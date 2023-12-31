Sosyal medya dolandırıcılığı tam gaz durmaksızın, devam ediyor.

Dolandırıcı şahıslar Facebook, Twitter, Instagram, Tik tok gibi sosyal medyalarda açtıkları sahte hesaplarla kendisini, askerlik arkadaşınız, eşinizin –çocuğunuzun yakın bir arkadaşı veya uzaktan bir akrabanız gibi tanıtarak, başının belada olduğunu, acilen paraya ihtiyacı olduğunu bildiren mesajlarla, belirli bir adrese para yollamanızı bildirebilir, bazen de hesabınızı terör örgütleri ele geçirdi, bahanesiyle dolandırılabilirsiniz. Sosyal medyada onlarca kişi, birçok değişik yöntemlerle dolandırılıp mağdur ediliyor. Bu dolandırıcılar, bu yaptıklarının cezasını çekmek şöyle dursun , yaptıklarını meslek haline getirdikleri için, dolandırmaya devam ediyorlar. Tabi bunda yaptıkları dolandırıcılığın cezasız kalması ve yeterince caydırıcı cezaların uygulanmaması, hırsızların şevkini arttırıyor, insanlarda dolandırıldıklarıyla kalıyor.

Onurlu insan, başkalarının kazandıklarına göz dikmeden, kendi alın teriyle kazandıklarıyla, yetinmesini bilip, şükreden insandır.