GÖZDE GİZEM Beauty merkezinde kadınları ve erkekleri nasıl güzelleştirdiklerini, sağlıklı zayıflama ve fit olmak için çeşitli cihazlarını ve ürünlerini konuştuk, işini seven tatlı dilli Gözde hanıma kulak verelim…

Gözde Gizem Aydoğdu kimdir?

İstanbul Bostancıda doğdum ortaokula kadar Koç Okulları’nda okudum. Liseyi Bilfen‘de tamamladım. Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümü ve aynı zamanda New York Eyalet Üniversitesi New Paltz’da Ekonomi okudum. 4 yıl Amerika’da kaldıktan sonra ülkeme geri döndüm. Üniversite bittikten sonra 1 yıl kadar inşaat sektöründe faaliyet gösteren 50 yıllık aile şirketimizde çalışarak iş hayatına atıldım.

EKONOMİ OKUDUNUZ AMA GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE İLERLEMEYİ NEDEN TERCİH ETTİNİZ?

Üniversite sonrasında ne istediğimi bulmaya çalışırken hayatımda ne yapmayı çok severimi düşündüğümde bulduğum şey güzellik ve kadınları güzelleştirmek, kadınlara ilham verebilmek, dertlerine çare olabilmek istedim Ve bu yüzden Ekonomi okumama rağmen önce güzellik uzmanlığı eğitimi aldım daha sonrasında kalıcı makyaj eğitimi aldım sonra bir yerde kendimi geliştirmek için çalıştım. Çünkü işin mutfağını da bilmek gerekiyordu. Ve yeterli deneyime sahip olduktan sonra okuduğum dal ekonomi ile güzelliği birleştirip güzellik salonumu 2018’de açtım.

GÜZELLİK VARSA SAĞLIK VAR, SAĞLIK VARSA GÜZELLİK VAR SLOGANINIZI BİZE ANLATIR MISINIZ?

Güzellik salonunun hep klinik konseptinde olmasını istedim her ne kadar işimiz güzellik de olsa sağlığa da dokunuyoruz çünkü. Sağlık varsa güzellik akabinde geliyor. Aynı şekilde güzellik varsa sağlıkta onu tamamlıyor. Kendime güzellik salonu açtıktan sonrasında amacım oranın sadece bir ticarethane olması değildi ve sürekli kendimi geliştirdim. Ustalık belgemi aldım sonrasında usta öğreticilik belgemi aldım. İşlem yaptığım cihazlarımı üç katına çıkardım ikinci yılımda ikinci katımı açmıştım artık mevcut yerimiz yetmiyordu ve çok daha büyük bir yere taşınmamızın şart olduğu aşikâr olunca Ataşehir’e taşındık.

BAŞARINIZIN SIRRI NEDİR?

İşimiz güzellik ve sağlıksa eğitim olmazsa olmazımız bu yüzden sürekli Yurtiçi ve yurt dışı cilt eğitimlerine katıldım. Hala Kendi salonumda da ayda bir düzenli olarak tüm uzmanlarıma cilt üzerine eğitimler verdiriyorum. Düzenli olarak yurtiçi ve yurt dışı fuarlarını takip ediyorum ve katılıyorum. GÖZDE GİZEM Beauty bir günde olmadı sonuçlarımızın altında tecrübemiz var tecrübemizin altında da düzenli eğitim, son teknoloji cihazlar, hijyen, düzenli takip ve kontrol var.

SALONUNUZDA NE GİBİ UYGULAMALAR VAR?

Cilt bakımları var, özellikle Rozasea ( Gül hastalığı ) hastaları için çok başarılı cilt bakımı uygulamalarımız var. Leke bakımları, Gözenek ve sıkılaştırma, akne ve sivilce problemleri… Bölgesel incelmede 13 farklı cihazımız ve aynı zamanda diyetisyen desteğimiz mevcut. Hepsi son teknoloji ve çok başarılı cihazlar. Kalıcı makyaj ve kaş / kirpik uygulamalarımız mevcut. Koltuk Altı, Genital, Diz, Dirsek beyazlatma: tek seansta bile ortalama %50 sonuç alıyoruz. Çatlak Onarımı: yine aynı şekilde tek seansta ortalama %50 sonuç aldığımız bir işlem.