci günde 552, yetmiş ikinci günde 945, yetmiş üçüncü günde 795, yetmiş dördüncü günde 612, yetmiş beşinci günde 766, yetmiş altıncı günde 839, yetmiş yedinci günde 670, yetmiş sekizinci günde 838, yetmiş dokuzuncu günde 1048, sekseninci günde 782, seksen birinci günde 927, seksen ikinci günde 902, seksen üçüncü günde 671, seksen dördüncü günde 639, seksen beşinci günde 843, seksen altıncı günde 1246, seksen yedinci günde 457, seksen sekizinci günde 461, seksen dokuzuncu günde 699, doksanıncı günde 653 sözcük ve doksan birinci günde 945 sözcük ile toplam 53. 581 ( elli üç bin beş yüz seksen bir ) sözcük kullanılarak Anamur’un il olmasıyla ilgili çalışmaların anlatıldığı cevap hem Mersin Haberci Gazetesinde hem de gazetenin resmi internet sitesinde ayrı-ayrı yayımlanmış…

Gazetede özetle şöyle denilmekteymiş:

‘’ … Yaptığımız araştırma sonunda gördük ki; Türkiye’de ve Dünya’da herhangi bir gazetede ve internet sitesinde bir soruya bu kadar uzun cevap verilmemiştir.

Guinness Rekorlar kitabında da bir soruya 53. 581 sözcükten daha fazla sözcük kullanılarak rekor kırıldığı tespit edilememiştir.

Gazeteniz Haberci olarak bu rekoru kırmak için Anamur’un il olmasıyla ilgili soru ve cevapları Guinness Rekorlar kitabına taşıyoruz.

Mersin’de bir İLK’İ daha gerçekleştirmek istiyoruz.’’

İşte MERSİN HABERCİ gazetesinde ve gazetenin İnternet sitesinde Gazi Öğretmenle ilgili yayımlanan haber buymuş...

Gazetenin resmi internet sitesinde bu haber yayımlandıktan sonra 12 saat içerisinde EN ÇOK OKUNAN HABERLER bölümünde birinci sırada yerini almış...

Olayın Gazi Öğretmenle ilgili yanı şuymuş:

Gazi Öğretmen Mersin Haberci gazetesinin GÜNCEL köşesinde okuyucuların gönderdiği soruları cevaplandırırken bir okuyucusu tarafından Anamur’un il olmasıyla ilgili bir soru sorulmuş...

Soru şu şekildeymiş:

“Ben Mersin Haberci Gazetesi okuyucusuyum. Anamur’la ilgili yazı dizisini büyük bir merakla okuyorum… Sorulara cevap veren köşe yazarınız Gazi Mert’ten şunu öğrenmek istiyoruz: Niçin Anamur? Anamur’un İl olması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Yapılmışsa Anamur’un İl olması için nasıl bir çalışma yapılmıştır? “

Gazi Öğretmen bu soruya cevap verebilmek için eski Arşivlerinden istifade ederek Guinness Rekorlar Kitabına taşınacak cevabını haberde belirtildiği şekilde 91 günde tamamlayabilmiş...

İlk günkü cevabında özetle şöyle demiş:

“... Anamur’un İl olması için 1946 yılından buyana çok yönlü çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmaların en önemlisi 1995’li yıllara rastlar. Anamur’un il olması için 1995’li yıllarda siyasi parti başkanları, mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla Belediye Meclisi salonunda alınan karar doğrultusunda Anamur halkı sokağa dökülmüş, 10 bin insan saat 09. 00’da yüzlerce araçtan oluşan konvoyla Atatürk Bulvarını takip ederek Antalya-Mersin karayoluna inmişlerdi. Anamur terminali ile Dragon köprüsünde büyük bir eylem gerçekleşmişti.

D. 400 Karayolu 3, 5 saat trafiğe kapanmıştı.

Bu yürüyüş ses getirmiş ve Ankara’ya heyetler gönderilmiş İl sözü alınmıştı.

1995 yılındaki bu büyük yürüyüşten 5 yıl önce 1990’lı yıllarda Anamur’u il yapma çalışmalarıyla ilgili ilk toplantı öğretmen evinde yapılmış; Toplantıya İlçe Milletvekilleri, Kaymakam, Belediye Başkanları, civar İlçelerin daire Amirleri, Bozyazı, Tekmen, Tekeli, Aydıncık, Kazancı Belediye yetkilileri, Köy ve Mahalle Muhtarları, civar İlçelerin Esnaf ve Sanatkar Odaları, Anamur’un ileri gelen üst düzey yetkilileri katılmıştı.

Yine 1990’lı yıllarda, Anamur, Bozyazı, Aydıncık İlçelerinde; Bozyazı’ya bağlı Tekmen, Tekeli Beldelerinde; Ermenek İlçesine bağlı Kazancı Beldesinde Komiteler oluşturulmuş, imza ve telgraf kampanyaları başlatılmış, beş bine yakın telgraf çekilmiş

20 binin üzerinde imza toplanmış ilgililere ulaştırılmıştı.

1990-1995 yılları arasında Anamur’un İl olma konusu devamlı gündemde tutulmuştu.

1995 yılında Anamur-Bozyazı Belediye başkanlarının sponsorluğunda tarafımdan “örnek İlçe Anamur-İl olmak istiyoruz” adıyla bir kitap hazırlanmış ve on binlerce kitap ilgili yerlere ulaştırılmıştı.

Ankara’ya giden heyet bu kitabı tüm parlamenterlere dağıtmıştı.

“Anamur İl olmalıdır. İl oluncaya kadar sürecek yazı dizisi” başlığıyla yine tarafımdan 4 yıl kesintisiz Anamur Ekspres gazetesinde yazı dizisi hazırlamıştım.

Yine Alanya’da çıkan Memleketim gazetesinde; “Türkiye’de İl olmaya en uygun ilçe–ANAMUR” adıyla 1 yıl süren inceleme

Araştırma yazılarım yayımlanmıştı...

O zamanın İçel Milletvekili hemşerimiz Rüştü Kazım Yücelen Anavatan partisi genel sekreteri iken 9 Aralık’ta Cumhuriyet meydanında yaptığı seçim mitinginde, “Anavatan Partisi iktidar olduğu takdirde Anamur’dan “O” oy çıksa bile Anamur İl olmazsa istifa etmeye hazırım” diyerek İl olma çalışmalarına büyük destek vermişti.

Bakanlığı sırasında da bu konuda büyük mücadeleler vermişti.

Yine aynı dönemde DYP İçel Milletvekili Fevzi Arıcı Anamur yalı mokamp da vatandaşlarla yaptığı sohbette: “Önce Allah, sonra millet üçüncüsü Anamur’un İl olmasıdır. Eğer il yapılacak bir yer varsa o da Anamur’dur.” diyerek Anamur’un İl olma çalışmalarına büyük destek vermiş ve TBMM ne Anamur’un İl olması için önerge vermişti...

Sonra ne olmuştu?”

Gazi Öğretmenin Mersin Haberci gazetesinde yayınlanan bu ilk günkü cevabından sonra 3 ay 1 gün devam eden 53. 581 sözcükten oluşan diğer cevapları da yayınlanmış...

( devam edecek)