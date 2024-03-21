"1986 Yılında bir gazeteci o zamanın İsrail Dışişleri Bakanı olan Şimon Perez'e" Kur'an-ı Kerim sizin devletinizin yıkılacağından bahsediyor," deyince Şimon Perez şu cevabı vermişti. "Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz."

Hala o Müslümanlardan haber yok!

Her yer kolpa "Sahte işe yaramaz" Müslüman dolu!

"Müslümanlar İslam'ı bilmeden yaşıyorlar"

Hani 1480'li yıllarda "Sizin kıldığınız namaz kuru eğilip kalkmadan ibarettir" dediği için Sultanahmet Meydanı'nda parça parça edilen Molla Lütfi'nin dediği gibi ben de bunu her defasında söylüyorum. Bunu dediğim için de kafir de dediler, münafık da...

Kim bunlar?..

Sözde Müslümanlar...

Daha doğrusu kendisini Müslüman sanan parti marabaları...

Yalakalar...

Dalkavuklar..

Söylediklerim yalansa yalan deyin lütfen!

Vuran vurana, soyan soyana!..

Dur durak yok, hırsızlıkta, arsızlıkta da sınır yok!..

Öyle bir pisliğe battık ki, düpedüz ahlak fakiri olduk.

Güzel kardeşim, bana laf sokacağın yerde azıcık mantığını kullansana.

Hırsızdan müslüman olur mu?..

Olmaz…

Hırsızlık yapıyorsunuz…

Rüşvetçiden müslüman olur mu?..

Olmaz…

Rüşvet yiyorsunuz…

Zalimden müslüman olur mu?..

Olmaz…

Mazlumu eziyorsunuz…

Yolsuzluk yapandan müslüman olur mu?..

Olmaz…

Yolsuzluğun en alasını yapıyorsunuz…

Katilden müslüman olur mu?..

Olmaz…

Kafa kesiyorsunuz…

Kumarbazdan müslüman olur mu?..

Olmaz…

Her gün haram yiyorsunuz…

Hak ye..

Haram ye...

Ölüyü soy...

Diriyi soy...

Ahlaksızlık yap...

Namussuzluk yap...

Hırsızlık yap...

Paraya tap...

Zina yap...

Tecavüz et...

Öldür...

Komşun açken tok yat...

Yetimin hakkını ye...

Zulmet...

Teraziyi doğru tartma...

Sonra kalk "Elhamdülillah Müslümanım" de...

Koş camiye, ne okuduğunu bile bilmeden namaz kıl...

Allah ile aldat...

Din ile aldat

Diline hakim olamayandan Müslüman olur mu?..

Olmaz…

Her gün yalan üstüne yalan söylüyorsunuz…

Eline hakim olamayandan Müslüman olur mu?..

Olmaz…

Tüyü bitmemiş yetimin bile malını çalıyorsunuz…

Ölü soyucusunuz…

Diri soyucusunuz…

Rantçısınız…

Gaspçısınız…

Talancısınız…

Veee çok iyi yalancısınız…

Bütün haltı yiyeceksiniz sonra da ‘Biz Müslümanız elhamdülillah’ diyeceksiniz.

Akıllı olmadık, olamadık…

Müslüman gibi yaşamadık, yaşayamadık…

Zalime alkış tuttuk, mazluma tekme vurduk…

Hak yedik, haram yedik…

Soysuzları asilzade, yılanları göğsümüze gerdan yaptık…

Kötüye iyi, iyiye kötü demeyi erdem saydık…

Bakın dostlar;

Üçkağıtçılık zirve yaparsa...

Kin, nefret ekilirse bu topraklara…

Komşusu açken tok yatılırsa...

Pis göbekler, haramla tıka basa doldurulursa…

Yetimin hakkı her gün yenilirse…

Birbirinin kuyusunu kazmak için yarışırsa insanlar…

Devleti soymak kazanç kapısı olursa…

Ar-namus ayaklar altına alınırsa...

Din tacirliği meslek olursa...

Vallahi de, billahi de;

İşte o zaman durum vahimdir.

Bakın ne diyor Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de;

Esirgeyen, bağışlayan, Allah'ın adıyla;

"Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın!.. İşte bunlar Allah'ın size emretti.