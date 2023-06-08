İSTANBUL AA- İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine katılan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, İstanbul'un tarihi boyunca medeniyetlerin beşiği ve dünya ticaretinin kalbinin attığı önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Develioğlu, Fetih ile bir medeniyetin de İstanbul’da kök saldığını kaydederek, "Çok farklı din ve kültürden insanı aynı anda bünyesinde barındıran İstanbul'un bu ruh iklimi, Türklerin inşa ettiği medrese, kütüphane, mescit, cami ve külliyelerle yeniden şekillendi. İktisadi hayatı düzenleyen çarşı, bedesten, arasta gibi yapıların yanı sıra yaşamın her anına canlılık katan çeşme, kule, saat kulesi, dergah, tekke ve mezarlıklar ise şehirdeki silinmez İslam nakışları oldu." dedi.

Kitabın üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehrin gelişimine ışık tuttuğunun altını çizen Develioğlu, yaşanan depremler ve yangınların ardından şehrin nasıl ayağa kalktığının anlatıldığını da sözlerine ekledi.

"Fatih'ten günümüze inşa edilen yapılardan geriye ne kaldı diye düşündük"

Kitabın editörü Nazan Öçalır ise Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul’a kazandırdıklarını, onu izleyen yüzyıllardaki yöneticilerin şehre katkılarını kitapta yeniden değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Roma medeniyeti üzerine Müslüman bir kent kurmayı hayal eden Fatih'ten günümüze kadar inşa edilen yapılardan geriye ne kaldı diye düşündük." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un geçmişten bugüne yaşadığı değişime işaret eden Öçalır, şöyle devam etti:

"50 bin nüfusun yaşadığı, sur içi, tarihi yarımada ve Galata'dan oluşan İstanbul'un ilk yerleşim yerlerinden, günümüzde nüfusu 20 milyonu aşan 39 ilçeye yayılarak yapılaşan bir İstanbul'a dönüştük. Bu arada kültürel mirasımız ne oldu? Nasıl korunuyor? Neleri koruyup neleri koruyamıyoruz? Kaybolan mahalleler, sivil mimari… Bundan yüz yıl sonra geriye dönüp bakanlar '21.Yüzyılın İstanbul'u' diyerek bu eserdeki fotoğrafları görecek."

İstanbul'un fethiyle başlayan Osmanlı Dönemindeki klasik yapıların yanı sıra Lale Devri, Batılaşma Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi'nin irdelendiği kitapta, İstanbul'da çıkan büyük yangınlar ve depremlerle sosyal, kültürel yaşam, üretim, ticaret, zanaat, sanayi, haberleşme, ulaşım, doğa ve mimari konuları ele alındı.

Eserdeki fotoğraflar Mustafa Öztürk'ün objektifinden okuyucuya yansıtıldı.