'YILMAZ ERDOĞAN'DAN İNCİ TANELERİ' DİZİSİNDEN 'DİLBER'Lİ TANITIM

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yakında Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryo ile ekranlara farklı bir dönüş yapacağı diziden ‘Dilber’ karakterinin yer aldığı bir tanıtım yayınlandı.

Dizinin yeni tanıtımında Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği ‘Dilber’ isimli pavyon dansçısının performansı yer aldı. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde Dilber’in hikayesi ve yolculuğu da merak konusu olacak.

BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

"YAŞAM KOÇU" 12 OCAK'TA VİZYONDA!

Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile birlikte üstlendiği “Yaşam Koçu” filminin fragmanı görücüye çıktı. Yaşam koçları, enerji uzmanları ve falcıları kendine has tarzıyla anlatan ve ti’ye alan Doğu Demirkol, filmde Cafer karakterine hayat veriyor. Filmin yayınlanan fragmanı kısa sürede sinemaseverleri ilgisini çekerken yaşam koçları ile ilgili yaptığı esprili göndermelerle de herkesi güldürdü. Sanat camiasından bir çok oyuncunun da adının geçtiği fragman kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı.

HEDİYE TELAŞI

Yeni yıla günler kala sevdiklerine yeni yıl hediyesi alma telaşına ünlü sanatçı Hülya Avşar da dahil oldu. Geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de görüntülenen Hülya Avşar, telaşlı bir şekilde mağazaları dolaşırken muhabirlerle sohbet etti. Yeni yıl için sevdiklerine hediye almaya geldiğini söyleyen Avşar, “Artık 2023’ü geride bırakıyoruz. Yeni yılda yine sevdiklerimle birlikte sahnede olacağım. Her yıl olduğu gibi hediye alma telaşım devam ediyor. Yılbaşında beni en çok mutlu eden sahnede yeni seneyi sevdiklerimle karşılamak oluyor” dedi.

"KOR" filminde de Naz Elmas ile Ozan Güven başroldeydi

Zeki Demirkubuz’dan üç yıl sonra gelen itiraf…

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, çalışmayı en çok istediği oyunculardan Naz Elmas’a başrolünü verdiği “KOR” filminin çekimlerini neden iptal ettiğini açıkladı.

Demirkubuz, oyunculuğunu çok beğendiği Naz Elmas ile Kader filmi için de çalışmak istediğini ancak Elmas’ın dizi çekimleriyle tarihlerin çakışması nedeniyle çalışamadığını belirtti. Naz Elmas ile yolları Kor filminde tekrar kesişen yönetmen, dün akşam katıldığı programla yıllardır süren tartışmalara kendi cephesinden açıklama yapmış oldu. Naz Elmas da konuyla ilgili olarak, film çekimleri, her şey çok güzel giderken bir anda neden çekimler sonlandırıldı, proje neden rafa kalktı biz de anlamadık dedi. Başarılı oyuncu, Zeki Demirkubuz ile çalışmaktan çok keyif aldığını, kendisinden bu kısa sürede çok şey öğrendiğini de söyledi.

Sefo Gel de Düet Yapalım

Sefo İle Düet Bir Şarkımda Düet Yapabilirim

Cengiz Kurtoğlu geçtiğimiz gün İstanbul Sancaktepe’de “Ali Baba’nın Çiftliği” restaurantta sahneye çıktı. Eskimeyen şarkılarıyla sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Kurtoğlu, yaklaşık iki buçuk saatlik sahne performansıyla katılımcılardan büyük alkış aldı.

Sahne performansı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, yeni yılda yeni bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini verdi. “Bu şarkıyı doğum günü olanlar çok sevecek” şeklinde konuşan duayen isim son günlerde rap ve alternatif tarzda müzik yapan sanatçıların, arabesk alt yapılarla yaptığı şarkılara ilişkin de konuştu. Müziğin evrenselliğine vurgu yapan usta sanatçı bu konuya olumlu baktığını söyledi. Kurtoğlu, Sefo ile geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte tanıştıklarını ve kendisiyle sohbet ettiklerini söyledive kendisinin çok mütevazi ve terbiyeli bir genç olduğunu belirtti. Sefo’yu müzikal anlamda da çok beğendiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisiyle kült olmuş eserlerinden “Gece Olunca” şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığı ile duyurdu. “Ben Gece Olunca’yı okuyacağım, Sefo’da rap yapsa muhteşem olur” şeklinde konuşan Usta müzisyen, diğer eserlerinden birinde de rap düetine olumlu baktığını söyledi.

Cengiz Kurtoğlu, önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş gibi usta oyuncuların yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar ortaç ve kendisinin de yer aldığı Kolpaçino 4 ile ilgili de konuştu. Kurtoğlu, çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi.

DATÇALILARA MESUT YAR'DAN ÇAĞRI...

Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, gençler ve çocuklar. Hepinize merhaba. Datça'nın geleceğini birlikte belirlemek için elini uzatır mısın? Sen, ben, biz; hepimiz geleceğiz. Gülüşe gülüşe kazanacağız. Bu yüzden samimiyetle elini tutacağım. Bu yüzden hep sesin olacağım.

Sevgili Datçalılar bakın Datça’da hayat pahalılığının önüne maliyetine satın alınan her türlü temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ulaşabileceğin, torbanı doldurabileceğin, mutlulukla eve döneceğin “Belediye Marketlerini” hayata geçireceğiz. Üretici de tüketici de güler yüzle yaşayacak. Datça artık nefes alacak! Gülüşe gülüşe kazanacağız.

Yaşlılar önemli, büyüklerimizin ellerinin şefkate ihtiyacı var. Başımızın üstünde yaşayacaklar. Datça’da hiç kimse kendini yaşlı hissetmeyecek. Yaşlı ve bakıma muhtaç Datçalıları “Huzur ve Güven Evlerinde” ağırlayacağız. Hayatla barışık Datçalılar dünyaya örnek olacaklar. Gülüşe gülüşe kazanacağız.

Belçika'dan yükselen yeni nesil arabesk fantazi müziğin genç ismi ZUHAT

Türkiye'de son dönemde yeniden yükselişe geçen arabesk fantazi müziğin dikkat çeken genç isimlerinden ZUHAT, yeni teklisi Gel ile kendi kulvarında başarılı bir grafik yakaladı. Kemal Aslan Music Production etiketiyle yayınlanan Gel'in sözü ve müziği Azerbaycan'da yaşayan Tural Togrul düzenlemesi Hatem Tutkus imzasını taşıyor. Kendine has tarzıyla yorumladığı şarkılarla kısa sürede dinleyici kitlesi oluşturan Zuhat'ın Gel şarkısının video klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi.

BAŞARILI YÖNETMEN İHSAN TAŞ YENİ SİNEMA FİLMİNİN STARTINI VERDİ

Daha önce “Kaçış 1950”, “Temel ile Dursun İstanbul’da”, “Parayı Bulduk” “Dedemin Gözyaşları ve “Filme Gel” gibi sİnema filmleri başta olmak üzere bir çok başarılı projelere imza atan ödüllü yönetmen İhsan Taş, Kalp krizini önlemek amacıyla çektiği kamu spotu ile yeniden gündemde.

Başarılı yönetmen İhsan Taş’ın çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, projede gönüllü olarak yer aldı.