Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Başarılı Sanatçılardan Gökçe ile yaptığımız röportajimız sizlerle

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Konser odaklı bir insanım. Albümü bile daha farklı yerlerde konserler verebilmek için yaptım. Müzik için yaşayanlardanım. Daha teatral söylemek istiyorum, hayalim o. Tanju Okan gibi... Hafif gülerek, ağlayarak... İlerde bu konseptte bir albüm yapmayı düşünüyorum. Sanat yönetmenliği ve davul çalarak başladım. Sonra çoğunlukla kendi yazdığım şarkıları söyleyerek kariyerime devam ettim.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Bir anda mucizevi bir şekilde hayatınızın sevgisini buldunuz, ona baktığınızda içiniz titriyor, özlemekten yoruluyorsunuz, aklınızı, beyninizi, kanınızı, ele geçirmiş, onunla uyanıyor onun hayaliyle uyuyorsunuz... Gözleriniz onunla bakıyor, kalbinizde bir baskı var, yarım nefes alabiliyorsunuz. İşte bu kadar aşıkken kavuşamıyorsunuz, çünkü birbirinize geç kalmışsınız. Seni benden beni senden alan kader utansın diyerek bir anda ortaya çıkan yeni single'ım bu duyguları ve düşünceleri anlatıyor. Kader Utansın benim biraz da duygusal tarafımı ve farklı bir stilde yaptığım şarkı. Kısa zamanda dinleyicilerim de inanılmaz şahane yorumlar aldım ve listelerde hızla yukarıya doğru ilerliyor.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Dünyayı etkisi altına alan Pandemi'den dolayı sahneye çıkamamak ve müzisyen arkadaşlarımla o heyecanı adrenalini yaşayayamak benim gibi tüm müzik emekçilerini çok üzüyor. Hayalim en kısa sürede her şeyin kontrol altına alınıp, sahnede binlerce kişi ile şarkılarımı yeniden söylemek.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Kariyerimde dönüm noktam ilk albümün Böğürtlenli Reçel ve sonrasında gelen Tuttu Fırlatti Na'pardım şarkıları ile milyonların tanıdığı bir isim haline dönüşmem.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Olumsuz bakmıyoruz aslında. Sadece hızlı tüketim çağında yaşadığımız için kocaman on şarkıdan oluşan bir albümden en fazla 2 ya da 3 şarkıya video klip çekip sonrasında diğerlerini istediğimiz gibi ulaştıramadan hemen yeni bir çalışmanın içine girmek zorunda kalıyoruz. Tek şarkı çıkarmak kolayi hızlı ve daha etkili oluyor.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Albüm çıkarmayı tabii ki isterim ama zamanın ruhunu yakalamak ve uygun üretimler için single çıkarmak zorunda kalıyoruz.İlk albümde pop altyapısı, rock ve Balkan ezgileri vardı. İkinci albümde rock kimliğim ortaya çıktı. Sonra çingenelere merak sardım. ‘Tuttu Fırlattı’nın nakaratını Tony Gatlif’in ‘Tutti Frutti’ adlı filminde görmüştüm, bir kısmını alıp ben besteledim. Değişmesi gerekiyordu çünkü türküydü. Kırmızı Kurdele albümü geldi. Sonra Pandemi de seri üretime geçerek Eyvallah, Kader Utansın ve arkasında iki şarkı gelecek. Ve sürpriz bir albüm çalışmasına başlayacağım.

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Her zaman kendimle yarış ederim. Daha iyisini, güzelini sunmak için hiç durmadan çalışıyorum. Bir sporcu disiplininde her gün ses, enstrüman ve şarkılar üzerinde çalışırım.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Hayır olmadı. Kendi hayallerimin peşinden koştuğum günden beri, sahnede istediğim müziği, geniş kitleleler karşısında çalma ve söyleme şansını elde ettim

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Her müzisyen kadar. Pandemi döneminde sahneye çıkamamaktan dolayı kazançlarımızda ciddi düşüşler oldu.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Basit ve sade yaşayan biriyim. Uzun süredir Marmaris'teki evimde eşim ve kedimle, kçpeğimle, ailemle yaşıyprum. Ev ormana yakın Yalınayak dolaşıyorum. Annem çok kızıyor ama sürekli terlik giy, terlik çıkar yapamam ki. Annemler de Marmaris’te yaşıyor. Çocukluğumdan beri oradayım. Arkadaşlarım orada, eşim diş hekimi. İşyeri de orada. Bizde herkes gibi yaşıyoruz

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Makyaj videosu çekmenin daha değerli olduğunu sçylediğim, eğitimin önemli olmadığını söylediğiö bir konu yanlış anlaşıldı ve sosyal medya fenomenleri tarafından linç edilmeye başlamıştım. Gerekli açıklamalarıda yine sosyal medyada yaptım. Benim tiye aldığım bir konuda maalesef yanlış anlaşıldı

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Herkes yeteneği doğrultusunda her işi yapabilir. Son karar halkındır. Üreten kendi kariyerini yıllarca ayakta tutabiliyor.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Aslında çok fark yok. Üzüntümden, mutluluğumdan, aşk acısından bir şey çıkarabilen biri değilim. Bir anda enerji patlaması geliyor, öyle çıkıyor. ‘Napardım Bilmem’i arabada besteledim. Herkes gibi kendi alışverişi yapıyorum, ailemle görüşüyorum, arkadaşlarıma vakit ayırıp, hayvanlarımı gezdiriyorum

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Yok durdurmaz. Bunun dünyada evli olupta sanatını icraa etmeye devam eden bir sürü örnek var. Yalnızlık üretim açısından bir tercihtir. O yalnız kalma ve üretim alanlarını koruyorsanız sorun olmaz. Benim eşimde gitar, nefesli enstürman çalar, şarkı söyler yaptığı işin yanında.

Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Kabuk değiştiriyor evrimleşiyor. Ama pop denilen müzik dönemin en çok tüketilen ürünü. Arabeskte, rapte poplaşıyor. Geniş kitlelerin tüketmeye başladığı her şey poptur. Sound, anlatım ve vokaller değişiyor. Günceli yakalamazsanız yarattığınız tarzınıza uygun hale dönüştüremezseniz gözden düşmeye ve yaptığınız işler kabul görmemeye başlar

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Eğer kendi şarkınız yazıyorsanız değişir. Ama stüdyo, fotoğraf çekimi ve video klibi ile masraflar katlanarak artıyor.

Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

Hepimiz devletin sahneleri, restaurantları konser alanlarını açacağı günü bekliyoruz. Özellikle ülkedeki müzisyenlerini çoğunun hali kötü. Sosyal platformlarda ki konserlerinde sayısı çok az.

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Eskiden pliates yapardım. Şimdi sadece yürüyüş. Malum Pandemi yasakları yüzünden bekleme sürecindeyiz

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Magazin hayatın her alanına hakim. İnsanlar bizim renkli hayatlarımızı merak ediyor. Yeni şarkı değil, yarattığın olay akılda kalıyor ve ilgi görüyor. Sosyal medya mecralarının çok fazla kullanıldığı, herkesin birbirini gözetlediği bir dönemde yaşıyoruz

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Yeditepe de sanat yönetmenliği okudum. Uzun yıllar setlerde işimi hayata geçridim. Modayı takip ederim.Kostümlerini genelde kendim hazırlarım. Hayvanlara karşı hassas olduğumda asla gerçek deri çanta ve o tür şeyler kullanmam.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Çok az oldu. Onlarda dijital mecralar üzerinde gerçekleşti. Babamla beraber müzik yapıyoruz.evde. Yeni şarkılar için stüdyoda çok derece dikkatli şekilde kayıtlar haricinde sahneyi çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor bu durumu nasıl buluyorsunuz ?

Eskiden daha kapalı ve kendi içinde yaşanıyordu. Şimdi özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birlikte gizli bir şey kalmıyor. Kadınların hayatın içinde çalışarak, okuyarak aktif rol almaları, cesaretlerinin çoğalması sebebiyle artık gizlenmiyor. En çok üzüldüğüm hala erekek şiddetinin meşru bir şieklde kadınların üzerinde uygulanıp, cinayetlere kurban gitmeleri. Yaptırımların fazla cezaların büyük olması gerekiyor. Toplum erkeklerde özellikle bir cinnet alanı yarattı.

Kendimize belirlediğiniz bir hedefiniz var mı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Her daim yapılanın bir adım ötesi vardır. Şarkılarımın geniş kitlelere ulaşması, Türkiye'de Harbiye gibi sahnelere, sonrasında stadyum daha ötesi dünyada sesimi duyurabilmek

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Herkesin emeğine saygım var. Bu tercih meselesidri. Halkın kabul edip etmemesine bağlı.. Bazen koca bir yaşamın özeti 1 dakika da ünlü olmak. Emeksiz gerçekleşmesi zor.

Türkiye'de müzik sektöründe Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?

Bir müzisyen kolay yetişmiyor. Bir anda ünlü olayım, hemen tanınayım sevdası peşinde olmak. Yoksa göz önünde renkli ışıkların altında olmayan muhteşem müzisyenler var. Zamanı gelince hepsi Z kuşağı tarafından keşfedilip hayatlarımıza armağan edilecek.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Müzik dinlemeye, kitap okumaya, film izlemeye devam. Kendisiyle derdi olanın yaşam hevesi tükenmez

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Doktor

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Yalan

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Beşiktaş

Uğurlu sayınız?

4

En sevdiğiniz renk?

Sarı beyaz

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Kıskanırım ama ego yerinde kullanılmalı.

En son izlediğiniz film, dizi?

Netflix dizileri

En son gittiğiniz konser?

2 yıl oldu gitmeyeli. Pandemi