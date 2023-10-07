ONUR TÜRE HIZLA YÜKSELİYOR

Türk Halk Müziği'nin duayenlerinden Özcan Türe'nin oğlu Onur TÜRE yeni çalışmasıyla dijital platformlarda hızla yükseliyor.

TÜRE, son çalışması "Dedim Yare De" türküsüyle tekrar sevenleriyle buluşuyor. Bağlama, nefesli çalgılar, perküsyon, bas gitar ve klasik gitar gibi 15 enstrüman çalan sanatçı, seslendirdiği türküsünde ustalıkla bu hünerlerini sergiledi.

"Dedim Yare De" türküsünün sözleri Aşık Maksut Feryadi' ye, düzenlemesi, prodüktörlüğü ve aranjmanları ise Onur Türe' ye ait. Sanatçının enstrümanlarını çaldığı bu özel çalışma, müzik tutkunları için büyük bir sürpriz.

Müziğe olan bağlılığı ve yeteneği ile dikkat çeken Onur Türe'nin "Dedim Yare De" türküsü, dinleyicilere müziğin gücünü bir kez daha hatırlatıyor.

İKİNCİ BEBEK YOLDA

Mucize Doktor dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünya evine girmişti.

Zeynep adında bir kızları olan ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ikinci bebek müjdesi gelmişti.

Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Çiftin oğulları olacakmış..

“DUMAN” TOZU DUMANA KATTI!

Duman Grubu üyeleri konserin sonunda tişört ve gitar penalarını Kıbrıslı gençlere dağıttı.

Rock gruplarından önde gelen ismi Duman Kıbrıs Les Müzik Festivalinde sahne aldı.

Kıbrıs’ın dört bir yanından gelen kalabalık, Duman'ın 'Seni Kendime Sakladım', 'İçerim Ben Bu Akşam', 'Beni Yak' gibi sevilen şarkılarına bulundukları yerden eşlik etti.

Duman Grubu üyeleri konserin sonunda tişört ve gitar penalarını Kıbrıslı gençlere dağıttı.

ÜNLÜ OYUNCU AMELİYAT OLDU!

Güllerin Savaşı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol alan ve bir süredir yaşamını Amerika'da sürdüren oyuncu Sercan Badur, safra kesesi ameliyatı olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

New York'taki bir hastanede ameliyat olan Badur, hastaneden bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Sercan Badur, fotoğrafın altına "Üzülme safra kesem Beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" notunu düştü.

GÖKHAN ÇIRA NİŞANLANDI

Selin Ciğerci ile iki defa evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra nişanlandı.

Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift geçtiğimiz hafta aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı.

AFRA’YI YALNIZ BIRAKMADILAR!

Oyuncu Afra Saraçoğlu, Defacto markası ile masaya oturmuş ve kapsamlı bir reklam anlaşmasına imza atmıştı…

Markanın tanıtım lansmanı geçtiğimiz hafta yapıldı.

Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşları Beril Pozam ve Öznur Serçeler, Afra Saraçoğlu'nu marka yüzü olduğu Defacto’nun lansmanında yalnız bırakmadı.

YENİ SEZONDA ÜÇ YENİ İSİM

‘Güldür Güldür Show’ 11.sezonuyla Show TV ekranına gelmeye hazırlanıyor

‘Güldür Güldür Show’un yıldız isimlerle dolu kadrosuna yeni isimler eklendi. Ayça Koptur ve Fatih Öztürk skeçlerdeki yerini alırken Nazmi Sinan Mıhçı ise ‘Dayı’ kuklasıyla programa eğlenceli bir renk katacak. ‘Güldür Güldür Show’ 11.sezonuyla 14 Ekim Cumartesi akşamı Show TV’de ekrana gelecek.

FRANSIZ SARAYI'NDA BİR TÜRK!

Ece Ege Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysée Sarayı'nda verdiği davete katıldı

Dünyaca ünlü birçok moda tasarımcısı ve marka yöneticisinin davetli olduğu Elysée Sarayı'nda düzenlenen 'Diner de la Mode'a “Dice Kayek”in kurucularından Ece Ege de katıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi gecesi Elysée Sarayı'ndaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady Brigitte Macron’un verdiği davete katılan Ece Ege: “Emmanuel Macron’un organize ettiği, dünyaca ünlü moda tasarımcılarının davetli olduğu bu gecede bir Türk modacı olarak yer almaktan büyük onur duydum. Bu güzel ve sıcak akşam için ayrıca moda tasarımcılarına desteği için yürekten teşekkür ediyoruz” diye duygularını dile getirdi.