Kahır sezonunun bitmesine az bir zaman kalmışken gelecek ile ilgili belirsizlikler devam ederken sarı lacivert serinin ilk kısmı Beşiktaş'a moral oldu.

Kahır sezonunun sonuna doğru Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör ile çıktığı bir maçı daha kazandı.

Santos sonrasında takımın nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı ve özellikle nasıl bir karakter ortaya koyacağı merak edilirken Ankaragücü karşısında istekli görünen futbolun karşılığı üç puan oldu.

Serdar Hoca ne değiştirdi diye soracak olursanız; farklı bir oyuncu grubu ile sahaya çıkmadığına göre sadece neler yapabileceklerini ve beklentilerini anlatmış olacak ki, takımın isteği dikkat çekiciydi.

Özellikle Muci'nin serbest ve asıl istediği mevkide oynaması rakip kale önünde etkinlliği artırırken Arnavut oyuncunun sürekli kaleyi düşünmesi Beşiktaş'ın yıllardır aradığı tarzda bir futbolcunun izleme seyrinin zevkini tattırdı.

Söz konusu oyuncunun gelecek seneyi görmeden yaz sezonunda transfer yaptığına şahit olmak kimseyi de şaşırtmamalı ve bu yüzden Beşiktaş'ın mutlaka alternatifleri belirlemesi gerekir. Bu tarz oyuncular rakibinize karşı sizi daha avantajlı bir hale getiriyor.

Serdar Hoca'nın maç içinde Aboubakar'ı sahaya sürmesini ise anlayamamakla beraber ısrarla küskün bir tavır içinde olan Kamerunlu oyuncudan ne beklediğini de merak ediyorum. Siyahi oyuncunun Beşiktaş'ta bulunmaktan mutlu olmadığı ayan beyan ortadayken güvenip de sahaya sürmek çok büyük risk taşıyor.

Serdar Hoca'nın çok iyi bildiği altyapı ürünlerinden olan Demir Ege'nin maçın sonunda tercih edilmesi de bir başka anlamadığım nokta olurken, genç oyuncunun Musrati ile birlikte çok faydalı olacağı inancındayım.

Ankaragücü serisinin ilk maçını istekli oyunuyla geçen siyah beyazlılar, özellikle kupa maçları öncesinde moral buldu.

Ne kadar da moral bulsa teknik direktör arayışlarının devam etmesi Beşiktaş camiasında hem belirsizliği hem de beklentileri devam ettiriyor.

Son gelinen noktada ise harcanan zamana üzülmeden edilemiyor.

Başarısız olan hocalara bakıp aklıma bir şarkı sözü geliyor:

"Senin için harcanan zamana yazık,

Sen en güzel duygularımın katilisin!..."