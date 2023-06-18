Galatasaray’da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor ancak taraftarın aklında tek bir konu var o da Icardi’nin bonservisi. Erden Timur’a zaman mekan fark etmezsizin her yerde Mauro Icardi soruluyor, düğünlerde bile. Arap ekiplerinin devreye girmesi transfere çıkmaza soktu malum yıllık 27.5 milyon euro az bir para değil. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro yıllık maaş + bonuslar öneriyordu en son. 3 tane de sponspor ile görüşme yapıldı Icardi transferi için. Fakat bu iş iyice sarpa sarmaya başladı. Kulübün yıllık maaşı sponsorlar desteğiyle 9 milyon euro civarına kadar çıkaracağı konuşuluyor. Güncel kur ve Süper Lig gelirleri göz önüne alınırsa bu bir transfer değil facia olur. Şampiyonlar Ligi’ne katılamadığınızı düşünün? Tamam kulübün kasasından çıkacak para 4-5 milyon euro ancak 9 milyon euro yıllık maaş nedir bunun bir de bonservisi var. Icardi eğer gerçekten kalmak istiyorsa kalır. Suudi Arabistan ekiplerinin tekliflerine yaklaşayım derken kulübü sıkıntıya sokmamak gerek. Umarım bu süreç en kısa zamanda sonuçlanır, hem taraftar hem de yönetim bir çıkmazdan kurtulur diyeceğim ama bu iş haziran ayını geçip temmuz ortalarında sonuçlanacak gibi duruyor.